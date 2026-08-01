/₹125નું પેટ્રોલ ₹95થી ઓછા રૂપિયામાં… E20 પર મોદી સરકારનો લોકસભામાં મોટો દાવો

Modi Government On E20 Petrol: કેન્દ્ર સરકારે ફરી એકવાર તેના E20 ઇથેનોલ મિશ્રણ પેટ્રોલ કાર્યક્રમનો બચાવ કર્યો છે. સરકારે એવો પણ દાવો કર્યો છે કે જો ઇથેનોલ મિશ્રણથી ભારતની આયાતી ક્રૂડ તેલ પરની નિર્ભરતા ઓછી ન થઈ હોત, તો તાજેતરના પશ્ચિમ એશિયાઈ કટોકટી દરમિયાન પેટ્રોલના ભાવ પ્રતિ લિટર 125 રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયા હોત. હાલમાં, રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હીમાં પેટ્રોલ 95 રૂપિયાથી ઓછી કિંમતે વેચાઈ રહ્યું છે.
સરકારે શું કહ્યું?
લોકસભામાં રજૂ કરાયેલા લેખિત નિવેદનમાં, માર્ગ પરિવહન અને રાજમાર્ગ મંત્રી નીતિન ગડકરીએ જણાવ્યું હતું કે, તાજેતરના વૈશ્વિક કટોકટી દરમિયાન, E20 ઇથેનોલ મિશ્રણ કાર્યક્રમે ગ્રાહકોને વૈશ્વિક તેલના ભાવમાં વધઘટથી બચાવવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રૂડ તેલના ભાવમાં તીવ્ર વધારો થયો હતો, પરંતુ સરકારના સમયસર પગલાં અને સ્થાનિક રીતે ઉત્પાદિત ઇથેનોલના ઉપયોગમાં વધારો થવાને કારણે સ્થાનિક પેટ્રોલના ભાવમાં માત્ર નજીવો વધારો જોવા મળ્યો હતો.
સરકારની માહિતી અનુસાર, આ પરિસ્થિતિમાં પેટ્રોલનો બજાર ભાવ પ્રતિ લિટર 125 રૂપિયાની આસપાસ હોઈ શકે છે. જોકે, ભારતીય ગ્રાહકોને (દિલ્હીમાં) પ્રતિ લિટર માત્ર 94.77 રૂપિયા ચૂકવવા પડ્યા કારણ કે જાહેર ક્ષેત્રની તેલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ લગભગ 70 રૂપિયા પ્રતિ લિટરના ભાવે ઇથેનોલ ખરીદી શકતી હતી.
મિશ્રિત પેટ્રોલ કેવી રીતે લાગુ કરવામાં આવ્યું?
પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ રાજ્યમંત્રી સુરેશ ગોપીએ લોકસભામાં એક લેખિત જવાબમાં જણાવ્યું હતું કે નીતિ આયોગ, વાહન ઉત્પાદકો, ઓટોમોટિવ રિસર્ચ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા (ARAI), સોસાયટી ઓફ ઇન્ડિયન ઓટોમોબાઇલ મેન્યુફેક્ચરર્સ (SIAM), ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ (OMCs) અને અન્ય તકનીકી સંસ્થાઓ સાથે પરામર્શ કરીને ઇથેનોલ મિશ્રિત પેટ્રોલ કાર્યક્રમ તબક્કાવાર અને વૈજ્ઞાનિક રીતે લાગુ કરવામાં આવ્યો હતો.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે ARAI, SIAM, ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન (IOC), ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ પેટ્રોલિયમ અને વાહન ઉત્પાદકો દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા લેબ અભ્યાસો અને ફિલ્ડ ટ્રાયલ્સે પુષ્ટિ આપી છે કે E20 ઇંધણ નિર્ધારિત ધોરણોમાં વાપરવા માટે સલામત છે.
સરકારે જણાવ્યું હતું કે E15+ પેટ્રોલ (15 ટકા ઇથેનોલ મિશ્રિત પેટ્રોલ) સાડા ત્રણ વર્ષથી વધુ સમયથી વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવાય છે, અને E19-E20 (19/20 ટકા ઇથેનોલ મિશ્રિત પેટ્રોલ) બળતણનો ઉપયોગ અઢી વર્ષથી વધુ સમયથી થઈ રહ્યો છે. તેમાં જણાવાયું હતું કે 200 મિલિયનથી વધુ ટુ-વ્હીલર અને 30 મિલિયનથી વધુ પેટ્રોલ કાર આ મિશ્રિત બળતણ પર ચાલે છે, પરંતુ ઇથેનોલ મિશ્રણને કારણે એન્જિનને વ્યાપક નુકસાન અથવા વાહન ભંગાણના કોઈ પુરાવા નથી.
મંત્રીએ કહ્યું કે વાહન ઉત્પાદકોના ડેટામાં પણ E20 બળતણને કારણે એન્જિનને કોઈ અસામાન્ય નુકસાન, કાટ લાગવો અથવા વાહનના જીવનમાં ઘટાડો થયો હોવાનું બહાર આવ્યું નથી. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે ઉત્પાદકો E20 બળતણનો ઉપયોગ કરતા વાહનો માટે વોરંટી જવાબદારીઓ પૂર્ણ કરી રહ્યા છે.