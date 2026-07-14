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હોર્મુઝ સંકટને લઈને સરકાર ટેન્શનમાં, જાણો પેટ્રોલ-ડીઝલ થશે મોંઘું કે ટેક્સ ઘટાડશે સરકાર

Petrol Diesel Price : ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે ફરી એકવાર તણાવ વધ્યો છે, જેના કારણે લોકોમાં એવો ભય ફેલાયો છે કે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ ફરી વધી શકે છે. ત્યારે સંકટની સ્થિતિમાં સરકારનું વલણ કેવું હોઈ શકે છે, તેના પર એક નજર કરીએ.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 14, 2026, 08:34 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 08:34 PM IST
હોર્મુઝ સંકટને લઈને સરકાર ટેન્શનમાં, જાણો પેટ્રોલ-ડીઝલ થશે મોંઘું કે ટેક્સ ઘટાડશે સરકાર

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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