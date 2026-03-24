પેટ્રોલ-ડીઝલના નવા ભાવ જાહેર, જાણો તમારા શહેરમાં કેટલો છે આજનો ભાવ
Petrol Diesel Price Today : આજે સવારે દેશભરમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના નવા ભાવ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. આ ભાવ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલની હિલચાલ અને ડોલર સામે રૂપિયાની સ્થિતિ દ્વારા નક્કી થાય છે. આજે ઘણા શહેરોમાં ભાવ સ્થિર રહ્યા હતા, જ્યારે ટેક્સના કારણે કેટલીક જગ્યાએ થોડી વધઘટ જોવા મળી હતી.
Petrol Diesel Price Today : દરેક દિવસની શરૂઆત સૂર્યના કિરણોની થાય છે. આ સાથે જ પેટ્રોલ અને ડીઝલના નવા ભાવો પણ જાહેર થાય છે. આ ભાવોની સીધી અસર સામાન્ય માણસના ખિસ્સા પર પડે છે. સવારે 6:00 વાગ્યે દેશની ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ નવા ભાવ જાહેર કરે છે, જે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધઘટ અને ડોલર-રૂપિયાના વિનિમય દરમાં ફેરફાર દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે. આ ફેરફારો રોજિંદા જીવનને અસર કરે છે.
દેશના મુખ્ય શહેરોમાં આજના પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ
- નવી દિલ્હી : પેટ્રોલ ₹94.72 | ડીઝલ ₹87.62
- મુંબઈ: પેટ્રોલ ₹104.21 | ડીઝલ ₹92.15
- કોલકાતા: પેટ્રોલ ₹103.94 | ડીઝલ ₹90.76
- ચેન્નાઈ: પેટ્રોલ ₹100.75 | ડીઝલ ₹92.34
- અમદાવાદ: પેટ્રોલ ₹94.49 | ડીઝલ ₹90.17
- બેંગલુરુ: પેટ્રોલ ₹102.92 | ડીઝલ ₹89.02
- સુરત: પેટ્રોલ ₹95.00 | ડીઝલ ₹89.00
છેલ્લા બે વર્ષથી ભાવ સ્થિર
મે 2022થી કેન્દ્ર સરકાર અને ઘણી રાજ્ય સરકારોએ ટેક્સ ઘટાડો લાગુ કર્યો છે, જેના પછી પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં સ્થિરતાનો સમયગાળો જોવા મળ્યો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સતત વધઘટ થતી હોવા છતાં ભારતીય ગ્રાહકો માટે ભાવ તુલનાત્મક રીતે સ્થિર રહ્યા છે.
ઇંધણના ભાવ કયા પરિબળો નક્કી થાય છે ?
ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ
પેટ્રોલ અને ડીઝલ મુખ્યત્વે ક્રૂડ ઓઇલમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. જ્યારે વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ વધે છે, ત્યારે તેની સીધી અસર ભારતીય બજાર પર પડે છે.
ડોલર સામે રૂપિયો
ભારત તેના મોટાભાગના ક્રૂડ ઓઇલની આયાત કરે છે અને આ ખરીદી યુએસ ડોલરમાં થાય છે. જો ડોલર સામે રૂપિયો નબળો પડે છે, તો ઇંધણ વધુ મોંઘુ બને છે.
સરકારી ટેક્સ
કેન્દ્ર અને રાજ્ય બંને સરકારો પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર મોટો ટેક્સ વસૂલે છે, જે છૂટક ભાવનો નોંધપાત્ર ભાગ છે. આ જ કારણ છે કે વિવિધ રાજ્યોમાં ઇંધણના ભાવ બદલાય છે.
રિફાઇનિંગ ખર્ચ
કાચા તેલને ઉપયોગી ઇંધણમાં રૂપાંતરિત કરવાની પ્રક્રિયામાં પણ ખર્ચ થાય છે. આ ખર્ચ કાચા તેલની ગુણવત્તા અને રિફાઇનરીની ક્ષમતા પર આધાર રાખે છે.
પુરવઠો અને માંગ સંતુલન
જો બજારમાં ઇંધણની માંગ વધે છે, તો કિંમતો પણ વધે છે. સામાન્ય રીતે તહેવારો દરમિયાન તેમજ ઉનાળા અને શિયાળાની ઋતુઓમાં ઇંધણનો વપરાશ વધુ હોય છે.
