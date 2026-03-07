Petrol Price Today: સવાર સવારમાં દેશની જનતાને ઝટકો! LPG મોંઘો થયો, શું પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ પણ વધ્યા? જાણો વિગતે

Prev
Petrol Diesel price 7 March 2026:  આજે 7 માર્ચ 2026ની સવારે તેલ કંપનીઓએ પેટ્રોલ અને ડીઝલના નવા દર જાહેર કર્યા છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં કાચા તેલ (Crude Oil)ની કિંમતોમાં આવેલા ભારે ઉછાળા છતાં, ભારતીય બજારમાં ઈંધણના ભાવ હાલમાં મોટા ફેરફાર થયા નથી. જોકે, ઉત્તર પ્રદેશના કેટલાક જિલ્લાઓમાં સામાન્ય વધ-ઘટ જોવા મળી છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 07, 2026, 10:01 AM IST
  • LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં મોટો ઝટકો
  • તેલ કંપનીઓએ જાહેર કર્યા પેટ્રોલ-ડીઝલના નવા દર 
  • આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં કાચા તેલની કિંમતોમાં ઉછાળો
  • કેમ વધી રહ્યા છે કાચા તેલના ભાવ?

Petrol Diesel price 7 March 2026: આજે ભારતમાં LPGની કિંમતોમાં વધારો થયો છે. ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓના જાહેરનામા મુજબ, 14.2 કિલોગ્રામવાળા ઘરેલુ LPG સિલિન્ડરની કિંમતમાં 60 રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે 19 કિલોગ્રામવાળો કોમર્શિયલ સિલિન્ડર 115 રૂપિયા મોંઘો થયો છે. એક વર્ષ કરતા પણ ઓછા સમયમાં LPGની કિંમતોમાં આ બીજો વધારો છે.

બીજી તરફ, વિશ્વભરમાં ચાલી રહેલા ભૌગોલિક રાજકીય (Geopolitical) તણાવ, ખાસ કરીને ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચેના સંઘર્ષને કારણે કાચા તેલની કિંમતો આસમાને પહોંચી છે. વૈશ્વિક સ્તરે બ્રેન્ટ ક્રૂડ $94 પ્રતિ બેરલને પાર કરી ગયું છે. આ ઉછાળાએ ભારતમાં તેલની કિંમતો અંગે ચિંતા વધારી દીધી છે, પરંતુ આજે સવારે ભારતીય ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓએ ગ્રાહકોને મોટી રાહત આપતા મુખ્ય મહાનગરોમાં કિંમતો સ્થિર રાખી છે.

મુખ્ય શહેરોમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ

શહેર પેટ્રોલ (₹/લિટર) ડીઝલ (₹/લિટર)
અમદાવાદ 94.49 90.17
સુરત 95.00 89.00
નવી દિલ્હી 94.72 87.62
મુંબઈ 104.21 92.15
કોલકાતા 103.94 90.76
ચેન્નાઈ 100.75 92.34
બેંગલુરુ 102.92 89.02
હૈદરાબાદ 107.46 95.70
જયપુર 104.72 90.21
લખનૌ 94.69 87.80

કેમ વધી રહ્યા છે કાચા તેલના ભાવ?
ઈરાન-અમેરિકા સંઘર્ષ વચ્ચે અમેરિકી હુમલા બાદ સપ્લાય ચેઈન ખોરવાઈ જવાનું જોખમ વધી ગયું છે. કતાર અને ઈરાન વચ્ચે વધતા વિવાદને કારણે હોર્મુઝની સામુદ્રધુની (Strait of Hormuz) જેવા મહત્વના માર્ગે થતો તેલનો સપ્લાય અટકી જવાની આશંકા છે. બીજી તરફ, ડોલર સામે રૂપિયો નબળો પડ્યો છે, જેના કારણે ભારત માટે કાચા તેલની આયાત મોંઘી બની છે.

શું આગામી દિવસોમાં ભાવ વધશે?
નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે જો આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં કાચું તેલ આ જ રીતે મોંઘું થતું રહેશે, તો ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ (OMCs) પર દબાણ વધશે. શક્ય છે કે આવનારા થોડા દિવસોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં 2 થી 5 રૂપિયા સુધીનો વધારો જોવા મળે. હાલમાં સરકાર 'વેઈટ એન્ડ વોચ'ની સ્થિતિમાં છે. આજે શનિવારે જો તમે લોન્ગ ડ્રાઈવ કે કોઈ કામ માટે બહાર જઈ રહ્યા હોવ, તો રાહતની વાત એ છે કે કિંમતોમાં કોઈ મોટો વધારો થયો નથી. પરંતુ આવનારા અઠવાડિયા માટે તમારા બજેટનું આયોજન સાવચેતીપૂર્વક કરજો.

