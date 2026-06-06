/Ethanol Fuel: ₹102 નું પેટ્રોલ હવે માત્ર 82 રૂપિયામાં, ઇથેનોલ બદલી નાખશે દેશની તસવીર, ખેડૂતોને પણ ફાયદો

ભારતમાં ગ્રીન મોબિલિટી અને ફ્લેક્સ-ફ્યૂલ વાહનોને પ્રોત્સાહન આપવાના પ્રયાસ ઝડપથી કરવામાં આવી રહ્યાં છે. સરકાર ઇથેનોલ બ્લેડિંગ (ઇથેનોલ મિશ્રિત પેટ્રોલ) ને અપનાવવા પર ઝડપથી કામ કરી રહી છે. ઈરાન-અમેરિકા યુદ્ધને કારણે ઉભા થયેલા તેલ સંકટ વચ્ચે સરકારનું ધ્યાન ઇથેનોલ પર છે. હવે સરકારી તેલ વિતરણ કંપનીઓએ દેશમાં E85 (80થી 85 ટકા ઇથેનોલ મિશ્રિત ઇંધણ) ને વેચવાનું શરૂ કરી દીધું છે.
દેશનો પ્રથમ E85 ફ્યૂલ ડિસ્પેન્સિંગ પોઈન્ટ
ઈન્ડિયન ઓયલ કોર્પોરેશન લિમિટેડે વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસના અવસર પર તેની શરૂઆત કરી છે. પ્રથમ તબક્કામાં આ ઈંધણ દિલ્હી-એનસીઆર, મુંબઈ, પુણે અને નાગપુરના લગભગ 50 પેટ્રોલ પંપો પર ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. ત્યારબાદ અન્ય જગ્યાએ આ પેટ્રોલ પંપ શરૂ કરવામાં આવશે.
કિંમતમાં કેટલું અંતર?
સામાન્ય પેટ્રોલ અને ઇથેનોલની કિંમતમાં મોટું અંતર છે. પશ્ચિમ એશિયા સંકટને કારણે પેટ્રોલના ભાવમાં તેજી આવી છે. વર્તમાનમાં દિલ્હીમાં સામાન્ય પેટ્રોલની કિંમત 102.12 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. તો દિલ્હીમાં E85 પેટ્રોલની કિંમત 82.12 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. એટલે કે E85 પેટ્રોલ સામાન્ય પેટ્રોલના મુકાબલે 20 રૂપિયા પ્રતિ લીટર સસ્તું છે.
શું બધી ગાડીઓમાં થઈ શકે છે તેનો ઉપયોગ?
E85 પેટ્રોલ સામાન્ય કાર અને ટૂ-વ્હીલર માટે નથી. દેશમાં હાલમાં વેચાતું E20 પેટ્રોલ (20 ટકા ઇથેનોલ મિશ્રણ) સામાન્ય ગાડીઓ માટે અનુકૂળ છે. પરંતુ E85 પેટ્રોલ વિશેષ રૂપથી ફ્લેક્સ-ફ્યૂલ વાહનો માટે તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. આ ગાડીઓને તે રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવે છે કે તે 100 ટકા પેટ્રોલથી લઈને 80 ટકાના ઉચ્ચ ઇથેનોલ મિશ્રણ પર સરળતાથી ચાલી શકે. મારૂતિ સુઝુકી અને હીરો મોટોકોર્પ જેવી દિગ્ગજ વાહન નિર્માતા કંપનીઓએ દેશમાં ફ્લેક્સ-ફ્યૂલથી ચાલનાર એન્ટ્રી-લેવલ મોડલ રજૂ કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે.
ઇથેનોલથી ભારતને 5 મોટા ફાયદા
- ભારત પોતાની જરૂરિયાતનું લગભગ 85 ટકાથી વધુ કાચુ તેલ બીજા દેશમાંથી આયાત કરે છે, જેના પર દર વર્ષે લાખો કરોડ ખર્ચ થાય છે. ઇથેનોલના ઉપયોગથી ભારતે કાચા તેલની આયાત ઓછી કરવી પડશે, જેનાથી વિદેશી મુદ્રાની બચત થાય છે. માત્ર 1 ટકા ઇથેનોલ વાહનોની ભાગીદારી વધવાથી દેશને આશરે 195 કરોડની વિદેશી મુદ્રાની સીધી બચત થાય છે.
- ઇથેનોલનું ઉત્પાદન મુખ્ય રૂપથી શેરડીનો રસ, ગોળ, મકાઈ અને ખરાબ કે વધારાના અનાજથી થાય છે. તેવામાં તેનો ઉપયોગ વધી ગયો છે, જેનો સીધો ફાયદો ખેડૂતોને થઈ રહ્યું છે. એટલે કે ગ્રામીણ અર્થવ્યવસ્થા અને ખેડૂતોની આવકમાં સુધાર થયો છે.
- દેશભરમાં ઇથેનોલ ઉત્પાદન ક્ષમતા 2013ના આશરે 215 કરોડ લીટરથી વધી 1900 કરોડ લીટરને પાર પહોંચવાની દિશામાં છે. તે માટે દેશમાં 500થી વધુ નવા ડિસ્ટિલરી અને બાયો-રિફાઇનરીઓ સ્થાપિત કરવામાં આવી છે. તેનાથી બજારો લોકોને પ્રત્યક્ષ કે અપ્રત્યક્ષ રોજગાર મળે છે.
- સરકાર દેશમાં ફ્લેક્સ-ફ્યૂલ વ્હીકલ્સ (FFVs) અને શુદ્ધ ઇથેનોલ વેચનાર E100 વાહનોને પ્રોત્સાહન આપી રહી છે. ઇથેનોલ પંપ ખોલવાની યોજના પર કામ ચાલી રહ્યું છે. તેના કારણે ઓટોમોબાઇલ કંપનીઓએ નવા એન્જિન વિકસિત કરવા માટે ભારતમાં મોટું રોકાણ કરવું પડી રહ્યું છે. તેનાથી ભારતમાં ઓટો કમ્પોનેન્ટ્સ અને ગ્રીન ટેક્નોલોજી સેક્ટરમાં નવા સ્ટાર્ટઅપ અને મેન્યુફેક્ચરિંગ હબ તૈયાર થઈ રહ્યું છે.
- ભૂતકાળમાં ભાતમાં ખાંડનું વધુ ઉત્પાદન થવા પર ખાંડની મીલો ખોટમાં ચાલી જતી હતી અને કિંમતો નીચે આવી જતી હતી. હવે વધારાની શેરડી ઇથેનોલમાં પરિવર્તિત થઈ જાય છે. તેનાથી ખાંડની કિંમતો બજારમાં સ્થિર રહે છે અને મિલોની નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત થઈ છે.