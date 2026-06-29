/1 જુલાઈથી બદલાઈ જશે પેટ્રોલ-ડીઝલ સંબંધિત આ નિયમો, સરકારે વેચાણ પરના નિયંત્રણો હટાવ્યા

Petrol-Diesel : ભારત સરકારે પેટ્રોલ અને ડીઝલના વેચાણ પર લાદવામાં આવેલા કામચલાઉ પ્રતિબંધો 1 જુલાઈથી હટાવવાનો નિર્ણય લીધો છે, જે ફ્યુઅલ સપ્લાય અંગેની ચિંતાઓનો ઘટાડો દર્શાવે છે. મિડલ-ઈસ્ટમાં સંઘર્ષોને કારણે વૈશ્વિક સપ્લાય ચેઈનમાં વિક્ષેપને કારણે શરૂઆતમાં આ પ્રતિબંધો આ મહિનાની શરૂઆતમાં લાદવામાં આવ્યા હતા, જેના કારણે સંભવિત અછતનો ભય હતો.
આ પ્રતિબંધો હેઠળ, કોમર્શિયલ ખરીદદારોને છૂટક ફ્યુઅલ સ્ટેશનો પર પેટ્રોલ અને ડીઝલ ખરીદવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો. વૈશ્વિક પરિસ્થિતિ વધુ બગડે તો સામાન્ય લોકો માટે પૂરતા પ્રમાણમાં ફ્યુઅલ ઉપલબ્ધ થાય તે માટે સરકારે ડીઝલ ખરીદી પર દૈનિક મર્યાદા પણ નક્કી કરી હતી.
12 જૂનના રોજ લાદવામાં આવ્યા હતા પ્રતિબંધો
પ્રતિબંધો હટાવવાથી કોમર્શિયલ ગ્રાહકો જેમાં પરિવહન સંચાલકો અને ઔદ્યોગિક ગ્રાહકોનો સમાવેશ થાય છે. જૂનમાં લાગુ કરાયેલ વોલ્યુમ-આધારિત પ્રતિબંધો વિના રિટેલ આઉટલેટ્સમાંથી ફ્યુઅલ ખરીદવાનું ફરી શરૂ કરી શકશે. આ પ્રતિબંધો પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલય દ્વારા 12 જૂનના રોજ લાદવામાં આવ્યા હતા.
તે સમયે મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે આ આદેશનો હેતુ ડીઝલના કાળાબજાર અને સંગ્રહખોરીને રોકવા, રિટેલ આઉટલેટ્સમાંથી ફ્યુઅલનું ડાયવર્ઝન અટકાવવા અને નિયમિત છૂટક ગ્રાહકો માટે પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવાનો છે. મંત્રાલયે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે આ પગલાં કામચલાઉ હતા અને શરૂઆતમાં 90 દિવસ માટે માન્ય હતા. તેમણે એ પણ ભાર મૂક્યો હતો કે આ પ્રતિબંધો રેશનિંગનો ભાગ નથી અને દેશમાં પેટ્રોલ કે ડીઝલની કોઈ અછત નથી.
ફ્યુઅલ વેચાણ પર સરકારી પ્રતિબંધો
સરકારે કોમર્શિયલ ગ્રાહકોને રિટેલ આઉટલેટ્સ પર ફ્યુઅલ ખરીદવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો. વધુમાં ડીઝલના વેચાણને નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં પ્રતિ ગ્રાહક અથવા વાહન દીઠ મહત્તમ 200 લિટર સુધી વિતરણ કરવામાં આવતું હતું.
સપ્લાય ચેઈન અને અછતની ચિંતા
આ પગલું એટલા માટે લેવામાં આવ્યું હતું કારણ કે દેશમાં તણાવ સપ્લાય ચેઈન માટે ખતરો ઉભો કરે છે. તો સંભવિત સ્થાનિક ફ્યુઅલની અછત અંગે ચિંતાઓ વધી રહી હતી. પરિસ્થિતિને નિયંત્રણમાં લાવવા માટે આ પ્રતિબંધો લાગુ કરવામાં આવ્યા હતા.