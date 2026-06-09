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પેટ્રોલ ડિઝલની કિંમતમાં આવશે મોટો ઘટાડો ! ફિંચએ જુલાઈ પછી ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ ક્રેશ થવાની કરી ભવિષ્યવાણી, જાણો

Crude Oil Price Prediction: ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થવાની ધારણા છે. ભાવ પ્રતિ બેરલ 70 ડોલરથી 80 ડોલર સુધી પહોંચી શકે છે. વૈશ્વિક રેટિંગ એજન્સી ફિચના મતે, સપ્ટેમ્બર સુધીમાં તેલનો વધુ પડતો પુરવઠો ઓછો થવા લાગશે અને તેલ સંકટનો અંત આવશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 09, 2026, 12:02 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 12:02 PM IST
પેટ્રોલ ડિઝલની કિંમતમાં આવશે મોટો ઘટાડો ! ફિંચએ જુલાઈ પછી ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ ક્રેશ થવાની કરી ભવિષ્યવાણી, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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