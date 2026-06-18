/ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં સતત ઘટાડો, ક્યારે ઘટશે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ ? જાણો શું છે આજના ભાવ

Petrol Diesel Price Today : અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે શાંતિ કરાર બાદ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં સતત ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. બંને દેશો વચ્ચે થયેલા કરાર બાદ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ફરી ખુલી ગયું છે. શિપિંગ ટ્રાફિક સામાન્ય થવામાં થોડો સમય લાગશે, પરંતુ ક્રૂડ અને એલએનજીના ભાવમાં ઘટાડો થતાં વૈશ્વિક બજારો રાહતનો શ્વાસ લઈ રહ્યા છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં જહાજોની અવરજવર ફરી શરૂ થયા બાદ, બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ ઘટીને 78 ડોલર પ્રતિ બેરલ થઈ ગયા છે. દરમિયાન WTI ક્રૂડ પણ 76 ડોલર પ્રતિ બેરલથી નીચે આવી ગયું છે.
ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઘટાડો થવા છતાં સ્થાનિક ઓઈલ કંપનીઓએ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી. પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ છેલ્લે 25 મેના રોજ વધારવામાં આવ્યા હતા. ત્યારથી કોઈ ફેરફાર થયો નથી. 28 ફેબ્રુઆરીએ ઈઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચે સંઘર્ષ ફાટી નીકળ્યા બાદ, ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ વધીને 125 ડોલર પ્રતિ બેરલ થઈ ગયા હતા. તાજેતરમાં ભાવમાં ઘટાડો થવાથી વિશ્વભરના દેશોને નોંધપાત્ર રાહત મળી છે. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેના તણાવની સીધી અસર આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ પર પડી હતી.
ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ કેટલા ઘટ્યા ?
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ફરીથી ખોલવાના કરાર બાદ શિપિંગ ટ્રાફિક ફરી શરૂ થયો છે. ગુરુવારે સવારે બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ ઘટીને 78 ડોલર પ્રતિ બેરલ થયા. તેવી જ રીતે WTI ક્રૂડ 75.89 ડોલર પ્રતિ બેરલ જોવા મળ્યું. નિષ્ણાતો માને છે કે પરિસ્થિતિ ધીમે ધીમે સામાન્ય થશે. જેમ જેમ પરિસ્થિતિ સામાન્ય થશે, તેમ તેમ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં વધુ ઘટાડો થવાની ધારણા છે. આ ભાવ ઘટાડાની અસર આખરે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં પ્રતિબિંબિત થશે.
પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી
ગુરુવારે સવારે ઓઈલ કંપનીઓ દ્વારા જાહેર કરાયેલા ભાવ અનુસાર, પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. દિલ્હીમાં, ગુરુવારે પેટ્રોલનો ભાવ ₹102.12 પ્રતિ લિટર છે. તો ડીઝલ ₹95.20 પ્રતિ લિટર વેચાઈ રહ્યું છે. પેટ્રોલિયમ કંપનીઓએ મે મહિનામાં ચાર વખત ભાવ વધારો કર્યો હતો. ઓઈલ કંપનીઓએ 11 દિવસના સમયગાળામાં ચાર વખત ભાવ વધારો કર્યો હતો. જોકે, 25 મે પછી ભાવમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી.
મુખ્ય શહેરોમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના આજના ભાવ