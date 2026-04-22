પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં થઈ શકે છે 28 રૂપિયા સુધીનો વધારો! જાણો ક્યારે લાગશે ઝટકો? બ્રોકરેજ ફર્મે આપ્યો સંકેત

Petrol-Diesel Prices: કોટક ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ ઇક્વિટીઝે સંકેત આપ્યા છે કે, પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં પ્રતિ લિટર 25 રૂપિયાથી 28 રૂપિયા સુધીનો વધારો થઈ શકે છે. નોંધનીય છે કે, પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષને કારણે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાં પેદા થયેલા અવરોધોને લીધે ઓઈલ માર્કેટમાં ભારે ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળી રહ્યો છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 22, 2026, 11:27 PM IST
  • પેટ્રોલ-ડીઝલ પ્રતિ લિટર ₹25-28 મોંઘા થવાની શક્યતા
  • ક્રૂડ ઓઈલની કિંમતો વધતા રિફાઇનરો પર દબાણ
  • ભારતમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં મોટા ફેરફારના સંકેત

Petrol-Diesel Prices: વિધાનસભા ચૂંટણીઓ બાદ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધી શકે છે. ઘરેલું બ્રોકરેજ ફર્મ કોટક ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ ઇક્વિટીઝના અંદાજ અનુસાર, કિંમતોમાં મોટો વધારો થવાની શક્યતા છે. કોટકે જણાવ્યું કે, ભાવ વધારવા માટે મજબૂત આધાર છે, પરંતુ તેનો સમય રાજકીય બાબતો પર નિર્ભર રહેશે. મતદાનનો છેલ્લો તબક્કો 29 એપ્રિલના રોજ છે, તેથી કિંમતોમાં કોઈપણ ફેરફાર ચૂંટણી પૂરી થયા પછી જ કરવામાં આવશે. ક્રૂડ ઓઈલની કિંમત અંદાજે 120 ડોલર પ્રતિ બેરલ હોવાના આધારે, બ્રોકરેજનું અનુમાન છે કે, પેટ્રોલ-ડીઝલમાં પ્રતિ લિટર 25–28 રૂપિયાનો વધારો કરવો પડી શકે છે.

કેમ લગાવવામાં આવી રહ્યો છે અંદાજ?
બ્રોકરેજ ફર્મનું એવું માનવું છે કે, ક્રૂડ ઓઈલની ઊંચી કિંમતોને કારણે રિફાઇનરો પર દબાણ વધી રહ્યું છે. પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષને કારણે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાં ઊભા થયેલા અવરોધોને કારણે ઓઇલ માર્કેટમાં ઉતાર-ચઢાવ યથાવત છે. જો કે, યુદ્ધવિરામ દરમિયાન ઈરાને થોડા સમય માટે અવરજવરની મંજૂરી આપી હતી, પરંતુ ત્યારપછી તણાવ ફરી વધ્યો છે, જેના કારણે ક્રૂડ ઓઈળનો ફિઝિકલ પુરવઠો મર્યાદિત બન્યો છે. કોટકે ક્રૂડ ઓઈલના વાયદા બજાર (ફ્યુચર્સ) અને ફિઝિકલ માર્કેટ વચ્ચે વધી રહેલા તફાવત તરફ પણ ઈશારો કર્યો છે.

ભારતનું આયાત બિલમાં વધારો
ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં તેજીને કારણે ભારતનું આયાત બિલ ઘણું વધી ગયું છે. આયાતની માત્રામાં 13–15% નો ઘટાડો થયો હોવા છતાં, આયાત બિલમાં દૈનિક અંદાજે 190–210 મિલિયન ડોલરનો વધારો થયો છે. અત્યાર સુધી પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી, જેના કારણે રિફાઇનરો પર દર મહિને અંદાજે 270 અબજ રૂપિયાનો વધારાનો બોજ પડી રહ્યો છે. સરકારે એક્સાઇઝ ડ્યુટીમાં 10 રૂપિયાનો ઘટાડો કર્યો છે અને વિન્ડફોલ ટેક્સ ફરી લાગુ કર્યો છે, પરંતુ આ પગલાં માત્ર આંશિક રાહત આપે છે.

માર્ચમાં પેટ્રોલ-ડીઝલનો વપરાશ
પશ્ચિમ એશિયાના સંઘર્ષને કારણે પુરવઠામાં આવેલી અડચણોને લીધે ભારતમાં માર્ચ મહિનામાં LPGના વપરાશમાં 13 ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો છે. માર્ચમાં એલપીજીનો વપરાશ 23.79 લાખ ટન રહ્યો છે, જે ગયા વર્ષના સમાન ગાળાના 27.29 લાખ ટનના આંકડા કરતા 12.8 ટકા ઓછો છે.

જો કે, આ સમયગાળા દરમિયાન પેટ્રોલ અને ડીઝલના વેચાણમાં સારો વધારો થયો છે. પેટ્રોલનું વેચાણ 7.6 ટકા વધીને 37.8 લાખ ટન થયું છે, જ્યારે ડીઝલનો વપરાશ 8.1 ટકા વધીને 87.27 લાખ ટન પર પહોંચ્યો છે. સમગ્ર નાણાકીય વર્ષમાં એટીએફ (ATF)નું વેચાણ બે ટકા વધીને 91.61 લાખ ટન થયું છે. જ્યારે પેટ્રોલનો વપરાશ 6.5 ટકા વધીને 4.25 કરોડ ટન રહ્યો હતો, જ્યારે ડીઝલનો વપરાશ 3.6 ટકાના વધારા સાથે 9.47 કરોડ ટનથી વધુ નોંધાયો.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

