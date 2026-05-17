/વધતી મોંઘવારી વચ્ચે પેટ્રોલ-ડીઝલના નવા ભાવ જાહેર, જાણો તમારા શહેરનો આજનો ભાવ

Petrol Diesel Price Today : જો તમે આજે તમારી કારની ફ્યુઅલ ટાંકી ભરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો થોડી રાહ જુઓ. કારણ કે પેટ્રોલ અને ડીઝલના નવા દરો હમણાં જ જાહેર થયા છે. આજે તમારા શહેરમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ શું છે તે જાણો.
Petrol Diesel Price Today : મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ઓઈલ પુરવઠામાં વિક્ષેપને કારણે લાંબા વિરામ બાદ ભારતમાં ફ્યુઅલના ભાવ વધ્યા છે. શુક્રવારે પેટ્રોલ અને ડીઝલ બંને માટે પ્રતિ લિટર ₹3નો વધારો લાગુ કરવામાં આવ્યો છે. જે છેલ્લા ચાર વર્ષમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ ભાવ સુધારો દર્શાવે છે. આ વધારા બાદ દેશના મુખ્ય શહેરોમાં ફ્યુઅલના ભાવ આજે 17 મેના રોજ સ્થિર રહ્યા છે.
આજના પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ
શુક્રવારના વધારા બાદ દિલ્હીમાં પેટ્રોલ હવે ₹97.77 પ્રતિ લિટરના ભાવે વેચાઈ રહ્યું છે, જ્યારે ડીઝલનો ભાવ ₹90.67 પ્રતિ લિટર છે. નોઈડામાં પેટ્રોલ ₹97.97 પ્રતિ લિટર પર સ્થિર રહ્યું છે અને ગુરુગ્રામમાં તે ₹98.42 પ્રતિ લિટર છે. અમદાવાદમાં પેટ્રોલનો ભાવ ₹97.67 પ્રતિ લિટર પર પહોંચી ગયો છે અને ડીઝલનો ભાવ હવે ₹93.44 પ્રતિ લિટર છે.
દેશની આર્થિક રાજધાની મુંબઈમાં, પેટ્રોલનો ભાવ ₹106.68 પ્રતિ લિટર પર પહોંચી ગયો છે અને ડીઝલનો ભાવ હવે ₹93.14 પ્રતિ લિટર છે. આ ભાવ અન્ય મુખ્ય મેટ્રોપોલિટન વિસ્તારોની તુલનામાં નોંધપાત્ર રીતે વધારે છે. કોલકાતામાં, ગ્રાહકો હાલમાં પ્રતિ લિટર પેટ્રોલ માટે ₹108.74 અને ડીઝલ માટે ₹95.13 ચૂકવી રહ્યા છે.
CNGના ભાવમાં પણ વધારો
કેન્દ્ર સરકારે માત્ર પેટ્રોલ અને ડીઝલ જ નહીં પરંતુ CNGના ભાવમાં પણ પ્રતિ કિલોગ્રામ ₹2નો વધારો કર્યો છે. આજથી દિલ્હી, મુંબઈ અને આસપાસના શહેરોમાં CNG કાર, ઓટો-રિક્ષા અને કોમર્શિયલ વાહનોનું સંચાલન વધુ મોંઘુ થઈ ગયું છે, જેના કારણે આગામી દિવસોમાં પરિવહન ભાડામાં વધારો થવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
સોના પર કસ્ટમ ડ્યુટી વધારી
સ્થાનિક બજારમાં ઓઈલની ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે નાણા મંત્રાલયે પેટ્રોલ નિકાસ પર પ્રતિ લિટર ₹3ની નિકાસ ડ્યુટી લાદી છે. વધુમાં, વિદેશી હૂંડિયામણ ભંડાર અને રૂપિયાના મૂલ્યને બચાવવા માટે સરકારે સોના પર કસ્ટમ ડ્યુટી 6%થી વધારીને 15% કરી છે અને નાગરિકોને ઓછું સોનું ખરીદવા વિનંતી કરી છે.