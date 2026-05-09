/Petrol Price: 15મી મે પહેલા પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં થઈ શકે છે વધારો, રોજનું 1000 કરોડનું થાય છે નુકસાન

Petrol-Diesel Rate: ભારતમાં હવે એક અઠવાડિયાની અંદર પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ વધી શકે એવી સંભાવના વ્યક્ત કરાઈ છે. રિપોર્ટ મુજબ મિડલ ઈસ્ટની સ્થિતિ, હોર્મુઝમાં તણાવને પગલે ઓઈલ કંપનીઓ ભારે નુકસાન ભોગવી રહી છે.
ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે વધેલો તણાવ અને હોર્મુઝ બંધ હોવાથી વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ભારે ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. ગણતરીના દિવસોમાં ક્રૂડ ઓઈલનો ભાવ 70 ડોલર પ્રતિ બેરલથી 126 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર પહોંચી ગયો છે. ત્યારબાદ પણ જો કે દેશમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ સ્થિર છે. પરંતુ હવે એવી શક્યતા વ્યક્ત કરાઈ રહી છે કે ઈંધણના ભાવમાં જલદી વધારો થઈ શકે છે.
બિઝનેસ ટુડેના અહેવાલમાં સૂત્રો દ્વારા અપાયેલી માહિતી મુજબ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં 15મી મે પહેલા વધારો થઈ શકે છે. કારણ કે જાહેર ક્ષેત્રની ઓઈલ કંપનીઓને માસિક લગભગ 30,000 કરોડ રૂપિયાનું ભારે નુકસાન વેઠવું પડી રહ્યું છે. જેનો પૂરેપૂરો ભાર કાં તો કંપની ઉપર અથવા તો સરકારના ખજાના પર પડી રહ્યો છે. જેના કારણે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં અઠવાડિયાની અંદર વધારો થાય તેવી સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
હોર્મુઝે ટેન્શન વધાર્યું
જ્યાંથી દુનિયાનો લગભગ 20 ટકા ઓઈલ પૂરવઠો પસાર થાય છે તે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલતા યુદ્ધના કારણે ઘણા અઠવાડિયાથી ખરાબ રીતે પ્રભાવિત છે. જેના કારણે વૈશ્વિક ઉર્જા સંકટ ઊભું થયું છે. અનેક દેશોમાં ઈંધણની સમસ્યા જોવા મળી રહી છે. ભાવમાં તોતિંગ વધારો પણ ઝીંકાયો છે.
અનેક દેશોમાં વધ્યા ઈંધણના ભાવ
હોંગકોંગમાં પેટ્રોલનો ભાવ લગભગ 295 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. સિંગાપુરમાં 240 રૂપિયા લીટર, નેધરલેન્ડમાં 225 રૂપિયા, ઈટલીમાં 210 રૂપિયા અને બ્રિટનમાં લગભગ 195 રૂપિયા પ્રતિ લીટર જોવા મળી રહ્યું છે. જ્યારે ભારતના અનેક શહેરોમાં પેટ્રોલના ભાવમ કોઈ પણ ફેરફાર વગર લગબગ 95 રૂપિયા પ્રતિ લીટર આસપાસ છે.
અનેક દેશોમાં લાગી કટોકટી
અનેક દેશોએ એનર્જી સંકટને પહોંચી વળવા માટે પહેલેથી ઈમરજન્સી ઉપાય લાગૂ કરેલા છે. બાંગ્લાદેશે ઈંધણનું રાશનિંગ લાગૂ કર્યું છે. શ્રીલંકાએ ચાર દિવસનો કાર્ય સપ્તાહ ચાલુ કર્યો છે. પાકિસ્તાને સરકારી કાર્યાલયોના દિવસો ઘટાડ્યા જ્યારે દક્ષિણ કોરિયાએ દાયકાઓમાં પહેલીવાર ઈંધણના ભાવ પર મર્યાદા લાગૂ કરી. જો કે ભારતમાં ઈંધણની કમી, લાંબી લાઈનો કે રાશનિંગ જેવી સમસ્યાઓ હાલ નથી.
ભારતે કડક પગલાં ભર્યા
સરકારી અને ઉદ્યોગ જગતના સૂત્રો મુજબ સંકટ શરૂ થતા પહેલા જ ભારતે ઝડપથી પગલાં ભર્યા. ઘરેલુ એલપીજી ઉત્પાદનને ગણતરીના દિવસોમાં 36000 ટન પ્રતિ દિવસથી વધારીને 54000 ટન દૈનિક કરવામાં આવ્યું. સરકારે વૈશ્વિક સ્તરે વધતા ભાવથી લોકોને રાહત આપવા માટે પેટ્રોલ અને ડીઝલની એક્સાઈઝ ડ્યૂટીમાં પણ ભારે ઘટાડો કર્યો.
સરકાર અને ઓઈલ કંપનીઓ ભોગવી રહી છે માર
ઉદ્યોગ જગતના અનુમાનો મુજબ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ ચરમસીમાએ છે. સરકાર અને ઓઈલ ઉત્પાદક કંપનીઓ મળીને પેટ્રોલ પર લગભગ 24 રૂપિયા પ્રતિ લીટર અને ડીઝલ પર 30 રૂપિયા પ્રતિ લીટરનો બોજો સહન કરી રહી હતી. એક્સાઈઝ ડ્યૂટીમાં ઘટાડા બાદ પણ ઈન્ડિયન ઓઈલ, ભારત પેટ્રોલિયમ, અને હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમને બધુ મળીને દર મહિને લગભગ 30,000 કરોડનું નુકસાન થતું હોવાનો અંદાજ છે.
ભારતે રશિયા, અમેરિકા, પશ્ચિમ આફ્રીકા, અને અન્ય ક્ષેત્રોથી ક્રૂડ ઓઈલની આયાત વધારીને પુરવઠો સ્થિર રાખવામાં પણ સફળતા મેળવી છે. રિપોર્ટ્સ મુજબ ઈંધણની ઉપલબ્ધતા જાળવી રાખવા માટે રિફાઈનરીઓ 100 ટકાથી વધુ ક્ષમતા પર કામ કરી રહી છે. જો કે વેસ્ટ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ અને ક્રૂડ ઓઈલના ઊંચા ભાવને કારણે પબ્લિક સેક્ટરની ઓઈલ કંપનીઓ પર દબાણ વધી રહ્યું છે.