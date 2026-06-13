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ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં આજે પણ ઘટાડો, શું પેટ્રોલ-ડીઝલ પણ થયું સસ્તું ? જાણો આજના ભાવ

Petrol-Diesel Price Today : આજે ફરી એકવાર ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે. ટ્રમ્પના તાજેતરના નિવેદનથી ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે. આગામી દિવસોમાં વધુ ઘટાડો જોવા મળી શકે છે. ત્યારે ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર થયો છે કે કેમ ? તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું. 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 13, 2026, 09:23 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 09:23 AM IST
ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં આજે પણ ઘટાડો, શું પેટ્રોલ-ડીઝલ પણ થયું સસ્તું ? જાણો આજના ભાવ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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