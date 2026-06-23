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Petrol-Diesel Rate: આજે ગુજરાતમાં શું છે પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમત? ચેક કરો લેટેસ્ટ રેટ

Petrol-Diesel Rate: દેશભરમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમતમાં આજે કોઈ ફેરફાર થયો નથી. કિંમતોમાં છેલ્લે 25 મે 2026ના વધારો થયો હતો, જ્યારે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ 2.50 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વધારવામાં આવ્યા હતા.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 23, 2026, 07:54 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 07:54 AM IST
Petrol-Diesel Rate: આજે ગુજરાતમાં શું છે પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમત? ચેક કરો લેટેસ્ટ રેટ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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