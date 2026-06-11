/ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ભડકો... શું પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ પણ વધી ગયા ? જાણો તમારા શહેરના આજના ભાવ

Petrol Diesel Price Today : અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ફરી એકવાર યુદ્ધ જેવો માહોલ શરૂ થયો છે. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે ઈરાનને ચેતવણી આપી હતી કે વાટાઘાટોનો સમય નીકળી ચૂક્યો છે, જે બાદ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં નાટ્યાત્મક વધારો થયો છે. બ્રેન્ટ ક્રૂડ અને યુએસ ક્રૂડ બંનેમાં 2%થી વધુનો મોટો વધારો જોવા મળ્યો છે. બજાર નિષ્ણાતો માને છે કે જો મધ્ય પૂર્વમાં આ પરિસ્થિતિ ચાલુ રહે તો, ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ ટૂંક સમયમાં પ્રતિ બેરલ 100 ડોલરના લેવલને સ્પર્શી શકે છે.
ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ કેમ વધી રહ્યા છે ?
ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં વધારો મુખ્યત્વે મધ્ય પૂર્વમાં તણાવને કારણે છે. યુએસ પ્રમુખ ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે ઈરાન સાથે પરમાણુ કરાર માટે ખૂબ મોડું થઈ ગયું છે અને ચેતવણી આપી હતી કે દેશને તેની કિંમત ચૂકવવી પડશે. યુએસ તરફથી આ ધમકી બદલો લેવાના હુમલાઓ સાથે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ અંગે અનિશ્ચિતતા વધુ ઘેરી બનાવી છે. એક મહત્વપૂર્ણ માર્ગ જેના દ્વારા વિશ્વનું લગભગ 20% ઓઈલ પસાર થાય છે. વધુમાં યુએસ એનર્જી ઇન્ફર્મેશન એડમિનિસ્ટ્રેશને યુએસ ક્રૂડ ઓઈલ ઇન્વેન્ટરીમાં 7.2 મિલિયન બેરલનો નોંધપાત્ર ઘટાડો નોંધાવ્યો છે, જેનાથી સપ્લાયમાં સંભવિત વિક્ષેપો અંગે ચિંતા વધી છે.
ભારત પર સીધી અસર
ભારત તેની ક્રૂડ ઓઇલની જરૂરિયાતના લગભગ 85% આયાત કરે છે. પરિણામે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ઓઈલના ભાવમાં વધારો દેશની વેપાર ખાધને સીધી અસર કરશે. જ્યારે સ્થાનિક ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓએ અન્ય દેશોમાં જોવા મળતી હદ સુધી પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો કર્યો નથી, પરંતુ વાસ્તવિકતા એ છે કે તેમની અંડર-રિકવરી સતત વધી રહી છે. પરિણામે, મે 2026માં ફ્યુઅલના ભાવમાં ચાર વખત વધારો થઈ ચૂક્યો છે. જો બ્રેન્ટ ક્રૂડ 100 ડોલરના આંકડાને પાર કરે છે, તો દેશમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો થઈ શકે છે.
ભારતના મુખ્ય શહેરોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના આજના ભાવ
પેટ્રોલના ભાવ
દિલ્હી - 102.12
મુંબઈ - 111.21
કોલકાતા - 113.47
ચેન્નાઈ - 107.88
બેંગલુરુ - 110.93
અમદાવાદ - 101.96
ડીઝલના ભાવ
દિલ્હી - 95.20
મુંબઈ - 97.83
કોલકાતા - 99.82
ચેન્નાઈ - 99.65
બેંગલુરુ - 98.81
અમદાવાદ - 98.05
જો કે, ભારતીય ઓઈલ કંપનીઓએ 11 જૂનના રોજ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ સ્થિર રાખ્યા છે, પરંતુ ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં આ વલણ તેમને ફરી એકવાર ભાવ વધારવા માટે મજબૂર કરી શકે છે.