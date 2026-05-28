/અમદાવાદમાં પેટ્રોલ ₹102ને પાર, તો ડીઝલ ₹100ની નજીક... જાણો તમારા શહેરમાં શું છે આજના ભાવ

Petrol Diesel Price Today : ક્રૂડ ઓઇલ સંકટ વચ્ચે દિલ્હી અને મુંબઈ જેવા મોટો શહેરોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચી ગયા છે. તો અમદાવાદમાં પેટ્રોલ ₹102ને પાર પહોંચ્યું છે, ત્યારે તમારા શહેરના આજના ભાવ શું છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Petrol Diesel Price Today : અમેરિકા-ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા સંઘર્ષ અને સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ નાકાબંધીને કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય ઉર્જા બજારમાં સતત ઉથલપાથલ મચી ગઈ છે. ક્રૂડ ઓઇલના ઊંચા ભાવ વચ્ચે ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓએ તાજેતરમાં ફ્યુઅલના ભાવમાં વધારો કર્યો હતો.
પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ સ્થિર
બે અઠવાડિયામાં ચાર વખત કરવામાં આવેલા ભાવ વધારા બાદ અમદાવાદમાં પેટ્રોલનો ભાવ ₹102ને પાર પહોંચી ગયો છે. અમદાવાદમાં આજનો પેટ્રોલનો ભાવ ₹102.29 છે, તો ડીઝલના ભાવ પણ ₹100ની નજીક પહોંચી ગયા છે. શહેરમાં આજનો ડીઝલનો ભાવ ₹98.43 રૂપિયા છે. જો કે, દેશભરમાં 28 મેના રોજ પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ સ્થિર રહ્યા છે.
દિલ્હી અને મુંબઈમાં પેટ્રોલ-ડીઝલ રેકોર્ડ સ્તરે
તાજેતરના વધારા બાદ દિલ્હીમાં પેટ્રોલના ભાવ ₹100નો આંકડો વટાવી ગયા છે, જે ₹102.12 પ્રતિ લિટર પર પહોંચી ગયા છે, જ્યારે ડીઝલ હાલમાં ₹95.20 પ્રતિ લિટરે વેચાઈ રહ્યું છે. મુંબઈમાં પણ ઇંધણના ભાવ આસમાને પહોંચી રહ્યા છે. મુંબઈમાં પેટ્રોલ ઐતિહાસિક ₹110ના લેવલને પાર કરીને ₹111.18 પ્રતિ લિટર પર પહોંચી ગયું છે, જ્યારે ડીઝલ ₹97.83 પ્રતિ લિટર પર સ્થિર છે.
બે અઠવાડિયામાં ભાવમાં 4 વખત વધારો
છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી ઓઈલ કંપનીઓ પર નુકસાનનો બોજ સતત વધી રહ્યો હતો. તેને ઘટાડવા માટે તાજેતરના દિવસોમાં તબક્કાવાર ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. બે અઠવાડિયાના સમયગાળામાં આ ચોથો ભાવ વધારો છે. તાજેતરમાં પેટ્રોલ પર પ્રતિ લિટર ₹2.61 અને ડીઝલ પર પ્રતિ લિટર ₹2.71નો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો.
ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ કેવી રીતે નક્કી થાય છે ?
ભારતમાં પેટ્રોલ પંપ પર વેચાતા પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ મુખ્યત્વે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ દ્વારા નક્કી થાય છે, કારણ કે ક્રૂડ ઓઇલ પ્રાથમિક કાચા માલ તરીકે કામ કરે છે. ભારત તેની મોટાભાગની ક્રૂડ ઓઇલની જરૂરિયાતો વિદેશથી આયાત કરે છે, તેથી યુએસ ડોલર સામે ભારતીય રૂપિયાની મજબૂતાઈ અથવા નબળાઈ તેલની આયાતના ખર્ચ પર સીધી અસર કરે છે. જ્યારે રૂપિયો નબળો પડે છે, ત્યારે તેલની આયાત મોંઘી થઈ જાય છે.