/15 ઓગસ્ટથી પેટ્રોલ પર ₹0 થયો ટેક્સ, ડીઝલ પર સરકારે ₹1.5 લીટર કર્યો ઘટાડો... શું આજથી તમારા માટે સસ્તું થયું પેટ્રોલ-ડિઝલ?

Petrol Diesel Tax: સરકારે વિમાનમાં વપરાતા પેટ્રોલ, ડીઝલ અને ATF ઇંધણ અંગે એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. 15 ઓગસ્ટથી અમલમાં આવતા, સરકારે આ ઇંધણ પરના વિન્ડફોલ ટેક્સમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો કર્યો છે.
કેન્દ્ર સરકારે પેટ્રોલ પરનો વિન્ડફોલ ટેક્સ સંપૂર્ણપણે નાબૂદ કરી દીધો છે, તેને શૂન્ય કરી દીધો છે, જ્યારે ડીઝલ પરની નિકાસ ડ્યુટી 1.50 રૂપિયા પ્રતિ લિટર ઘટાડી દેવામાં આવી છે. 15 ઓગસ્ટથી લાગુ કરાયેલા નવા દરોને પગલે, પેટ્રોલ પરનો વિન્ડફોલ ટેક્સ 3.5 રૂપિયાથી ઘટાડીને 0 રૂપિયા કરવામાં આવ્યો છે. ડીઝલ પરનો ટેક્સ 25.5 રૂપિયાથી ઘટાડીને 24 રૂપિયા પ્રતિ લિટર કરવામાં આવ્યો છે. ATF પરની નિકાસ ડ્યુટી 22 રૂપિયાથી ઘટાડીને 19.5 રૂપિયા પ્રતિ લિટર કરવામાં આવી છે.
શું વિન્ડફોલ ટેક્સમાં ઘટાડો કરવાથી દેશમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ ઘટશે?
વિન્ડફોલ ટેક્સમાં ઘટાડો થવાથી સ્થાનિક પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ પર કોઈ અસર થતી નથી. આ ઘટાડો પેટ્રોલ અને ડીઝલની નિકાસને અસર કરે છે, જેનો ફાયદો પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનોની નિકાસ કરતી કંપનીઓને થાય છે. આનાથી સામાન્ય જનતાને ફાયદો થશે નહીં, પરંતુ તેનાથી વિદેશમાં નિકાસ થતા પેટ્રોલ અને ડીઝલ સસ્તા થશે.
વિદેશમાં નિકાસ થતું પેટ્રોલ અને ડીઝલ સસ્તું થશે. સ્થાનિક પેટ્રોલ અને ડીઝલ ઉત્પાદન અને માંગ કરતાં પુરવઠો વધવાને કારણે, સરકારે નિકાસ ડ્યુટી ઘટાડીને કંપનીઓ અને રિફાઇનરીઓને રાહત આપવાનો નિર્ણય લીધો છે. દર 15 દિવસે આમાં સુધારો કરવામાં આવે છે. અગાઉ, સરકારે નિકાસ ડ્યુટીમાં વધારો કર્યો હતો. આનો અર્થ એ થયો કે વિન્ડફોલ ટેક્સમાં ઘટાડાથી સામાન્ય લોકો માટે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ પર કોઈ અસર થશે નહીં.
વિન્ડફોલ ટેક્સ શું છે, અને સરકાર તેને શા માટે લગાવે છે?
વિન્ડફોલ ટેક્સ એ એક એવો ટેક્સ છે જે સરકાર એવી કંપનીઓ પર લગાવે છે, જે બહારના પરિબળોને કારણે અચાનક વધુ નફો કમાય છે, તેમના પોતાના કોઈપણ પ્રયાસ વિના. આ ટેક્સ પેટ્રોલ, ડીઝલ અને ATFની નિકાસ પર લગાવવામાં આવે છે. તે સૌપ્રથમ જુલાઈ 2022માં લગાવવામાં આવ્યો હતો. તેનો હેતુ તેલ કંપનીઓ અને રિફાઇનરીઓ દ્વારા તેલ નિકાસ દ્વારા કરવામાં આવતા અતિશય નફાને રોકવાનો હતો. જ્યારે વૈશ્વિક બજારમાં તેલના ભાવ વધે છે, ત્યારે કંપનીઓ, નફો વધારવા માટે, પેટ્રોલ અને ડીઝલની નિકાસ વધારવાનો પ્રયાસ કરે છે. આવી સ્થિતિમાં, દેશના તેલ પુરવઠામાં કટોકટી અટકાવવા માટે, સરકાર વિન્ડફોલ ટેક્સ વધારીને કંપનીઓની નિકાસને રોકવાનો પ્રયાસ કરે છે. જો કે, જ્યારે દેશનો તેલ પુરવઠો વધુ હોય છે, ત્યારે ટેક્સ ઘટાડવામાં આવે છે, જેથી રિફાઇનરીઓ તેમની નિકાસ આવક વધારી શકે.
PM મોદીએ લાલ કિલ્લા પરથી પેટ્રોલ, ડીઝલ, ગેસ અને યુરિયા અંગે મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું
15 ઓગસ્ટના રોજ લાલ કિલ્લા પરથી ત્રિરંગો ફરકાવ્યા પછી, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ દેશનો વિકાસ અહેવાલ અને ભવિષ્યની યોજનાઓ રજૂ કરી. તેમણે તેલ સંકટનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ગલ્ફ વોર અને હોર્મુઝ કટોકટી દરમિયાન પણ દેશમાં પેટ્રોલ, ડીઝલ, ખાતર કે ગેસની કોઈ અછતનો અનુભવ થયો નથી.
તેમણે ઉમેર્યું હતું કે છેલ્લા 10-12 વર્ષોમાં સરકારી આયોજનને કારણે, ભારત નોંધપાત્ર કટોકટીનો સામનો કરીને પણ મજબૂત રીતે ઊભું રહ્યું છે. દેશમાં તેલ કે ગેસની કોઈ અછત રહી નથી. પીએમએ પોતાના ભાષણમાં સ્પષ્ટતા કરી હતી કે દેશમાં પેટ્રોલ, ડીઝલ, ગેસ કે ખાતરની કોઈ અછત નથી.