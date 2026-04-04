ડીઝલના ભાવમાં ભડકો, લિટરે 28 રૂપિયાનો વધારો ! પેટ્રોલ-ડીઝલના નવા ભાવ જાહેર
Petrol-Diesel Price Today : પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવને લઈને આજે સારા સમાચાર છે. યુદ્ધની સ્થિતિ વચ્ચે અનેક દેશોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો જોવા મળ્યો છે. તેની સામે ભારતમાં હજુ સુધી ભાવ સ્થિર છે, જોકે કેટલીક ખાનગી ઓઈલ કંપનીઓએ ભાવમાં વધારો કર્યો છે. ત્યારે આજના ભાવ શું છે, તેના પર એક નજર કરીએ...
- મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધના કારણે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ પર અસર
- ઔદ્યોગિક ઉપયોગ માટેના ડીઝલના ભાવમાં 28 રૂપિયાનો વધારો
- 25 ટકાનો વધારા સાથે ભાવ હવે પ્રતિ લિટર ₹137.81 છે
Petrol-Diesel Price Today : યુદ્ધના કારણે જો તમને એમ લાગતું હતું કે આજે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો થશે તો હાલમાં તમારા માટે સારા સમાચાર છે. દેશના મુખ્ય શહેરોમાં ભાવ સ્થિર છે. શનિવાર, 4 એપ્રિલના રોજ ભારતના મુખ્ય શહેરોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. જો કે, મિડલ ઈસ્ટમાં વધતા તણાવ અને દરિયાઈ શિપિંગ માર્ગોમાં વિક્ષેપોને કારણે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં થોડો વધારો થયો છે.
ડીઝલના ભાવમાં 28 રૂપિયાનો વધારો !
આ દરમિયાન, સરકારી તેલ કંપનીઓ જેમ કે ઇન્ડિયન ઓઇલ અને ભારત પેટ્રોલિયમે ઔદ્યોગિક ઉપયોગ માટે બનાવાયેલ ડીઝલના ભાવમાં થોડો વધારો કર્યો છે. આ કેટેગરી માટે ભાવમાં પ્રતિ લિટર ₹28.22નો વધારો થયો છે, જે લગભગ 25 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે. ભાવ હવે પ્રતિ લિટર ₹137.81 છે. આ વધારાથી ખાસ કરીને જથ્થાબંધ ડીઝલ ખરીદતા વ્યવસાયોને અસર થવાની ધારણા છે.
પેટ્રોલ અને ડીઝલના આજના ભાવ
અમદાવાદમાં પેટ્રોલના ભાવ 94.49 પ્રતિ લિટર છે, જ્યારે ડીઝલનો ભાવ ₹90.17 પ્રતિ લિટર પર સ્થિર છે. તો દિલ્હીમાં પેટ્રોલના ભાવ ₹94.77 પ્રતિ લિટર પર સ્થિર છે, જ્યારે ડીઝલ ₹87.67 પ્રતિ લિટર પર સ્થિર છે. તો મુંબઈમાં પેટ્રોલ ₹103.50 પ્રતિ લિટર અને ડીઝલ લગભગ ₹90.01 પ્રતિ લિટરે મળી રહ્યું છે. પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ હાલમાં સ્થિર જોવા મળી રહ્યા છે.
ભારતમાં દરેક રાજ્યમાં ફ્યુઅલ પર VAT અલગ અલગ દરે વસૂલવામાં આવે છે, પરિણામે બે શહેરો વચ્ચે ભાવમાં તફાવત જોવા મળે છે. એક તરફ મિડલ ઈસ્ટમાં વધતા તણાવ વચ્ચે ક્રૂડ ઓઇલના સપ્લાય અંગે ચિંતાઓ તીવ્ર બની છે, જેના કારણે અનેક દેશોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો થયો છે. બીજી તરફ ભારત સરકારના પ્રયાસોએ હાલ પૂરતું આ વધતી કિંમતોના પ્રભાવથી જનતાને બચાવી છે.
