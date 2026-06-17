/ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ ધડામ, પેટ્રોલ-ડીઝલની શું છે સ્થિતિ ? એક ક્લિકમાં જાણો આજના ભાવ

Petrol Diesel Price Today : અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે શાંતિ કરાર થયા પછી ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ ઘટી રહ્યા છે. આ કરાર હેઠળ, સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ સંપૂર્ણપણે ખુલી ગયું છે. ક્રૂડ ઓઈલ અને એલએનજીના ભાવમાં ઘટાડો થવાથી વૈશ્વિક બજારોમાં રાહત મળી છે. સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાં જહાજોની અવરજવર ફરી શરૂ થવાથી બ્રેન્ટ ક્રૂડના ભાવ 1 માર્ચ પછી પહેલીવાર 80 ડોલર પ્રતિ બેરલથી નીચે આવ્યા છે. WTI ક્રૂડના ભાવ ઘટીને 76 ડોલર પ્રતિ બેરલ થયા છે.
પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ સ્થિર
ભારતીય બજારમાં, ઓઈલ કંપનીઓએ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી. છેલ્લે ભાવ વધારો 25 મેના રોજ થયો હતો. ત્યારથી કોઈ ફેરફાર થયો નથી. 28 ફેબ્રુઆરીના રોજ યુદ્ધ ફાટી નીકળ્યા પછી ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ એક સમયે 125 ડોલર પ્રતિ બેરલ સુધી પહોંચી ગયા હતા. તાજેતરના ભાવ ઘટાડાથી વિશ્વભરના દેશોને નોંધપાત્ર રાહત મળી છે. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેના તણાવની અગાઉ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ પર સીધી અસર પડી હતી.
હાલના ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ
અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેના કરાર બાદ જહાજોની અવરજવર ફરી શરૂ થઈ છે, જોકે અમુક મુદ્દાઓ અંગે પરિસ્થિતિ હજુ પણ અસ્પષ્ટ છે. બુધવારે સવારે બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઇલ 79 ડોલર પ્રતિ બેરલ હતું, જ્યારે WTI ક્રૂડ 76.64 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યું હતું. નિષ્ણાતો કહે છે કે પરિસ્થિતિ ધીમે ધીમે સામાન્ય થશે. જેમ જેમ પરિસ્થિતિ સામાન્ય થશે તેમ તેમ ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધુ ઘટાડો થવાની ધારણા છે.
પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ અંગે શું છે અપડેટ ?
ઓઇલ કંપનીઓ દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી અનુસાર, બુધવારે દિલ્હીમાં પેટ્રોલનો ભાવ ₹102.12 પ્રતિ લિટર પર યથાવત છે. તો ડીઝલ ₹95.20 પ્રતિ લિટરના ભાવે મળી રહ્યું છે. ઓઈલ કંપનીઓએ મે મહિના દરમિયાન ચાર વખત ભાવ વધારો કર્યો હતો. 11 દિવસના સમયગાળામાં ચાર વખત ભાવ વધારો કર્યો હતો. જો કે, 25 મે પછી ભાવમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી.
મુખ્ય શહેરોમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