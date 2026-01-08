કેન્દ્રીય બજેટ 2026 પહેલા મોંઘુ થઈ શકે છે પેટ્રોલ-ડીઝલ, જાણો લેટેસ્ટ રિપોર્ટ
Petrol Diesel Price: બ્રોકરેજ ફર્મ જેએમ ફાઈનેન્શિયલનું માનવું છે કે, 1 ફેબ્રુઆરીના રોજ રજૂ થનારું કેન્દ્રીય બજેટ પહેલા સરકાર પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર 3 થી 4 રૂપિયા પ્રતિ લીટર સુધી એક્સાઇઝ ડ્યુટી વધારી શકે છે. રિપોર્ટ અનુસાર, ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ (OMCs) હાલમાં ખૂબ જ સારો નફો કમાઈ રહી છે, જ્યારે બીજી તરફ કેન્દ્ર સરકાર પર ફિસ્કલ દબાણ પણ વધી રહ્યું છે. આવી સ્થિતિમાં સરકાર માટે ઇંધણ પર ટેક્સમાં વધારો કરવો એક સરળ અને અસરકારક વિકલ્પ હોઈ શકે છે.
શું વિગતો છે?
જેએમ ફાઇનાન્શિયલે જણાવ્યું કે, જો બ્રેન્ટ ક્રૂડની કિંમત લગભગ $72 પ્રતિ બેરલ રહે છે, તો ઓટો ફ્યુઅલ પર સામાન્ય ગ્રોસ માર્કેટિંગ માર્જિન (GMM) લગભગ 3.5 રૂપિયા પ્રતિ લિટર થાય છે. પરંતુ વર્તમાન બ્રેન્ટ ક્રૂડની સ્પોટ કિંમત લગભગ $61 પ્રતિ બેરલ છે, જેના કારણે OMC માટે માર્જિન સામાન્યથી ઘણું વધારે થઈ ગયું છે. હાલમાં GMM લગભગ 10.6 રૂપિયા પ્રતિ લિટર અંદાજવામાં આવ્યું છે, જ્યારે ઈન્ટીગ્રેટેડ ગ્રોસ માર્જિન લગભગ 19.2 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે, જે ઐતિહાસિક સરેરાશ કરતા ઘણો વધારે છે. આનાથી સરકાર પાસે ટેક્સ વધારવાનો અવકાશ રહે છે.
ફિસ્કલ સ્થિતિ અંગે વાત કરીએ તો JM ફાઇનાન્શિયલના ઈકોનોમિસ્ટ્સનું કહેવું છે કે, નાણાકીય વર્ષ 26માં સરકારી આવક બજેટ અંદાજ કરતા પાછળ ચાલી રહ્યું છે. એપ્રિલથી નવેમ્બર 2025 વચ્ચેની મહેસૂલ આવક બજેટ અંદાજના માત્ર 56% રહ્યું, જે ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળામાં 60% હતું. ટેક્સ કલેક્શનમાં પણ ઘટાડો થવાના સંકેત મળી રહ્યા છે. જ્યારે સરકારી મૂડીખર્ચ મજબૂત રહે છે, જે એપ્રિલથી નવેમ્બર વચ્ચે 6.58 લાખ કરોડ રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયો છે. આ ઉપરાંત નાણાકીય વર્ષ 26 માટે નોમિનલ GDP ગ્રોથ લગભગ 8% રહેવાનો અંદાજ છે, જેના કારણે 4.4% ના ફિસ્કલ ડેફિસિટ ટાર્ગેટને પ્રાપ્ત કરવો પડકારજનક બની શકે છે.
JM ફાઇનાન્શિયલનો અંદાજ
JM ફાઇનાન્શિયલનો અંદાજ છે કે, જો પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર એક્સાઇઝ ડ્યુટીમાં 3-4 રૂપિયા પ્રતિ લીટરનો વધારો કરવામાં આવે તો સરકારને વાર્ષિક 50,000થી 70,000 કરોડ રૂપિયાનો વધારાનો મહેસૂલ મળી શકે છે. રિપોર્ટ અનુસાર, પ્રતિ લિટર 1 રૂપિયાનો વધારો સરકારની આવકમાં વાર્ષિક આશરે 17,000 કરોડ રૂપિયાનો વધારો કરે છે. જો કે, આનાથી OMCના નફા પર અસર પડી શકે છે. બ્રોકરેજ કંપનીએ HPCL પર SELL, જ્યારે IOCL અને BPCL પર REDUCE રેટિંગ જાળવી રાખ્યું છે. JM ફાઇનાન્શિયલ માને છે કે, વર્તમાન ઉચ્ચ માર્જિન લાંબા ગાળે ટકાઉ રહેવાની શક્યતા નથી અને રોકાણકારોએ તેલ કંપનીઓના શેરોમાં સાવધાની રાખવી જોઈએ.
