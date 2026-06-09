/પેટ્રોલ ડિઝલની કિંમતમાં આવશે મોટો ઘટાડો ! ફિંચએ જુલાઈ પછી ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ ક્રેશ થવાની કરી ભવિષ્યવાણી, જાણો

Crude Oil Price Prediction: જો કોઈ એક વસ્તુ છે જેની છેલ્લા 100 દિવસથી સૌથી વધુ માંગ છે, તો તે ક્રૂડ ઓઇલ છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થયા પછી, વિશ્વભરના મોટાભાગના દેશો તેલ સંકટનો સામનો કરી રહ્યા છે. વૈશ્વિક બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલ, જે પ્રતિ બેરલ 70થી 75 ડોલરમાં વેચાતું હતું, તે હવે 100થી 120 ડોલર પ્રતિ બેરલને વટાવી ગયું છે. તેલની કિંમત અને પુરવઠો બંને કટોકટીમાં છે. આ સંદર્ભમાં, વૈશ્વિક રેટિંગ એજન્સી ફિચ રેટિંગ્સે તેલના ભાવ માટે એક નવી ભવિષ્યવાણી જાહેર કરી છે.
ફિચે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ માટે એક નવી ભવિષ્યવાણી જાહેર કરી છે. ફિચના મતે, 2026માં બ્રેન્ટ ક્રૂડના ભાવમાં વધુ રાહત જોવા મળશે નહીં. તેલના ભાવ સરેરાશ 87 ડોલર પ્રતિ બેરલ હોઈ શકે છે. મે અને જુલાઈ વચ્ચે, ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ 100 ડોલરથી 110 ડોલર પ્રતિ બેરલની વચ્ચે હોઈ શકે છે.
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખુલવાથી તેલના ભાવ પર શું અસર પડશે?
જો ઈરાન હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખોલવા માટે સંમત થાય અને જહાજો તેમાંથી પસાર થવાનું શરૂ કરે, તો તેલના ભાવમાં થોડો ઘટાડો જોવા મળી શકે છે. જો હોર્મુઝ ખુલે, તો ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બરથી ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળી શકે છે.
2026 માટે તેલના ભાવની ભવિષ્યવાણી શું હોઈ શકે છે?
ફિચ અનુસાર, 2026માં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ સરેરાશ 87 ડોલર પ્રતિ બેરલ રહેવાની ધારણા છે. ઓગસ્ટ પછી, તેલના ભાવ ઘટીને 80 ડોલર પ્રતિ બેરલ થઈ શકે છે. સપ્ટેમ્બર પછી કિંમતો 70 ડોલર પ્રતિ બેરલ સુધી પહોંચવાનો અંદાજ છે. તેલના ભાવમાં ઘટાડો એ ધારણા પર આધારિત છે કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ જુલાઈમાં ખુલશે.
રેટિંગ એજન્સીએ સ્વીકાર્યું છે કે વર્તમાન ઉછાળો ઉત્પાદન નહીં, પરંતુ પુરવઠાની મર્યાદાઓને કારણે છે. રિફાઇનરીઓ અને તેલ ઉત્પાદનને કોઈ કાયમી નુકસાન થયું નથી. ફિચે ભવિષ્યવાણી કરી છે કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખુલ્યા પછી સપ્ટેમ્બરમાં ક્રૂડ ઓઇલ ઓવરસપ્લાય શરૂ થશે. OPEC અને OPEC+ દેશોએ પણ ઉત્પાદન વધારવાનો નિર્ણય લીધો છે.
તેલના ભાવમાં સૌથી મોટો ખલનાયક બન્યો હોર્મુઝ
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થવાથી તેલના ભાવ પર સૌથી વધુ અસર પડી છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને કારણે દરરોજ આશરે 20 મિલિયન બેરલ તેલનો પુરવઠો ખોરવાઈ ગયો છે, વિશ્વના તેલ પુરવઠાનો પાંચમો ભાગ આ માર્ગ પરથી પસાર થાય છે. યુદ્ધને કારણે હોર્મુઝ બંધ છે, પરંતુ તેલના ભંડારને કોઈ નુકસાન થયું નથી. તેથી, એકવાર પુરવઠો ફરી શરૂ થઈ જાય, તો 2026ના અંત સુધીમાં તેલના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થઈ શકે છે.