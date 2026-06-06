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  • /Ethanol Fuel: ₹102 નું પેટ્રોલ હવે માત્ર 82 રૂપિયામાં, ઇથેનોલ બદલી નાખશે દેશની તસવીર, ખેડૂતોને પણ ફાયદો

Ethanol Fuel: ₹102 નું પેટ્રોલ હવે માત્ર 82 રૂપિયામાં, ઇથેનોલ બદલી નાખશે દેશની તસવીર, ખેડૂતોને પણ ફાયદો

પેટ્રોલની વધતી કિંમતોથી સામાન્ય લોકોને રાહત મળવાની શરૂ થઈ ગઈ છે. E85 પેટ્રોલ મળી રહ્યું છે, જે સામાન્ય પેટ્રોલના મુકાબલે સસ્તું છે. સરકાર આ પગલું દેશમાં ઇથેનોલને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ભરવામાં આવી રહ્યું છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 06, 2026, 01:36 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 01:41 PM IST
Ethanol Fuel: ₹102 નું પેટ્રોલ હવે માત્ર 82 રૂપિયામાં, ઇથેનોલ બદલી નાખશે દેશની તસવીર, ખેડૂતોને પણ ફાયદો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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