/ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઘટાડા વચ્ચે જાહેર થયા પેટ્રોલ-ડીઝલના નવા ભાવ, જાણો તમારા શહેરમાં શું છે આજનો ભાવ

Petrol Diesel Price Today : આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં અસ્થિરતા વચ્ચે આજે સ્થાનિક પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. જોકે, છેલ્લા કેટલાક અઠવાડિયાથી પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં સતત વધારાથી ગ્રાહકોમાં ચિંતા ફેલાઈ છે. છેલ્લા એક મહિનામાં જ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ચાર વખત વધારો કરવામાં આવ્યો છે. ગયા સોમવારે પેટ્રોલ પ્રતિ લિટર ₹2.60 અને ડીઝલ પ્રતિ લિટર ₹2.70 મોંઘુ થયું હતું. આ વધારો સામાન્ય માણસના બજેટને સંપૂર્ણપણે ખોરવી નાખે છે.
પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં એક મહિનામાં ચાર વખત વધારો
વૈશ્વિક તણાવ વચ્ચે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો ચાલુ રહ્યો છે. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેના સંઘર્ષની શરૂઆતથી પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ₹7.50 થી ₹8.00 પ્રતિ લિટર સુધીનો જંગી વધારો જોવા મળ્યો છે. આ તણાવને કારણે વૈશ્વિક બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલનો પુરવઠો ખોરવાઈ ગયો છે, જેના પરિણામે ભારતની સરકારી ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓને સીધું નાણાકીય નુકસાન થયું છે. જેના કારણે ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો કરવામાં આવી રહ્યો છે.
અમદાવાદમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં ઘટાડો !
અમદાવાદમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં નજીવો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. ગઈકાલની સરખામણીએ અમદાવાદમાં પેટ્રોલના ભાવમાં 53 પૈસાનો ઘટાડો થયો છે, આ ઘટાડા બાદ હાલનો ભાવ ₹101.62 પ્રતિ લિટર છે, તો ડીઝલના ભાવમાં પણ 56 પૈસાનો ઘટાડો નોંધાયો છે, જે બાદ નવો ભાવ ₹97.71 પ્રતિ લિટર છે.
મુખ્ય શહેરોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ
વૈશ્વિક મોરચે રાહત
મોંઘવારી વચ્ચે વૈશ્વિક બજારમાંથી કેટલાક રાહતના સમાચાર સામે આવ્યા છે. ઇઝરાયલ અને લેબનોન વચ્ચે શરતી યુદ્ધવિરામ કરાર થયા બાદ ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં થોડો ઘટાડો નોંધાયો છે. આ કરાર બાદ પશ્ચિમ એશિયામાં ટૂંક સમયમાં સંઘર્ષ ઓછો થવાની અપેક્ષાઓ વધી રહી છે. આ સકારાત્મક બદલાવના કારણે બ્રેન્ટ ક્રૂડ લગભગ $97 પ્રતિ બેરલ પર આવી ગયું છે, જ્યારે WTI $95ની આસપાસ ટ્રેડ કરી રહ્યું છે. આ પહેલા બંનેમાં લગભગ 10%નો ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો.