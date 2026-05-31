/એક્સપોર્ટ ડ્યુટીમાં ઘટાડાની જાહેરાત વચ્ચે પેટ્રોલ-ડીઝલના નવા ભાવ જાહેર, જાણો શું છે આજનો ભાવ

Petrol Diesel Price Today : દેશમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના વધતા જતા ભાવ વચ્ચે, કેન્દ્ર સરકારે પેટ્રોલ-ડીઝલ પરની એક્સપોર્ટ ડ્યુટી ઘટાડવાની જાહેરાત કરી છે. જે જૂનથી અમલમાં આવશે. ત્યારે આ બધાની વચ્ચે સરકારી ઓઈલ કંપનીઓએ પેટ્રોલ-ડીઝલના આજના ભાવ જાહેર કર્યા છે.
Petrol Diesel Price Today : ભારત સરકારે પેટ્રોલ, ડીઝલ અને એવિએશન ટર્બાઇન ફ્યુઅલ (ATF)ની નિકાસ પર લાદવામાં આવતી ડ્યુટીમાં ઘટાડો કર્યો છે, જે 1 જૂન, 2026થી અમલમાં આવશે. નાણા મંત્રાલય દ્વારા જારી કરાયેલા નોટિફિકેશન અનુસાર, આ નિર્ણય આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં પ્રવર્તમાન તેલના સરેરાશ ભાવોના આધારે લેવામાં આવ્યો છે.
સરકારે કેટલો ટેક્સ ઘટાડ્યો ?
સરકારે પેટ્રોલ નિકાસ પરનો વિન્ડફોલ ટેક્સ ₹3 પ્રતિ લિટરથી ઘટાડીને ₹1.5 કર્યો છે. તેવી જ રીતે ડીઝલ પરનો ટેક્સ ₹16.5 થી ઘટાડીને ₹13.5 પ્રતિ લિટર કરવામાં આવ્યો છે અને એવિએશન ફ્યુઅલ (ATF) પરનો ટેક્સ ₹16 થી ઘટાડીને ₹9.5 પ્રતિ લિટર કરવામાં આવ્યો છે.
શું ભારતમાં પેટ્રોલ-ડીઝલ સસ્તા થશે ?
આ નિર્ણયની સ્થાનિક ગ્રાહકો પર કોઈ અસર થશે નહીં અને દેશની અંદર પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર થશે નહીં. આ ટેક્સ ભારતમાંથી અન્ય દેશોમાં નિકાસ કરવામાં આવતા પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનો પર લાગુ પડે છે. તેથી આ નિર્ણયના પરિણામે સમગ્ર ભારતમાં પેટ્રોલ પંપ પર વેચાતા પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં કોઈ ઘટાડો કે ફેરફાર થશે નહીં.
આજના પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ
પેટ્રોલ અને ડીઝલના નવા ભાવ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. આજે 31 મે, 2026ના રોજ, પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. ઓઈલ કંપનીઓ દરરોજ સવારે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ જાહેર કરે છે. ત્યારે આજે ફરી એકવાર સામાન્ય જનતાને રાહત આપતા ભાવમાં કોઈ વધારો કરવામાં આવ્યો નથી.
અમદાવાદમાં આજનો પેટ્રોલનો ભાવ ₹101.79 પ્રતિ લિટર છે, તો ડીઝલ ₹97.91 પ્રતિ લિટરે વેચાઈ રહ્યું છે. નવી દિલ્હીમાં પેટ્રોલનો ભાવ ₹102.12 પ્રતિ લિટર છે, તો ડીઝલ ₹95.20 પ્રતિ લિટર છે. મુંબઈમાં પેટ્રોલનો ભાવ ₹111.18 પ્રતિ લિટર છે, તો ડીઝલ ₹97.83 પ્રતિ લિટરે વેચાઈ રહ્યું છે.