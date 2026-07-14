/હોર્મુઝ સંકટને લઈને સરકાર ટેન્શનમાં, જાણો પેટ્રોલ-ડીઝલ થશે મોંઘું કે ટેક્સ ઘટાડશે સરકાર

Petrol Diesel Price : ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે ફરીથી પરિસ્થિતિ વણસી રહી છે, જેના કારણે લોકોમાં મોંઘવારીમાં સંભવિત વધારાનો ભય ફેલાયો છે. યુદ્ધના કારણે હોર્મુઝ પર ફરી એકવાર સંકટની સ્થિતિ છે. જે સૂચવે છે કે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ ફરી વધી શકે છે. જોકે સરકારે હજુ સુધી આ અંગે કોઈ સત્તાવાર નિવેદન આપ્યું નથી, પરંતુ આવી સંકટની સ્થિતિમાં સરકાર શું કરી શકે છે, તેના પર એક નજર કરીએ.
ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં વધારો
માર્ચ અને એપ્રિલ દરમિયાન ક્રૂડ તેલના ભાવમાં વધારો થયો હતો, જેના કારણે સરકારને મે મહિનામાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો કરવાની ફરજ પડી હતી, જેનાથી સામાન્ય જનતાને નોંધપાત્ર તકલીફ પડી હતી. પરિસ્થિતિ હવે પુનરાવર્તિત થઈ રહી છે, ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે સંઘર્ષ શરૂ થયા પછી, ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ ફરી એકવાર વધ્યા છે. મંગળવારે, બ્રેન્ટ ક્રૂડનો ભાવ પ્રતિ બેરલ આશરે 86 ડોલર સુધી પહોંચી ગયો છે.
સરકાર પાસે બે વિકલ્પો
હાલની પરિસ્થિતિમાં સરકાર પાસે બે વિકલ્પો છે, કાં તો પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધારવા અથવા ટેક્સ ઘટાડીને ખર્ચ પોતે જ વહન કરવો. સરકારે હજુ સુધી આવા કોઈ પગલાં જાહેર કર્યા નથી, પરંતુ ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં સતત વધારો જનતા માટે નોંધપાત્ર ચિંતાનો વિષય છે.
ઓઈલ કંપનીઓ પર દબાણ
ઓઈલ કંપનીઓ હાલમાં જનતા કરતાં પણ વધુ દબાણ હેઠળ છે, કારણ કે તેઓ વધતા ઓઈલના ભાવનો ભોગ બને છે. ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (IOCL), ભારત પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (BPCL), અને હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ (HPCL) જેવી સરકારી માલિકીની કંપનીઓ ઘણીવાર રાજકીય અને સામાજિક કારણોસર તાત્કાલિક ભાવ વધારી શકતી નથી. જે તેમના પર દબાણ લાવે છે અને નાણાકીય નુકસાન તરફ દોરી જાય છે.
સરકારી માહિતી અનુસાર, આ કંપનીઓ માટે જૂન 2026 સુધીમાં કુલ નુકસાન કરોડોમાં પહોંચી ગયું હતું. આનો અર્થ એ થાય કે કંપનીઓ લાંબા સમય સુધી કિંમતથી ઓછા ભાવે ઇંધણ વેચતી રહી. જો ફરીથી આવી જ પરિસ્થિતિ ઊભી થાય, તો ઓઈલ કંપનીઓ પર દબાણ ફરી એકવાર વધશે.
મે મહિનામાં ભાવમાં વધારો
ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે ફેબ્રુઆરીથી તણાવ ચાલુ હતો, છતાં સરકારે એપ્રિલ સુધી ટેક્સ ઘટાડ્યો, જેનાથી જનતાને વધતી કિંમતોની અસરથી બચાવી. જોકે, સરકાર અને ઓઈલ કંપનીઓ પર દબાણ વધતાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. મે મહિનામાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ચાર વખત વધારો કરવામાં આવ્યો. જો ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ ફરીથી $100 પ્રતિ બેરલને પાર કરે છે, તો સરકાર અને ઓઈલ કંપનીઓ બંને પર દબાણ આવશે.