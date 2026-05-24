/દેશના આ શહેરમાં પેટ્રોલ ₹113.53 અને ડીઝલ ₹101.55 એ પહોંચ્યું, ફ્યુઅલના નવા ભાવ જાહેર

Petrol Diesel Price Today : આજે રવિવારે ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓએ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ જાહેર કર્યા છે. છેલ્લા 10 દિવસમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં 3 વખત વધારો કરવામાં આવ્યો છે, ત્યારે આજના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર થયો છે કે ભાવ સ્થિર છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Petrol Diesel Price Today : પેટ્રોલ અને ડીઝલના નવા ભાવ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. આજે એટલે કે 24 મેના રોજ ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓએ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં કોઈ વધારો લાગુ કર્યો નથી. આ પહેલા શનિવારે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. પેટ્રોલના ભાવમાં પ્રતિ લિટર ₹0.87 અને ડીઝલના ભાવમાં પ્રતિ લિટર ₹0.91નો વધારો કર્યો હતો. આ વધારા બાદ કેટલાક શહેરોમાં પેટ્રોલના ભાવ પ્રતિ લિટર ₹110ને પણ વટાવી ગયા છે. વિશાખાપટ્ટનમમાં પેટ્રોલનો ભાવ ₹113.53 પ્રતિ લિટર પહોંતી ગયો છે.
વિવિધ શહેરોમાં પેટ્રોલનો આજનો ભાવ
નવી દિલ્હી - ₹99.51
કોલકાતા - ₹110.64
નોઇડા - ₹99.51
ત્રિવેન્દ્રમ - ₹112.64
વિશાખાપટ્ટનમ - ₹113.53
અમદાવાદ - ₹99.69
પટણા - ₹110.49
ડીઝલનો આજનો ભાવ
દિલ્હી - ₹92.49
કોલકાતા - ₹97.02
નોઇડા - ₹92.84
ત્રિવેન્દ્રમ - ₹101.55
વિશાખાપટ્ટનમ - ₹101.27
અમદાવાદ - ₹95.64
પટણા - ₹96.53
પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં માત્ર 10 દિવસમાં લગભગ ₹5નો વધારો
15 મેથી પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. શરૂઆતમાં ઓઈલ કંપનીઓએ પેટ્રોલ અને ડીઝલ બંનેના ભાવમાં ₹3નો વધારો કર્યો હતો. ત્યારબાદ ફરી એક ભાવ વધારો થયો. માત્ર 10 દિવસના સમયગાળામાં પેટ્રોલના ભાવમાં પ્રતિ લિટર આશરે ₹5નો વધારો થયો છે. ડીઝલના ભાવમાં પણ તેટલો જ વધારો જોવા મળ્યો છે.
ક્રૂડ ઓઈલના કારણે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં વધારો
યુદ્ધ શરૂ થયું ત્યારે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ 70 ડોલરની આસપાસ હતા. જોકે, યુદ્ધ શરૂ થતાં જ ભાવ આસમાને પહોંચ્યા. હાલમાં આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ પ્રતિ બેરલ 100 ડોલરથી ઉપર છે. ક્રૂડ ઓઈલની ઊંચી કિંમતે ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓને સ્થાનિક સ્તરે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો કરવાની ફરજ પડી છે.
સરકાર શું કરી રહી છે ?
ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં વધારો થવાની અસરથી સ્થાનિક બજારોને બચાવવા માટે સરકારે 76 દિવસ સુધી ના સમયગાળા માટે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં વધારો કરવાનું ટાળ્યું હતું. વધુમાં કેન્દ્ર સરકારે પેટ્રોલ અને ડીઝલ બંને પર લાદવામાં આવતી એક્સાઇઝ ડ્યુટીમાં પ્રતિ લિટર ₹10નો ઘટાડો કર્યો છે.