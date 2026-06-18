Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં સતત ઘટાડો, ક્યારે ઘટશે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ ? જાણો શું છે આજના ભાવ

ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં સતત ઘટાડો, ક્યારે ઘટશે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ ? જાણો શું છે આજના ભાવ

Petrol Diesel Price Today : અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેના કરાર બાદ પરિસ્થિતિ ધીમે ધીમે સામાન્ય થઈ રહી છે. આ જ કારણ છે કે ગુરુવારે સવારે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં વધુ ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. જો આ વલણ ચાલુ રહેશે તો ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ ટૂંક સમયમાં યુદ્ધ પહેલા જે ભાવ હતા એ લેવલે પાછા આવી જશે. ત્યારે સવાલ એ છે કે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ ક્યારે ઘટશે ?
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 18, 2026, 09:28 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 09:28 AM IST
ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં સતત ઘટાડો, ક્યારે ઘટશે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ ? જાણો શું છે આજના ભાવ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
અલ નીનોની ચિંતા વચ્ચે ગુજરાતમાં મેઘરાજાની એન્ટ્રી ! હજુ બે દિવસ વરસાદની આગાહી
gujarat rain28 min ago
2
US-Iran Peace Deal38 min ago
3
Micro Cheating41 min ago
4
high blood pressure1 hr ago
5
Rashifal2 hrs ago