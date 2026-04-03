Petrol-Diesel Price Today: ઘટ્યા કે વધ્યા? આજે શું છે ગુજરાતમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ, ફટાફટ ચેક કરો લેટેસ્ટ રેટ
Petrol-Diesel Price Today: આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં ઉતાર-ચઢાવ છતાં ભારત સરકારે સંકેત આપ્યો છે કે પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમતો હજુ સ્થિર રહેવાની આશા છે.
- ભારત સહિત ગુજરાતમાં પેટ્રોલ-ડીઝલની કિંમત સ્થિર
- 3 એપ્રિલ, 2026ના પેટ્રોલ-ડીઝલની કિંમતમાં કોઈ ફેરફાર નહીં
- ગુજરાતમાં પેટ્રોલનો ભાવ 94.91 રૂપિયા પ્રતિ લીટર
Trending Photos
Petrol-Diesel Price Today: પશ્ચિમ એશિયામાં ભૂ-રાજનીતિક તણાવ વચ્ચે વૈશ્વિક તેલ બજારોમાં ભારે ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળી રહ્યો છે, પરંતુ ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમતો 3 એપ્રિલ 2026ના સ્થિર બનેલી છે. તેલ વિતરણ કંપનીઓ દરરોજ સવારે છ કલાકે ઈંધણની કિંમતોને અપડેટ કરે છે અને તેને વૈશ્વિક કાચા તેલની કિંમતો અને મુદ્રા વિનિમય દરોમાં થનારા ફેરફારોને અનુરૂપ રાખે છે.
આજે ભારતમાં તેલ કંપનીઓએ હાલ કિંમતમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ઉતાર-ચઢાવ છતાં ભારત સરકારે સંકેત આપ્યો છે કે પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમતો હજુ સ્થિર રહી શકે છે.
ગ્રાહકો માટે રાહત
તે હેઠળ કિંમતોમાં અચાનક થનાર ઉતાર-ચઢાવના એક હિસ્સાને તેલ કંપનીઓ ખુદ વહન કરશે જેથી ગ્રાહકોને ઝટકો ન લાગે. આ સપ્તાહની શરૂઆતમાં બ્રેન્ટ ક્રૂડની કિંમતો 115 ડોલર પ્રતિ બેરલને પાર પહોંચી ગઈ હતી, પરંતુ તણાવ ઓછા થવાના સંભાવિત સંકેતો બાદ તેમાં થોડો ઘટાડો થયો છે.
મહત્વનું છે કે ઈરાન-અમેરિકા અને ઈઝરાયલ વચ્ચે ચાલી રહેલા સંઘર્ષને કારણે વૈશ્વિક કાચા તેલની કિંમતો વધુ અસ્થિર રહી છે. આ સંકટે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ (Strait of Hormuz) દ્વારા તેલ શિપમેન્ટમાં સંભવિત વિઘ્નો વચ્ચે ચિંતા વધારી છે. આ એક એવો માર્ગ છે, જ્યાંથી વૈશ્વિક ઓયલ સપ્લાયનો લગભગ 20 ટકા હિસ્સો પસાર થાય છે.
તેલ કંપનીઓ પર આફત
મહત્વનું છે કે વૈશ્વિક તેલ કિંમતોમાં થઈ રહેલા ઉતાર-ચઢાવને મેનેજ કરવા માટે દુનિયાના ઘણા દેશોએ પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમત વધારી દીધી છે. ભારતમાં ભલે કિંમતો સ્થિર હોય, પરંતુ તેલ કંપનીઓએ તેનું નુકસાન ભોગવવું પડી રહ્યું છે.
સરકારે તાજેતરમાં પેટ્રોલ-ડીઝલ પર એક્સાઇઝ ડ્યૂટીમાં 10-10 રૂપિયાનો ઘટાડો કર્યો હતો. તેનાથી તેલ કંપનીઓએ કિંમતોમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર પર થયેલા વધારાનો ભાર ઉઠાવવો પડી રહ્યો છે. પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયના સંયુક્ત સચિવ સુજાતા શર્માનું કહેવું છે કે પેટ્રોલના વેચાણ પર હાલ કંપનીઓને 24 રૂપિયા પ્રતિ લીટરનું નુકસાન થઈ રહ્યું છે. તેની ભરપાઈ કંપની પોતાના નફામાંથી કરી રહી છે.
ગુજરાતના મુખ્ય શહેરોમાં પેટ્રોલનો ભાવ (રૂપિયા પ્રતિ લીટર)
અમદાવાદઃ 94.56 રૂપિયા
ગાંધીનગરઃ 94.77 રૂપિયા
રાજકોટઃ 94.03 રૂપિયા
સુરતઃ 94.37 રૂપિયા
વડોદરાઃ 94.15 રૂપિયા પ્રતિ લીટર
ગુજરાતના મુખ્ય શહેરોમાં ડીઝલનોનો ભાવ (રૂપિયા પ્રતિ લીટર)
અમદાવાદઃ 90.23 રૂપિયા
ગાંધીનગરઃ 90.44 રૂપિયા
રાજકોટઃ 89.99 રૂપિયા
સુરતઃ 90.06 રૂપિયા
વડોદરાઃ 89.82 રૂપિયા પ્રતિ લીટર
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે