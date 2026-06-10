/ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારા વચ્ચે પેટ્રોલ-ડીઝલના નવા ભાવ જાહેર, જાણો શું છે આજનો ભાવ

Petrol Diesel Price Today : આંતરરાષ્ટ્રીય ઓઇલ બજારમાં ફરી એકવાર ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો થયો છે. બુધવારે, બેન્ચમાર્ક બ્રેન્ટ ક્રૂડના ભાવમાં બજારમાં થોડો વધારો જોવા મળ્યો. જોકે, દેશની સરકારી ઓઈલ કંપનીઓએ બુધવાર, 10 જૂન, 2026ના રોજ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી.
મુખ્ય શહેરોમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના આજના ભાવ
આજના પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવની વાત કરીએ તો, દિલ્હીમાં પેટ્રોલનો ભાવ ₹102.12 પ્રતિ લિટર અને ડીઝલનો ભાવ ₹95.20 પ્રતિ લિટર છે. કોલકાતામાં પેટ્રોલનો ભાવ આજે ₹113.51 પ્રતિ લિટર અને ડીઝલનો ભાવ ₹99.82 પ્રતિ લિટર છે. ચેન્નાઈમાં પેટ્રોલનો ભાવ ₹107.77 પ્રતિ લિટર અને ડીઝલનો ભાવ ₹99.55 પ્રતિ લિટર છે.
અમદાવાદમાં પેટ્રોલનો ભાવ ₹101.79 પ્રતિ લિટર અને ડીઝલનો ભાવ ₹97.91 પ્રતિ લિટર છે. સુરતમાં પેટ્રોલનો ભાવ આજે ₹102.84 પ્રતિ લિટર અને ડીઝલનો ભાવ ₹98.96 પ્રતિ લિટર છે. મુંબઈમાં પેટ્રોલનો ભાવ ₹111.21 પ્રતિ લિટર અને ડીઝલનો ભાવ ₹97.83 પ્રતિ લિટર છે.
ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ફરી વધારો
ગઈકાલે પશ્ચિમ એશિયામાં ફરી તણાવ વધ્યો છે. પરિણામે બુધવારે શરૂઆતના વેપાર દરમિયાન ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો જોવા મળ્યો છે. આજે ભાવમાં 1 ટકાનો વધારો થયો છે, એટલે કે $0.91 પ્રતિ બેરલનો વધારો થયો છે. જે સવારે 6:00 વાગ્યે ભાવ $92.36 પ્રતિ બેરલ હતો. તેવી જ રીતે WTI ક્રૂડના ભાવમાં 0.96 ટકાનો વધારો થયો છે અને હાલમાં તે $89.05 પ્રતિ બેરલ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે.
ગયા મહિને ચાર વખત ભાવ વધારો થયો
પેટ્રોલિયમ કંપનીઓએ મે મહિનામાં ચાર વખત ભાવ વધારો કર્યો હતો. આ વધારો ફક્ત 11 દિવસના સમયગાળામાં થયો હતો. સરકારી માલિકીની પેટ્રોલિયમ કંપનીઓએ સૌપ્રથમ 15 મેના રોજ પેટ્રોલના ભાવમાં 3 રૂપિયા અને ડીઝલના ભાવમાં 3.29 રૂપિયાનો વધારો કર્યો હતો. ત્યારબાદ, 19 મેના રોજ પેટ્રોલમાં 87 પૈસા, ડીઝલમાં 91 પૈસા, 23 મેના રોજ પેટ્રોલમાં 87 પૈસા, ડીઝલમાં 91 પૈસા અને 25 મેના રોજ પેટ્રોલમાં 2.61 રૂપિયા, ડીઝલમાં 2.71 રૂપિયા ભાવવધારો કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારથી ભાવ વધારામાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી.