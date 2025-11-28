પાણીથી પણ સસ્તું થઈ જશે પેટ્રોલ-ડીઝલ! 18 રૂપિયાથી ઓછી રહી જશે 1 લીટરની કિંમત, કોણે કરી ભવિષ્યવાણી?
petrol diesel price:: જેપી મોર્ગનનો આ અંદાજ એવા દેશો માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે જે ક્રૂડ ઓઇલની આયાત પર ખૂબ નિર્ભર છે, જેમ કે ભારત, જે તેની ક્રૂડ ઓઇલની જરૂરિયાતના લગભગ 86 ટકા અન્ય દેશોમાંથી આયાત કરે છે.
Crude Oil Prices: પેટ્રોલ-ડીઝલની કિંમત આવનારા દિવસોમાં સસ્તી થઈ શકે છે, આવા સમાચાર સતત સાંભળવા મળે છે. પરંતુ શું તમે ક્યારેય સાંભળ્યું છે કે કાચા તેલની કિંમત પાણીની બોટલથી પણ સસ્તી થઈ જશે?
કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આવનાર સમયમાં આંતરરાષ્ટ્રીય માર્કેટમાં કાચા તેલની કિંમત પીવાના પાણીની બોટલની કિંમતથી પણ ઓછી થઈ શકે છે. આ કોઈ માત્ર વાતો નથી, પરંતુ ગ્લોબલ બ્રોકરેજ કંપની જેપી મોર્ગને લગાવેલું એક અનુમાન છે. જેપી મોર્ગન પ્રમાણે માર્ચ 2027 સુધી બ્રેન્ટ ક્રૂડની કિંમત 30 ડોલર પ્રતિ બેરલ સુધી ઘટી શકે છે.
18 રૂપિયાથી ઓછી 1 લીટરની કિંમત
જો કોઈ કિંમતને ભારતીય રૂપિયામાં લગભગ 95 રૂપિયા પ્રતિ ડોલરના એક્સચેન્જ રેટ પર બદલવામાં આવે તો એક બેરલની કિંમત લગભગ 2850 રૂપિયા હશે. એક બેરલમાં 159 લીટર હોય છે. આ પ્રમાણે એક લીટર કાચા તેલની કિંમત માત્ર 17.90 રૂપિયા થઈ જશે, જે દેશમાં વેચાતી 1 લીટર મિનરલ વોટરની કિંમત 20 રૂપિયા કરતા પણ ઓછી છે.
જેપી મોર્ગનનું આ અનુમાન તે દેશો માટે ખુબ મહત્વનું છે જે કાચા તેલની આયાત પર ખુબ નિર્ભર છે, જેમ કે ભારત, જે પોતાની જરૂરિયાતના લગભગ 86 ટકા કાચુ તેલ બીજા દેશોથી મંગાવે છે. જેપી મોર્ગનનું અનુમાન છે કે બ્રેન્ટ ક્રૂડની કિંમત વર્તમાન લેવલથી 50 ટકા ઘટી શકે છે, જે અત્યારે 62 ડોલર પ્રતિ બેરલથી થોડું ઉપર છે. ઘટાડાનું તે કારણ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહ્યું છે કારણ કે વૈશ્વિક સ્તર પર માંગથી વધુ સપ્લાય વધી શકે છે.
ઓવરસપ્લાયની જોવા મળશે અસર
ભલે આગામી ત્રણ વર્ષમાં દુનિયાભરમાં તેલનો વપરાશ સતત વધવાનું અનુમાન છે, પરંતુ આ વચ્ચે સપ્લાય ગ્રોથ, ખાસ કરી નોન -OPEC+ દેશો (રશિયા, મેક્સિકો, કઝાકિસ્તાન, ઓમાન, મલેશિયા, સૂડાન અને સાઉથ સૂડાન, અઝરબૈઝાન, બહરીન, બ્રુનેઈ અને સિંગાપુર) થી ડિમાન્ડના મુકાબલે વધુ થવાની આશા છે. સપ્લાય વધુ થશે તો તેની અસર કિંમત પર જોવા મળશે.
2025માં વૈશ્વિક તેલની માંગમાં 0.9 મિલિયન બેરલ પ્રતિ દિવસ (mbpd)નો વધારો થવાની ધારણા છે, જેનાથી કુલ વપરાશ 105.5 mbpd થશે. 2026માં વૃદ્ધિ સ્થિર રહેવાનો અંદાજ છે અને 2027માં 1.2 mbpd સુધી પહોંચી શકે છે. જોકે, JPMorganનો અંદાજ છે કે 2025 અને 2026માં પુરવઠો માંગ કરતાં લગભગ ત્રણ ગણો ઝડપથી વધશે. 2027 સુધીમાં, પુરવઠો વપરાશ કરતાં વધુ થશે, જેના કારણે વધુ પડતો પુરવઠો અને ભાવ ઘટશે.
