/PM મોદીની મહત્વપૂર્ણ બેઠક પહેલા જાહેર થયા પેટ્રોલ-ડીઝલના નવા ભાવ, જાણો શું છે હાલના ભાવ

Petrol Diesel Prices Today : ક્રૂડ ઓઇલના વધતા ભાવ વચ્ચે પીએમ નરેન્દ્ર મોદી આજે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ તેમજ ઓઈલ કંપનીઓને થયેલા નુકસાનની સમીક્ષા કરવા માટે એક મોટી બેઠક યોજવાના છે. ત્યારે આ બેઠક પહેલા પેટ્રોલ-ડીઝલના નવા ભાવ જાહેર થયા છે.
Petrol Diesel Prices Today : આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ આસમાને પહોંચી રહ્યા છે અને ઓઈલ કંપનીઓ દ્વારા ભારે નુકસાન થઈ રહ્યું છે, ત્યારે દેશની નજર આજે પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલય (PMO) પર ટકેલી છે. પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં તાજેતરમાં પ્રતિ લિટર ₹4નો વધારો થયા પછી પણ સંકટ હજુ દૂર થયું નથી.
આ મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાને સંબોધતા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે એક ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ઉચ્ચ-સ્તરીય બેઠક યોજવાના છે. આ બેઠકમાં વધતા ઇંધણના ભાવ પર નિયંત્રણ લાવવા અને સામાન્ય જનતાને રાહત આપવાના પગલાં અંગે મોટા નિર્ણયો લેવામાં આવી શકે છે. ત્યારે આ બેઠકનો એજન્ડા શું છે અને તમારા શહેરમાં આજના પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ વિશે જાણીશું.
ઓઈલ સંકટ પર PM મોદીની ઉચ્ચ-સ્તરીય બેઠક
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ પ્રતિ બેરલ 115 ડોલરની નજીક પહોંચી રહ્યા છે, ત્યારે PM મોદી આજે પેટ્રોલિયમ મંત્રાલય અને નાણાં મંત્રાલયના ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે સ્થાનિક બજારમાં વધતા ઇંધણના ભાવને સંબોધવા માટે સમીક્ષા બેઠક કરશે. આ બેઠકમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી શકે છે. આ ઉપરાંત સામાન્ય માણસને મોંઘવારીથી રાહત આપવા અંગે પણ ચર્ચા કરવામાં આવશે.
પેટ્રોલ અને ડીઝલના આજના ભાવ
આજે સવારે ઓઈલ કંપનીઓ દ્વારા જાહેર કરાયેલા તાજેતરના ભાવો અનુસાર, નવી દિલ્હીમાં આજે પેટ્રોલનો ભાવ પ્રતિ લિટર ₹94.72 પર સ્થિર છે, જ્યારે ડીઝલ ₹87.62 પ્રતિ લિટર પર સ્થિર છે. મુંબઈમાં સ્થાનિક કર ઊંચા હોવાને કારણે, મુંબઈમાં આજે પણ ફ્યુઅલ મોંઘું છે, જેમાં પેટ્રોલ ₹104.21 પ્રતિ લિટર અને ડીઝલ ₹92.15 પ્રતિ લિટર વેચાઈ રહ્યું છે.
અમદાવાદની વાત કરીએ તો આજે પેટ્રોલના ભાવ ₹98.51 પ્રતિ લિટર છે, જ્યારે ડીઝલ ₹94.33 પ્રતિ લિટરે મળી રહ્યું છે. કોલકાતામાં આજે, ગ્રાહકો પ્રતિ લિટર પેટ્રોલ માટે ₹103.94 અને ડીઝલ માટે ₹90.76 ચૂકવી રહ્યા છે. દક્ષિણ ભારતના મુખ્ય શહેર હૈદરાબાદમાં આજે પેટ્રોલના ભાવ ₹107.41 પ્રતિ લિટરના ઉચ્ચ સ્તરે રહ્યા છે, જ્યારે ડીઝલનો ભાવ ₹95.65 પ્રતિ લિટર છે.
સરકાર આ નિર્ણય લઈ શકે છે
સામાન્ય માણસના બજેટ અને વધતી જતી મોંઘવારીને ધ્યાનમાં રાખીને એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે આજની બેઠક દરમિયાન પીએમ મોદી કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા લાદવામાં આવતી એક્સાઇઝ ડ્યુટી ઘટાડવા માટે નિર્દેશો જારી કરી શકે છે. વધુમાં રાજ્યોને પણ VATમાં તેમનો હિસ્સો ઘટાડવા વિનંતી કરવામાં આવી શકે છે, જે જનતાને સંભવિત ભાવ વધારાથી નોંધપાત્ર રાહત આપી શકે છે.