/ઈરાન-અમેરિકા વચ્ચે યુદ્ધ અટક્યું, શું ઘટી ગયા પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ ? જાણો તમારા શહેરમાં શું છે આજના ભાવ

Petrol Diesel Price Today : અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધનો અંત આવ્યો હોવાના સમાચાર બાદ સમગ્ર વિશ્વએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે. બંને દેશો વચ્ચેના આ શાંતિ કરારથી વૈશ્વિક બજારોમાં નવો આશાવાદ ફેલાયો છે. ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ પણ ઘટ્યા છે. આ બધાની વચ્ચે દરરોજની જેમ આજે પણ પેટ્રોલ અને ડીઝલના નવા ભાવ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.
પેટ્રોલ અને ડીઝલના આજના ભાવ
અમદાવાદમાં પેટ્રોલનો ભાવ ₹101.96 પ્રતિ લિટર છે. તો ડીઝલનો ભાવ ₹98.05 પ્રતિ લિટર છે. દિલ્હીમાં હાલમાં પેટ્રોલનો ભાવ ₹102.12 પ્રતિ લિટર છે. તો ડીઝલનો ભાવ ₹95.20 પ્રતિ લિટર છે. કોલકાતામાં પેટ્રોલનો ભાવ ₹113.51, તો ડીઝલ ₹99.02 પ્રતિ લિટર છે. મુંબઈમાં પેટ્રોલનો ભાવ ₹111.21, તો ડીઝલનો ભાવ ₹97.83પ્રતિ લિટર છે.
પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ કેમ વધ્યા ?
28 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થયેલા સંઘર્ષ બાદ જ્યારે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો થયો, ત્યારે તેલ કંપનીઓએ પહેલા બે મહિના સુધી ક્રૂડ ઓઇલના ઊંચા ખર્ચનો બોજ સામાન્ય લોકો પર નાખ્યો નહોતો. જોકે, વધતા નુકસાનનો સામનો કરીને કંપનીઓએ આખરે ભાવ વધારવાનો નિર્ણય લીધો. પરિણામે ઓઈલ કંપનીઓએ માત્ર 10 દિવસમાં ચાર વખત પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો કર્યો, જેના પરિણામે ભાવમાં પ્રતિ લિટર ₹7થી વધુનો વધારો થયો હતો. જો કે, મંગળવારે મોટાભાગે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ સ્થિર રહ્યા હતા.
ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઘટાડો
મિડલ ઈસ્ટમાંથી રાહતના સમાચાર વચ્ચે વૈશ્વિક ઉર્જા બજારમાં એક મોટું અપડેટ સામે આવ્યું. ઈરાન સાથેના કરાર અંગે યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના દાવા બાદ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો. આ સમાચારની તાત્કાલિક અસર ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ પર પડી.
બ્રેન્ટ ક્રૂડના ભાવ સોમવારે 3.2 ટકા ઘટીને 84 ડોલર પ્રતિ બેરલ થયા હતા. દરમિયાન, યુએસ ક્રૂડમાં તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો, જે 3.7 ટકા ઘટીને 81 ડોલર પ્રતિ બેરલના સ્તરે પહોંચ્યો. ગયા શુક્રવારથી તેલના ભાવ સતત ઘટી રહ્યા છે. ક્રૂડના ભાવમાં ઘટાડાથી વૈશ્વિક સ્તરે રાહત મળવાની અપેક્ષા છે.