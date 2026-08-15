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  • /15 ઓગસ્ટથી પેટ્રોલ પર ₹0 થયો ટેક્સ, ડીઝલ પર સરકારે ₹1.5 લીટર કર્યો ઘટાડો... શું આજથી તમારા માટે સસ્તું થયું પેટ્રોલ-ડિઝલ?

15 ઓગસ્ટથી પેટ્રોલ પર ₹0 થયો ટેક્સ, ડીઝલ પર સરકારે ₹1.5 લીટર કર્યો ઘટાડો... શું આજથી તમારા માટે સસ્તું થયું પેટ્રોલ-ડિઝલ?

Petrol Diesel Tax: 15 ઓગસ્ટથી પેટ્રોલ અને ડિઝલના, ATF પર વિંડફોલ ટેક્સ ઓછો કરવામાં આવ્યો છે, સરકાર તરફથી ટેક્સ ઘટાડા પછી તમારા માટે પેટ્રોલ અને ડિઝલના ભાવ ઘટશે. વિંડફોલ ટેક્સ શું હોય છે અને તેનો ઉપયોગ સરકાર કેમ કરે છે?
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 15, 2026, 12:18 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 12:18 PM IST
15 ઓગસ્ટથી પેટ્રોલ પર ₹0 થયો ટેક્સ, ડીઝલ પર સરકારે ₹1.5 લીટર કર્યો ઘટાડો... શું આજથી તમારા માટે સસ્તું થયું પેટ્રોલ-ડિઝલ?

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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