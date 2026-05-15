/પેટ્રોલ-ડીઝલ બાદ હવે CNGના પણ ભાવ વધ્યા, ગણતરીના કલાકોમાં જુઓ કેટલી વસ્તુઓ થઈ ગઈ મોંઘી

CNG Price Hike: આજે સવાર સવારમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધ્યા. ત્યારબાદ સીએનજીના ભાવમાં વધારો થયો અને રાંધણ ગેસના બાટલના ભાવ પણ વધે તેવી ભીતિ છે. આ પહેલા પણ ગણતરીના કલાકોમાં કેટલીક વસ્તુઓ મોંઘી થઈ.
દેશમાં છેલ્લા 48 કલાકમાં મોંઘવારીનો એવો તે માર પડ્યો કે અનેક વસ્તુઓ મોંઘી થઈ અને જનતા પર જાણે એક પછી એક પડતા પર પાટુ જેવી સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચેનો સંઘર્ષ હવે ભારતને પણ ભરડામાં લઈ રહ્યો છે. પીએમ મોદીએ સોનું ન ખરીદવાની અપીલ કર્યા બાદ સોનાની ઈમ્પોર્ટ ડ્યૂટી પર તોતિંગ વધારો થયો જેના કારણે ભાવ વધી ગયા. ત્યારબાદ દૂધના ભાવમાં વધારો થયો, સીએનજી મોંઘો થયો અને પેટ્રોલ ડીઝલના પણ ભાવ વધી ગયા. ગણતરીના કલાકોમાં કઈ કઈ વસ્તુઓ પર ભાવ વધારો ઝીંકાયો તે પણ જાણી લો.
ઈમ્પોર્ટ ડ્યૂટી વધતા સોનું-ચાંદી મોંઘા થયા
પીએમ મોદીએ મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધ ફાટી નીકળ્યું ત્યારબાદ પહેલીવાર વિદેશી મુદ્રાની બચત થાય એટલે લોકોને એક વર્ષ સુધી સોનું ન ખરીદવાની અપીલ કરી હતી. 24 કલાકમાં બે વાર તેમણે આ અપીલ દોહરાવી હતી. ત્યારબાદ સરકારે સોનાની ઈમ્પોર્ટ ડ્યૂટી પર વધારો ઝીંક્યો જેના કારણે સોનું અને ચાંદી ખુબ મોંઘા થયા. વાયદા બજારથી લઈને રિટેલ બજાર સુધી અસર જોવા મળી. ઈમ્પોર્ટ ડ્યૂટી વધારાના સમાચાર આવતા જ સોનું 11000 અને ચાંદી 22000 રૂપિયા મોંઘા થઈ ગયા.
દૂધના ભાવ વધી ગયા
હજુ તો સોના અને ચાંદીના આઘાતમાંથી લોકો બહાર નીકળે તે પહેલા જ મોંઘવારીનો બીજો મોટો બોમ્બ ફૂટ્યો. અમૂલથી લઈને મધર ડેરીએ પોતાના પેક્જ્ડ દૂધના ભાવમાં વધારો કરી નાખ્યો. અમૂલ દૂધના ભાવમાં 2 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વધારો થયો. જ્યારે તરત જ મધર ડેરીએ પણ દૂધના ભાવ 2 રૂપિયા વધાર્યા. આ નવા ભાવ 14મેથી દેશભરમાં લાગૂ થઈ ગયા.
પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધ્યા
દૂધ મોંઘુ થયા બાદ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં પણ વધારો ઝીંકાયો. શુક્રવારે ઓઈલ કંપનીઓએ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં 3 રૂપિયા પ્રતિ લીટરનો વધારો કર્યો. નવા ભાવ શુક્રવાર 15મી મેથી દેશભરમાં લાગૂ થયા. લેટેસ્ટ માહિતી મુજબ દિલ્હીમાં પેટ્રોલ 3 રૂપિયા પ્રતિ લીટર મોંઘુ થઈને 97.77 રૂપિયા પ્રતિ લીટર થયું. જ્યારે કોલકાતામાં 108.74 રૂપિયા, મુંબઈમાં 106.68 રૂપિયા, જ્યારે ચેન્નાઈમાં 103.67 રૂપિયા પ્રતિ લીટરે પેટ્રોલ વેચાઈ રહ્યું છે.
ડીઝલની વાત કરીએ તો દિલ્હીમાં ડીઝલ 90.67 રૂપિયા પ્રતિ લીટર, જ્યારે કોલકાતામાં 95.13 રૂપિયા પ્રતિ લીટર, મુંબઈમાં 93.14 રૂપિયા અને ચેન્નાઈમાં 95.25 રૂપિયા પ્રતિ લીટરે ડીઝલ વેચાઈ રહ્યું છે.
અમદાવાદમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ
અમદાવાદમાં પહેલા પેટ્રોલ 94.49 રૂપિયે હતું જે 97.51 ભાવ થયો જ્યારે ડિઝલનો ભાવ પહેલા 90.17 ભાવ હતો જે હવે 93.26 ભાવ થયો પાવર પેટ્રોલમાં 103.06 હતા જે હવે 106.05 ભાવ થયો.
સીએનજીના ભાવ પણ વધ્યા
માત્ર પેટ્રોલ અને ડીઝલ નહીં પરંતુ સીએનજીના ભાવ પણ વધ્યા છે. મુંબઈ બાદ દિલ્હીમાં પણ 15મી મેથી સીએનજી મોંઘું થયું છે. દિલ્હીમાં સીએનજીના ભાવમાં પ્રતિ કિલો 2 રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. આ વધારા બાદ દિલ્હી સીએનજી પ્રાઈસ 79.09 રૂપિયા પ્રતિ કીલો થયો છે. મુંબઈની વાત કરીએ તો અહીં પણ એક દિવસ પહેલા સીએનજી 2 રૂપિયા મોંઘો થયો હતો. તેનો ભાવ 82 રૂપિયાથી વધીને 84 રૂપિયા થયો હતો.