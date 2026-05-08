/Petrol-Diesel Rate: શું 10-25 રૂપિયા વધશે પેટ્રોલ-ડીઝલની કિંમત? વાયરલ દાવાના સત્ય સાથે જાણો આજનો ભાવ

Petrol-Diesel Price Today: દેશભરમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમતો આજે સ્થિર છે. દિલ્હીમાં પેટ્રોલની કિંમત આજે 94.77 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે અને ડીઝલની કિંમત 87.67 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે.
Petrol-Diesel Price Today on May 8: પેટ્રોલ-ડીઝલની કિંમતો આવનાર સમયમાં વધી શકે છે, આવો દાવો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે પેટ્રોલની કિંમતમાં 10 રૂપિયા પ્રતિ લીટર અને ડીઝલની કિંમતમાં 25 રૂપિયા સુધીનો વધારો થઈ શકે છે. પરંતુ છેલ્લા ચાર વર્ષથી દેશમાં રિટેલ સ્તર પર કિંમતો સ્થિર છે.
વાયરલ દાવા પર સરકારની સ્પષ્ટતા
બીજીતરફ પેટ્રોલિયમ મંત્રાલય અને PIB Fact Check એ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહેલા કિંમતોમાં વધારાના દાવાને ખોટો ગણાવ્યો છે. પરંતુ સરકારી સૂત્રોએ નજીકના ભવિષ્યમાં ઈંધણની કિંમતોમાં સંભવિત વધારાનો ઇનકાર કર્યો નથી, કારણ કે પશ્ચિમ એશિયામાં ભૂ-રાજકીય અનિશ્ચિતતાને કારણે કાચા તેલની કિંમતોમાં ભારે વધારો છતાં રિટેલ ઈંધણની કિંમતોમાં ચાર વર્ષથી કોઈ ફેરફાર ન થવાને કારણે તેલ વિતરણ કંપનીઓને સતત નુકસાનનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
OMCs ને કેટલું નુકસાન?
મે 2026ના આંકડા પ્રમાણે તેલ કંપનીઓને પેટ્રોલના વેચાણ પર લગભગ 20-25 રૂપિયા પ્રતિ લીટરનું નુકસાન થઈ રહ્યું છે. તો ડીઝલ પર આ ખોટ વધુ છે. પેટ્રોલિયમ મંત્રાલય અને જાણકારો પાસેથી મળેલી જાણકારી પ્રમાણે કંપનીઓને દરરોજ કુલ મળી 1600-2400 કરોડનું નુકસાન થઈ રહ્યું છે. આ સિવાય ઘરેલું એલપીજી સિલિન્ડરોની કિંમતોમાં પ્રતિ સિલિન્ડર લગભગ 290-280 રૂપિયાનું નુકસાન થઈ રહ્યું છે.
આજે પેટ્રોલ-ડીઝલની કિંમત