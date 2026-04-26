Petrol-Diesel: વહેલી સવારે જાહેર થયા પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ, જાણો શું થયો ફેરફાર

Petrol-Diesel Updated Rate: ઈકાનમાં જંગને કારણે પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવ જોવા મળી રહ્યો છે, પરંતુ ભારતમાં સરકારે સામાન્ય લોકોને રાહત આપતા કિંમતોને સ્થિર રાખી છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 26, 2026, 08:02 AM IST
  • દેશમાં પેટ્રોલ-ડીઝલની કિંમતો યથાવત
  • વૈશ્વિક સંકટ વચ્ચે ભારતમાં કોઈ ફેરફાર નહીં
  • ગુજરાતમાં 95 રૂપિયા આસપાસ 1 લીટર પેટ્રોલની કિંમત

Petrol-Diesel Rate Today on April 26: પેટ્રોલ-ડીઝલની કિંમતો દરેક લોકોના ખિસ્સા પર અસર કરે છે, જે દરરોજ સવારે તેલ વિતરણ કંપનીઓ અપડેટ કરે છે. તેની કિંમતો આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં કાચા તેલની કિંમતો અને ડોલર-રૂપિયાના એક્સચેન્જ રેટ પર નક્કી થાય છે. તેની કિંમતો ઓટો રિક્ષા ચાલકોથી લઈને ઓફિસ જતી દરેક વ્યક્તિઓને પ્રભાવિત કરે છે. આજે 26 એપ્રિલની વાત કરીએ તો દેશમાં પેટ્રોલ-ડીઝલની કિંમત સ્થિર રહી છે. જ્યારે પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવને કારણે સપ્લાય ચેનમાં સમસ્યા યથાવત છે.

કઈ રીતે નક્કી થાય છે પેટ્રોલ-ડીઝલની કિંમત?
જેમ તમને પહેલા જ જણાવ્યું કે દેશમાં પેટ્રોલ-ડીઝલની કિંમતો આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર પર કાચા તેલની કિંમતોના આધારે નક્કી થાય છે. પેટ્રોલ અને ડીઝલ બંનેનું ઉત્પાદન કાચા તેલથી થાય છે, તેથી વૈશ્વિક ઓયલ માર્કેટમાં કિંમતો વધવાની અસર દેશમાં ફ્યૂલ રેટ પર પડે છે.

આ સિવાય કેન્દ્ર અને રાજ્ય બંને સરકારો દ્વારા પેટ્રોલ-ડીઝલ પર ભારે ટેક્સ લગાવવામાં આવે છે. આ કારણ છે કે રાજ્યોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ અલગ-અલગ હોય છે. 

પેટ્રોલ-ડીઝલનો આજનો ભાવ

શહેર પેટ્રોલની કિંમત ડીઝલની કિંમત
દિલ્હી 94.77 87.67
મુંબઈ  103.54 90.03
કોલકત્તા 105.45 92.02
ચેન્નઈ 100.80 92.39
બેંગલુરૂ  102.92 90.99
ભોપાલ 106.52  91.89
અમદાવાદ 94.56  90.23
સુરત 94.37  90.06
રાજકોટ 94.03 89.99

સાથે કાચા તેલને ઉપયોગ લાયક બનાવવા માટે તેનું રિફાઇનિંગ કરવામાં આવે છે. તેના પર આવેલા ખર્ચથી પણ પેટ્રોલ-ડીઝલની કિંમતો નક્કી થાય છે. રિફાઇનિંગનો ખર્ચ સામાન્ય રીતે કાચા તેલની ગુણવત્તા અને રિફાઇનરીની ક્ષમતા પર પર નિર્ભર કરે છે. ભારત કાચા તેલની મોટી માત્રામાં આયાત કરે છે, જેની ખરીદી ડોલરમાં થાય છે. તેવામાં જો રૂપિયો ડોલરના મુકાબલે નબળો પડ્યો તો તેનાથી કાચા તેલના આયાત ખર્ચમાં વધારો થાય છે. જેની અસર ગ્રાહકો પર પણ પડે છે.
 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

