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₹125નું પેટ્રોલ ₹95થી ઓછા રૂપિયામાં… E20 પર મોદી સરકારનો લોકસભામાં મોટો દાવો

Modi Government On E20 Petrol: સરકારનો દાવો કર્યો છે કે E20 ઇથેનોલ મિશ્રણ કાર્યક્રમે ગ્રાહકોને વૈશ્વિક તેલના ભાવમાં થતા વધઘટથી બચાવવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી, જેના કારણે પેટ્રોલના ભાવમાં નજીવો વધારો થયો હતો.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 01, 2026, 03:15 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 03:15 PM IST
₹125નું પેટ્રોલ ₹95થી ઓછા રૂપિયામાં… E20 પર મોદી સરકારનો લોકસભામાં મોટો દાવો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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