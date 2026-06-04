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ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઘટાડા વચ્ચે જાહેર થયા પેટ્રોલ-ડીઝલના નવા ભાવ, જાણો તમારા શહેરમાં શું છે આજનો ભાવ

Petrol Diesel Price Today : વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે, ત્યારે શું ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર થયો છે કે કેમ ? તેમજ દેશના મુખ્ય શહેરોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના આજના ભાવ શું છે, તેના પર એક નજર કરીએ.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 04, 2026, 10:56 AM IST|Updated: Jun 04, 2026, 10:57 AM IST
ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઘટાડા વચ્ચે જાહેર થયા પેટ્રોલ-ડીઝલના નવા ભાવ, જાણો તમારા શહેરમાં શું છે આજનો ભાવ
Image Credit: AI Image

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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