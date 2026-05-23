/જો પેટ્રોલ-ડીઝલ પર GST લાગુ પડે તો દૂર થઈ જશે બધી ચિંતા, 22 રૂપિયા ઘટી જશે કિંમત

GST on Petrol-Diesel : પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમતોમાં છેલ્લા એક સપ્તાહમાં ત્રીજીવાર વધારો થયો છે. વધતી કિંમતો વચ્ચે આ બંને પ્રોડક્ટને જીએસટી હેઠળ લાવવાની ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે. જો તમે પણ વિચારો છો કે તેલ પર જીએસટી લાગવાથી કેટલો ફાયદો થશે, તો આવો તમને ઉદાહરણ સાથે સમજાવીએ.
છેલ્લા 8 દિવસમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમતોમાં ત્રણ વખત વધારો થયો છે. જેનાશી ઘણા શહેરોમાં પેટ્રોલની કિમતો 100 રૂપિયાને પાર પહોંચી ગઈ છે. દેશની રાજધાની દિલ્હીમાં 23 મેએ પેટ્રોલની કિંમત 99.51 રૂપિયા પ્રતિ લીટર પહોંચી ગઈ છે. પેટ્રોલ-ડીઝલની વધતી કિંમતો વચ્ચે ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીએ તેને GST હેઠળ લાવવાની માંગ કરી છે. ચેમ્બર ઓફ ટ્રેન એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીના ચેરમેન બૃજેશ હોયલે આ મામલામાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને પત્ર લખ્યો છે.
બૃજેશ ગોયલે કેન્દ્ર સરકારને અપીલ કરી છે કે પેટ્રોલ અને ડીઝલને તત્કાલ જીએસટીમાં સામેલ કરવામાં આવે. જેનાથી લોકોને આ મોંઘવારીમાં રાહત મળી શકે.
પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર ભારે કરવેરો લાદવામાં આવે છે
ચેમ્બર ઓફ ટ્રેડ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીના ચેરમેન બૃજેશ ગોયલ પ્રમાણે પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર ભારે ટેક્સ લાદવામાં આવે છે. તેમનું કહેવું છે કે માત્ર દિલ્હીની વાત કરવામાં આવે તો દિલ્હીમાં 22 મે સુધીના આંકડા અનુસાર પેટ્રોલની વાસ્તવિક કિંમત 66.29 રૂપિયા હતી, તેના પર એક્સાઇઝ ડ્યૂટી 11.90 રૂપિયા અને VAT 16.03 રૂપિયા લાગે છે, જ્યારે ડીલરનું માર્જિન 4.42 રૂપિયા હતું. એટલે કે 33થી 33 રૂપિયા માત્ર ટેક્સ અને માર્જિનનો ભાર પડી રહ્યો છે. તો ડીઝલની વાત કરવામાં આવે તો દિલ્હીમાં તેની વાસ્તવિક કિંમત 67.36 રૂપિયા છે, તેના પર એક્સાઇઝ ડ્યૂટી 7.80 રૂપિયા અને VAT 13.39 રૂપિયા હતો, જ્યારે ડીલર માર્જિન 3.03 રૂપિયા હતું. એટલે કે 24 રૂપિા માત્ર ટેક્સ અને માર્જિન. જો પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર જીએસટી લગાવવામાં આવે તો આ બધા ટેક્સ ખતમ થઈ જશે અને માત્ર એક ટેક્સ રહેશે.
