/Petrol-Diesel Rate: આજે ગુજરાતમાં શું છે પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમત? ચેક કરો લેટેસ્ટ રેટ

Petrol-Diesel Rate Today on June 23: આજે 23 જૂન, મંગળવારે દેશભરમાં સરકારી તેલ કંપનીઓએ પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમતમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી. દિલ્હીમાં આજે પેટ્રોલની કિંમત 102.12 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે અને ડીઝલની કિંમત 95.20 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. જ્યારે અમદાવાદમાં એક લીટર પેટ્રોલની કિંમત 101.99 રૂપિયા છે અને ડીઝલની કિંમત 97.92 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે.
મે મહિનામાં ક્યારે-ક્યારે વધી કિંમત?
15 મે 2026- આશરે ચાર વર્ષના લાંબા સમય બાદ સરકારી તેલ કંપનીઓએ પ્રથમવાર કિંમતોમાં સીધો 3 રૂપિયાનો વધારો કર્યો હતો.
19 મે 2026- પેટ્રોલની કિંમતમાં 87 પૈસા અને ડીઝલની કિંમતમાં 91 પૈસા પ્રતિ લીટરનો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો.
23 મે 2026- આ દરમિયાન ત્રીજીવાર વધારો કરવામાં આવ્યો. પેટ્રોલમાં 87 પૈસા તો ડીઝલમાં 91 પૈસાનો વધારો થયો હતો.
25 મે 2026- તેલ કંપનીઓએ છેલ્લે કિંમતોમાં વધારો કર્યો. જેમાં પેટ્રોલમાં 2.60 રૂપિયા અને ડીઝલમાં 2.80 રૂપિયાનો વધારો થયો હતો.
દેશના અન્ય શહેરોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમત
|શહેર
|પેટ્રોલની કિંમત (પ્રતિ લીટર)
|ડીઝલની કિંમત (પ્રતિ લીટર)
|દિલ્હી
|102.12 રૂપિયા
|95.20 રૂપિયા
|મુંબઈ
|111.18 રૂપિયા
|97.83 રૂપિયા
|કોલકત્તા
|113.47 રૂપિયા
|99.82 રૂપિયા
|ચેન્નઈ
|107.77 રૂપિયા
|99.55 રૂપિયા
|બેંગલુરૂ
|110.93 રૂપિયા
|98.80 રૂપિયા
|હૈદરાબાદ
|115.69 રૂપિયા
|103.82 રૂપિયા
|ભોપાલ
|114.54 રૂપિયા
|99.64 રૂપિયા
|લખનૌ
|102.05 રૂપિયા
|95.55 રૂપિયા
|પટના
|113.35 રૂપિયા
|99.36 રૂપિયા
અમેરિકા-ઈરાન યુદ્ધને કારણે સ્થિતિ ખરાબ
અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધને કારણે દુનિયાભરમાં એનર્જીની સપ્લાય પર અસર પડી છે. તેનાથી ભારત પણ બાકાત નથી. યુદ્ધને કારણે કાચા તેલના ઇમ્પોર્ટનો 40 ટકા, નેચરલ ગેસનો 65 ટકા અને એલપીજી સપ્લાયનો 90 ટકા હિસ્સો પ્રભાવિત થયો છે, કારણ કે તેની સપ્લાય ખાડી દેશોમાંથી થાય છે.
કેન્દ્રીય તેલ મંત્રી હરદીપ સિંહ પુરીએ પાછલા મહિને કહ્યું હતું કે તેમને આશા છે કે આવનાર મહિનામાં ઈંધણની કિંમત ઓછી થશે અને તેમણે ભરોસો અપાવ્યો હતો કે યુદ્ધની સ્થિતિ છતાં પર્યાપ્ત સ્ટોક ઉપલબ્ધ છે. તેમણે કહ્યું- તેલની કિંમતો ખુબ લાંબા સમય સુધી ઊંચા સ્તરે ન રહી શકે અને આવનાર મહિનામાં તેમાં ઘટાડાની આશા છે.