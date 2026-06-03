/Petrol Diesel Price Today : આજે બદલાઈ ગયા પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ ? જાણો તમારા શહેરના નવા ભાવ

Petrol Diesel Price Today : વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતા વચ્ચે બુધવારે સામાન્ય જનતાને થોડી રાહત મળી છે. સરકારી ઓઈલ કંપનીઓએ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી. જો કે, મે મહિના દરમિયાન ભાવમાં ચાર વખત વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. છેલ્લે 25 મેના રોજ પેટ્રોલમાં પ્રતિ લિટર ₹2.6 અને ડીઝલમાં પ્રતિ લિટર ₹2.7નો નોંધપાત્ર વધારો લાગુ કરવામાં આવ્યો હતો.
છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા સંઘર્ષ અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થવાને કારણે વૈશ્વિક ઉર્જા બજારો અસ્થિર રહ્યા છે અને ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ ઊંચા સ્તરે રહ્યા છે. 25 મેના રોજ ભાવ વધારો એ છેલ્લા બે અઠવાડિયામાં ભાવમાં ચોથો વધારો હતો. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે તણાવ વધ્યો ત્યારથી પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં પ્રતિ લિટર ₹7.5થી ₹8 નો વધારો થયો છે.
આજના પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ
અમદાવાદમાં પેટ્રોલનો ભાવ હાલમાં પ્રતિ લિટર ₹102.15 પર પહોંચી ગયો છે, જ્યારે ડીઝલનો ભાવ ₹98.27 પ્રતિ લિટર છે. દિલ્હીમાં પેટ્રોલનો ભાવ હાલમાં પ્રતિ લિટર ₹102.12 પર પહોંચી ગયો છે, જ્યારે ડીઝલ ₹95.20 પ્રતિ લિટર છે. ઘણા શહેરોમાં પેટ્રોલના ભાવ પ્રતિ લિટર ₹110ને વટાવી ગયા છે. આ શહેરોમાં બેંગલુરુ, હૈદરાબાદ અને કોલકાતાનો સમાવેશ થાય છે, જ્યાં પેટ્રોલના ભાવ સૌથી વધારે છે.
ક્રૂડ ઓઈલ ભાવમાં વધારો
વૈશ્વિક બજારમાં બુધવારે સતત ત્રીજા સેશનમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં વધારો જોવા મળ્યો. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે શાંતિ કરાર થવાની આશા ઓછી થતી દેખાઈ રહી છે, જેના કારણે મધ્ય પૂર્વમાં સંઘર્ષ ફરી તીવ્ર બન્યો છે. પરિણામે બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઈલ ભાવ પ્રતિ બેરલ $97ની નજીક પહોંચી ગયા છે, જ્યારે યુએસ બેન્ચમાર્ક વેસ્ટ ટેક્સાસ ઇન્ટરમીડિયેટ (WTI) પણ $95ની આસપાસ ટ્રેડ કરી રહ્યું છે.