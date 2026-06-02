/પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો ? એક ક્લિકમાં જાણો અમદાવાદમાં શું છે આજનો ભાવ

Petrol Diesel Price Today : મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા તણાવ વચ્ચે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારા અંગે ચિંતા વધી રહી છે. આજે સવારે ઓઈલ કંપનીઓએ ફરી એકવાર પેટ્રોલ અને ડીઝલના નવા ભાવ જાહેર કર્યા. જોકે, રાહત સમાચાર એ છે કે આજે 2 જૂને પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી.
પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ
દિલ્હીમાં પેટ્રોલ ₹100 પ્રતિ લિટરથી વધુના ભાવે વેચાઈ રહ્યું છે. આ પરિસ્થિતિને જોતાં પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ આટલા ઊંચા કેમ છે ? જવાબ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં સતત અસ્થિરતામાં રહેલો છે. તાજેતરના દિવસોમાં ઓઈલ કંપનીઓએ અનેક વખત ભાવ વધારો કર્યો છે. છતાં કંપનીઓ દબાણનો સામનો કરી રહી છે.
અમદાવાદમાં પેટ્રોલનો ભાવ ₹101.83 પ્રતિ લિટર છે, તો ડીઝલનો ભાવ ₹97.92 પ્રતિ લિટર છે. નવી દિલ્હીમાં ₹102.12 પ્રતિ લિટરના ભાવે વેચાઈ રહ્યું છે. ડીઝલનો ભાવ ₹95.20 પ્રતિ લિટર છે. મુંબઈમાં ₹111.21 પ્રતિ લિટરના ભાવે વેચાઈ રહ્યું છે. તો ડીઝલનો ભાવ ₹97.83 પ્રતિ લિટર છે.
11 દિવસમાં ચાર વખત ભાવ વધારો
11 દિવસમાં ચાર વખત પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો થયો હતો. સરકારી માલિકીની પેટ્રોલિયમ કંપનીઓએ સૌપ્રથમ 15 મે, 2026ના રોજ પેટ્રોલના ભાવમાં 3 રૂપિયા અને ડીઝલના ભાવમાં 3.29 રૂપિયાનો વધારો કર્યો હતો. ત્યારબાદ 19 મેના રોજ પેટ્રોલના ભાવમાં 87 પૈસા અને ડીઝલના ભાવમાં 91 પૈસાનો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો, 23 મેના રોજ પેટ્રોલમાં 87 પૈસા અને ડીઝલમાં 91 પૈસાનો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો અને 25 મે, 2026ના રોજ પેટ્રોલના ભાવમાં 2.61 રૂપિયા અને ડીઝલના ભાવમાં 2.71 રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો.
ક્રૂડ ઓઈલમાં મિશ્ર વલણ
સોમવારે વૈશ્વિક બજારમાં ફરી એકવાર ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં મિશ્ર વલણ જોવા મળ્યું. એક તરફ ઈન્ડિયન બાસ્કેટ ક્રૂડનો ભાવ 0.92 ટકા ઘટીને $96.60 પ્રતિ બેરલ પર સ્થિર થયો, જ્યારે બીજી તરફ બેન્ચમાર્ક બ્રેન્ટ ક્રૂડમાં 0.02 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો. સવારના ટ્રેડ દરમિયાન, તે $94.96 પ્રતિ બેરલ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યું હતું. WTI ક્રૂડમાં 0.17 ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો, જે $92.00 પ્રતિ બેરલ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યું હતું.