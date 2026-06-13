/ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં આજે પણ ઘટાડો, શું પેટ્રોલ-ડીઝલ પણ થયું સસ્તું ? જાણો આજના ભાવ

Petrol-Diesel Price Today : વૈશ્વિક બજારમાં ઓઈલના ભાવ ફરી ઘટ્યા છે. ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે, આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં બ્રેન્ટ ક્રૂડના ભાવ $3.47 ઘટીને $86.71 પ્રતિ બેરલ થયા છે. તેવી જ રીતે WTI ક્રૂડના ભાવ $3.42 ઘટીને $84.29 પર સ્થિર થયા છે. આ ઘટાડો યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના એક નિવેદનને બાદ થયો છે, જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે 14 જૂન, રવિવારના રોજ ઈરાન સાથે શાંતિ કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવશે.
જો યુએસના દાવા સાચા સાબિત થાય અને રવિવારે ઈરાન સાથે કરાર થાય, તો ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થઈ શકે છે. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવાથી હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ, એક મહત્વપૂર્ણ વૈશ્વિક વેપાર માર્ગ ખુલવાની આશાઓ વધશે. જેના કારણે ક્રૂડ ઓઇલ સપ્લાયમાં વધારો થશે, તેથી કિંમતોમાં સતત ઘટાડો થશે.
આ સોદો ભારત માટે કેમ મહત્વપૂર્ણ ?
આ સોદામાં ભલે અમેરિકા અને ઈરાન જ સામેલ છે, પરંતુ તે ભારત સહિત સમગ્ર વિશ્વ માટે મહત્વપૂર્ણ છે. ભારત તેની ક્રૂડ ઓઇલ જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે આયાત પર આધાર રાખે છે, જે તેની કુલ જરૂરિયાતોના 80 થી 85 ટકા વિદેશોમાંથી મેળવે છે. ઈરાન સાથેના તણાવને કારણે ભારતની ઓઈલ સપ્લાય ચેઈન ખોરવાઈ ગઈ હતી, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થવાથી ઓઈલ અને ગેસ ટેન્કરો ભારત પહોંચતા અટકાવાયા હતા, જેના કારણે દેશને ઉર્જા સંકટ અને ભાવ વધારાનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
જો અમેરિકા અને ઈરાન આ સોદો અંતિમ સ્વરૂપ આપે છે, તો ભારતમાં ઓઈલ પુરવઠો સરળ બનશે, જેનાથી ઓઈલના ભાવમાં ઘટાડો થવાની અને ત્યારબાદ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ઘટાડો થવાની સંભાવના વધી જશે. ત્યારે આજે એટલે કે 13 જૂનના રોજ ભારતના ચાર મુખ્ય શહેરોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ શું છે, તેના પર એક નજર કરીએ...