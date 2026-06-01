/ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધઘટ વચ્ચે પેટ્રોલ-ડીઝલના નવા ભાવ જાહેર, જાણો તમારા શહેરમાં શું છે આજનો ભાવ

Petrol Diesel Price Today : દેશની સરકારી ઓઈલ કંપનીઓએ 1 જૂન, 2026થી લાગુ થતા પેટ્રોલ અને ડીઝલના નવા ભાવ જાહેર કર્યા છે. વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધઘટ વચ્ચે લોકોનું ધ્યાન દેશમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ પર કેન્દ્રિત છે. તાજેતરના દિવસોમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો જોવા મળ્યો છે. આ વધારો પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા તણાવ અને પુરવઠા અંગેની પ્રવર્તમાન ચિંતાઓને કારણે છે. ભારતમાં ઓઈલ કંપનીઓ દરરોજ સવારે 6:00 વાગ્યે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ અપડેટ કરે છે.
પેટ્રોલ-ડીઝલના આજના ભાવ
પેટ્રોલ-ડીઝલના આજના ભાવની વાત કરીએ તો, દિલ્હીમાં પેટ્રોલ ₹94.72 અને ડીઝલ ₹87.62 પ્રતિ લિટરે મળી રહ્યું છે. મુંબઈમાં પેટ્રોલનો ભાવ ₹103.44 છે, તો ડીઝલનો ભાવ ₹89.97 પ્રતિ લિટર છે. અમદાવાદમાં પેટ્રોલ ₹101.83 પ્રતિ લિટરના ભાવે મળી રહ્યું છે, તો ડીઝલ ₹97.92 પ્રતિ લિટરે મળી રહ્યું છે.
છેલ્લા કેટલાક અઠવાડિયાથી વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો થયો છે. મધ્ય પૂર્વમાં પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતિ સાથે ઇરાન અને યુએસ વચ્ચે વધતા તણાવની આંતરરાષ્ટ્રીય ઓઈલ બજાર પર અસર થઈ રહી છે. નિષ્ણાતો માને છે કે જો ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ લાંબા સમય સુધી ઉંચા રહે છે, તો તે ભારતમાં પણ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ પર દબાણ વધારી શકે છે. હાલમાં ઓઈલ કંપનીઓ પરિસ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખી રહી છે.
પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ હાલ સ્થિર
ઓઈલ બજારની દિશા હાલમાં આંતરરાષ્ટ્રીય વિકાસ પર નિર્ભર છે. જો ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ વધતા રહે છે, તો તે આગામી દિવસોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવને અસર કરી શકે છે. 1 જૂનના રોજ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં કોઈ મોટો ફેરફાર થયો નહોતો, પરંતુ વૈશ્વિક ઓઈલ બજારમાં ચાલી રહેલી અસ્થિરતાને કારણે આગામી દિવસોમાં ભાવ પર નજર રાખવી જરૂરી છે.