Petrol Diesel Price Today 22 october: આ શહેરોમાં પેટ્રોલ-ડીઝલ થયા મોંઘા; જાણો આજનો લેટેસ્ટ ભાવ
Petrol Diesel Price Today 22 october: દરરોજ પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમતોમાં ફેરફાર થાય છે. જાણો તમારા શહેરમાં આજે કિંમતો ઘટી છે કે વધી? અહીં લિસ્ટ ચેક કરો.
Petrol Diesel Price Today 22 october: ભારતમાં દરરોજ પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમતોમાં ફેરફાર થાય છે. જો તમે આજે તેલ ભરાવવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો તે પહેલાં તમારા શહેરમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ જાણી લો.
પેટ્રોલનો ભાવ (Petrol Price Today 22 October)
- નવી દિલ્હી: ૯૪.૭૭ રૂપિયા પ્રતિ લિટર
- કોલકાતા: ૧૦૫.૪૧ રૂપિયા પ્રતિ લિટર
- મુંબઈ: ૧૦૩.૫૦ રૂપિયા પ્રતિ લિટર
- ચેન્નઈ: ૧૦૦.૯૦ રૂપિયા પ્રતિ લિટર
- ગુડગાંવ: ૯૫.૫૦ રૂપિયા પ્રતિ લિટર
- નોઈડા: ૯૪.૭૭ રૂપિયા પ્રતિ લિટર
- બેંગ્લોર: ૧૦૨.૯૨ રૂપિયા પ્રતિ લિટર
- ભુવનેશ્વર: ૧૦૧.૧૬ રૂપિયા પ્રતિ લિટર
- ચંદીગઢ: ૯૪.૩૦ રૂપિયા પ્રતિ લિટર
- હૈદરાબાદ: ૧૦૭.૪૬ રૂપિયા પ્રતિ લિટર
- જયપુર: ૧૦૪.૭૨ રૂપિયા પ્રતિ લિટર
- લખનઉ: ૯૪.૬૯ રૂપિયા પ્રતિ લિટર
- પટના: ૧૦૫.૫૮ રૂપિયા પ્રતિ લિટર
- તિરુવનંતપુરમ: ૧૦૭.૪૮ રૂપિયા પ્રતિ લિટર
ડીઝલનો ભાવ (Diesel Price Today 22 October)
- નવી દિલ્હી: ૮૭.૬૭ રૂપિયા પ્રતિ લિટર
- કોલકાતા: ૯૨.૦૨ રૂપિયા પ્રતિ લિટર
- મુંબઈ: ૯૦.૦૩ રૂપિયા પ્રતિ લિટર
- ચેન્નઈ: ૯૨.૪૯ રૂપિયા પ્રતિ લિટર
- ગુડગાંવ: ૮૭.૯૭ રૂપિયા પ્રતિ લિટર
- નોઈડા: ૮૭.૮૯ રૂપિયા પ્રતિ લિટર
- બેંગ્લોર: ૯૦.૯૯ રૂપિયા પ્રતિ લિટર
- ભુવનેશ્વર: ૯૨.૭૪ રૂપિયા પ્રતિ લિટર
- ચંદીગઢ: ૮૨.૪૫ રૂપિયા પ્રતિ લિટર
- હૈદરાબાદ: ૯૫.૭૦ રૂપિયા પ્રતિ લિટર
- જયપુર: ૯૦.૨૧ રૂપિયા પ્રતિ લિટર
- લખનઉ: ૮૭.૮૧ રૂપિયા પ્રતિ લિટર
- પટના: ૯૧.૮૧ રૂપિયા પ્રતિ લિટર
- તિરુવનંતપુરમ: ૯૬.૪૮ રૂપિયા પ્રતિ લિટર
