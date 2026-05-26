/આ રાજ્યોમાં હજુ પણ 100 રૂપિયાથી ઓછામાં વેચાઈ રહ્યું છે પેટ્રોલ, જાણો ક્યાં છે સૌથી વધુ ભાવ

Petrol-Diesel Price : અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેના તણાવ વચ્ચે દેશમાં પેટ્રોલના ભાવ સતત વધી રહ્યા છે અને ઘણા રાજ્યોમાં ભાવ પ્રતિ લિટર 100 રૂપિયાને વટાવી ગયા છે. ત્યારે કેટલીક જગ્યાએ હજુ પણ પેટ્રોલ 100 રૂપિયાથી ઓછામાં વેચાઈ રહ્યું છે.
Petrol-Diesel Price : અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેના સંઘર્ષની વૈશ્વિક અસર સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહી છે. આ સંઘર્ષની સૌથી નોંધપાત્ર અસર CNG, LPG, પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ પર પડી છે. દેશમાં પેટ્રોલના ભાવમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. હાલની પરિસ્થિતિ એવી છે કે છેલ્લા 12 દિવસમાં પેટ્રોલના ભાવમાં ચોથી વખત વધારો કરવામાં આવ્યો છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, 15 મેના રોજ પેટ્રોલના ભાવમાં પ્રતિ લિટર ₹3, 19 મેના રોજ 90 પૈસા, 23 મેના રોજ 87 પૈસા અને 25 મેના રોજ 2.61 રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. હાલમાં મોટાભાગના રાજ્યોમાં પેટ્રોલનો ભાવ પ્રતિ લિટર ₹100ની સપાટીને પાર કરી ગયો છે. જો કે, અરુણાચલ પ્રદેશ અને આંદામાન અને નિકોબારમાં, પેટ્રોલના ભાવ હજુ પણ ₹100ની નીચે છે.
ક્યાં મળે છે સૌથી સસ્તું પેટ્રોલ ?
તાજેતરના એક અહેવાલ મુજબ, આંધ્રપ્રદેશમાં પેટ્રોલનો ભાવ સૌથી વધુ નોંધાયો છે, જ્યાં પ્રતિ લિટર ₹117.68 પર પહોંચી ગયો છે. તેનાથી વિપરીત અરુણાચલ પ્રદેશમાં સૌથી ઓછો ભાવ ₹97.70 પ્રતિ લિટર અને આંદામાન અને નિકોબારમાં ₹88.66 પ્રતિ લિટર નોંધાયો છે. ઓછા ટેક્સ રેટના કારણે આ રાજ્યમાં અન્ય રાજ્યોની તુલનામાં પેટ્રોલના ભાવ ઓછો છે.
ભાવમાં તફાવત કેમ ?
પેટ્રોલના ભાવમાં વધારા પાછળનું મુખ્ય કારણ દરેક રાજ્યો દ્વારા લાદવામાં આવતો ટેક્સ છે. કેન્દ્ર સરકાર ઉપરાંત રાજ્ય સરકાર પણ ટેક્સ વસૂલે છે. જે લોજિસ્ટિક્સ ખર્ચ અને ડીલર કમિશનને અસર કરે છે. દરેક રાજ્યમાં લગાવવામાં આવતો ટેક્સ અલગ અલગ હોય છે, જેના કારણે ભાવમાં તફાવત જોવા મળે છે.
આ રાજ્યોમાં પ્રતિ લિટર ₹100થી વધુ ભાવ
તાજેતરના એક અહેવાલ મુજબ, પેટ્રોલના સૌથી વધુ ભાવ આંધ્રપ્રદેશમાં છે. આ ઉપરાંત તેલંગાણા, કેરળ, મધ્યપ્રદેશ, પશ્ચિમ બંગાળ, દિલ્હી, ઉત્તરપ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ, ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્ર જેવા રાજ્યોમાં પેટ્રોલના ભાવ ₹100 પ્રતિ લિટરને વટાવી ગયા છે.