22 રૂપિયા ઘટી શકે છે કિંમતો
પેટ્રોલ-ડીઝલ પર જો જીએસટી લાગૂ કરવામાં આવે તો માત્ર પેટ્રોલ પર 22 રૂપિયાની બચત થઈ શકે છે. એટલે કે જો પેટ્રોલની કિંમત 100 રૂપિયા પ્રતિ લીટરની નજીક છે તો તે ઘટી 78 રૂપિયા થઈ શકે છે. આવો હવે તમને ગણતરી કરી સમજાવીએ. દિલ્હીમાં પેટ્રોલની કિંમત 23 મેએ વધી 99.51 રૂપિયા પ્રતિ લીટર થઈ ગઈ છે. તેમાં પેટ્રોલની વાસ્તવિક કિંમત માત્ર 66.29 રૂપિયા હતી. તેની ઉપર કેન્દ્ર સરકાર તરફથી 11.90 રૂપિયા પ્રતિ લીટર ઉત્પાદ શુલ્ક લગાવવામાં આવે છે. જ્યારે દિલ્હી સરકાર 16.03 રૂપિયા વેટ લગાવે છે અને ડીઝલને પ્રતિ લીટર 4.42 રૂપિયાનું કમીશન માર્જિન આપવામાં આવે છે.
પેટ્રોલની વર્તમાન કિંમત દિલ્હીમાં – 99.51 રૂપિયા
કેન્દ્ર સરકારનો ટેક્સ – 11.90 રૂપિયા
દિલ્હી સરકારનો વેટ – 16.03 રૂપિયા
ડીલરનું માર્જિન – 4.42 રૂપિયા
આ ગણતરી પ્રમાણે 99.51 રૂપિયા પ્રતિ લીટર પેટ્રોલની કિંમતમાં 28 રૂપિયાની નજીક માત્ર ટેક્સ છે. જીએસટી લાગૂ થવાથી આ બંને ટેક્સ ખતમ થઈ શકે છે. જો ડીલર માર્જિનને હટાવવામાં ન આવે તો માત્ર ટેક્સ ખતમ થવાથી એક લીટર પેટ્રોલની કિંમતમાં આશરે 27.93 રૂપિયાનો ઘટાડો થઈ શકે છે, એટલે કે 99.51 રૂપિયા પ્રતિ લીટરનું પેટ્રોલ આશરે 28 રૂપિયા સસ્તું થઈ શકે છે. જો પેટ્રોલ પર 18 ટકા જીએસટી લગાવવામાં આવે તો દિલ્હીમાં ટેક્સ વગરના પેટ્રોલની કિંમત 66.29 રૂપિયા લીટર છે. તેના પર 18 ટકા જીએસટી લગાવવા પર કુલ ટેક્સ થશે 11.93 રૂપિયા અને ત્યારે પેટ્રોલની કિંમત થઈ જશે 78.22 રૂપિયા લીટર એટલે કે એક લીટરનો ભાવ આશરે 22 રૂપિયા ઓછો થઈ જશે.
GST હેઠળ આવે પેટ્રોલ અને ડીઝલ
બૃજેશ ગોયલે પીએમ મોદીને લખેલા પત્રમાં કહ્યું કે 2017મા જ્યારે જીએસટી લાગૂ થયું હતું તો વન નેશન વન ટેક્સની વાત કહેવામાં આવી હતી અને કહેવામાં આવ્યું હતું કે દેશભરમાં દરેક વસ્તુ પર એક સમાન ટેક્સ હશે અને એક સમાન રેટ હશે, પરંતુ પેટ્રોલ-ડીઝલ પર બધા રાજ્યો મનમાની કરતા પોતાના પ્રમાણે વેટ વસૂલી રહ્યાં છે. આ કારણે દરેક રાજ્યમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમત અલગ-અલગ છે. પરિણામે, 'એક રાષ્ટ્ર, એક કર' ની વિભાવનાને પણ મોટો ફટકો પડી રહ્યો છે. તેવામાં પેટ્રોલ-ડીઝલ પર એક્સાઇઝ ડ્યૂટી અને વેટને સમાપ્ત કરી જીએસટી હેઠળ લાવવામાં આવે. તેનાથી ન માત્ર દેશભરમાં પેટ્રોલ-ડીઝલનો ભાવ એક સમાન થઈ જશે, પરંતુ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં પણ ઘટાડો થશે.