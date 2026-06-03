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Petrol Diesel Price Today : આજે બદલાઈ ગયા પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ ? જાણો તમારા શહેરના નવા ભાવ

Petrol Diesel Price Today : બુધવાર, ૩ જૂનના રોજ પેટ્રોલ અને ડીઝલના નવા ભાવ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. કોઈ ફેરફાર થયો નથી. બંને ફ્યુઅલના ભાવ અગાઉના ભાવે ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. ત્યારે દેશના મુખ્ય શહેરોમાં આજના ભાવ શું છે, તેના પર એક નજર કરીએ.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 03, 2026, 11:47 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 11:47 AM IST
Petrol Diesel Price Today : આજે બદલાઈ ગયા પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ ? જાણો તમારા શહેરના નવા ભાવ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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