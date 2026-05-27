/પેટ્રોલ-ડીઝલના નવા ભાવ જાહેર, જાણો તમારા શહેરમાં આજે ભાવ વધ્યા કે ઘટ્યા

Petrol Diesel Price Today : બુધવાર, 27 મેના રોજ, દેશભરમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. સરકારી ઓઈલ કંપનીઓએ વહેલી સવારે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ જાહેર કર્યા હતા, ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, તમારા શહેરમાં આજના ભાવમાં વધારો થયો છે કે ઘટાડો કે પછી ભાવ સ્થિર રહ્યા છે.
Petrol Diesel Price Today : સરકારી ઓઈલ કંપનીઓએ આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં ફ્યુઅલના ભાવમાં વધારો કર્યો હતો. છેલ્લા બે અઠવાડિયામાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ચાર વખત વધારો થયો છે, જેના કારણે કુલ 7 રૂપિયાનો વધારો થયો છે. જો કે, 27 મેના રોજ દેશભરમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં કોઈ વધારો થયો નથી. આજે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ સ્થિર રહ્યા છે.
પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં વધારો
ઉલ્લેખનીય છે કે 25 મેના રોજ પેટ્રોલના ભાવમાં ₹2.61 અને ડીઝલના ભાવમાં ₹2.71નો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. 23 મેના રોજ પેટ્રોલના ભાવમાં 87 પૈસા પ્રતિ લિટર અને ડીઝલના ભાવમાં 91 પૈસા પ્રતિ લિટરનો વધારો થયો હતો. આ પહેલા 15 મેના રોજ, પ્રતિ લિટર ₹3નો નોંધપાત્ર ઉછાળો નોંધાયો હતો. ત્યારબાદ 19 મેના રોજ, આશરે 90 પૈસાનો વધારો થયો હતો.
આજે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ સ્થિર રહ્યા
વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો અને મધ્ય પૂર્વમાં સતત તણાવને કારણે ઓઈલ કંપનીઓ ફ્યુઅલના ભાવમાં વધારો કરી રહી છે. આ તાજેતરના વધારા બાદ દિલ્હી, મુંબઈ, બેંગલુરુ અને હૈદરાબાદ સહિત અનેક મુખ્ય શહેરોમાં પેટ્રોલના ભાવ હવે ₹100 પ્રતિ લિટરના આંકને પાર કરી ગયા છે. ડીઝલના ભાવમાં પણ વધારો થયો છે. જોકે, બુધવારે ભાવમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી.
આજના પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ ?
કોલકાતામાં આજે એક લિટર પેટ્રોલનો ભાવ ₹113.51 છે, જ્યારે ડીઝલનો ભાવ ₹99.82 પર પહોંચી ગયો છે. દરમિયાન ચેન્નાઈમાં પેટ્રોલનો ભાવ ₹107.77 પ્રતિ લિટર અને ડીઝલનો ભાવ ₹99.55 પ્રતિ લિટર છે. દિલ્હીમાં પેટ્રોલનો ભાવ ₹102.12 પ્રતિ લિટર અને ડીઝલનો ભાવ ₹95.20 પ્રતિ લિટર છે. મુંબઈમાં એક લિટર પેટ્રોલનો ભાવ ₹111.21 છે, અને ડીઝલનો ભાવ ₹97.83 છે.
અમદાવાદમાં પેટ્રોલનો ભાવ ₹101.78 પ્રતિ લિટર અને ડીઝલનો ભાવ ₹97.90 પ્રતિ લિટર છે. લખનૌમાં આજે એક લિટર પેટ્રોલનો ભાવ ₹102.05 છે, અને ડીઝલનો ભાવ ₹99.28 પ્રતિ લિટર છે. બીજી તરફ દેહરાદૂનમાં, પેટ્રોલનો ભાવ ₹100.20 પ્રતિ લિટર અને ડીઝલનો ભાવ ₹97.10 પ્રતિ લિટર છે. જયપુરમાં પેટ્રોલનો ભાવ ₹112.66 પ્રતિ લિટર અને ડીઝલનો ભાવ ₹97.78 પ્રતિ લિટર છે.