/PF ખાતાધારકના અવસાન પછી કેવી રીતે મળશે પૈસા, પેન્શન અને ₹7 લાખનો ઈન્સ્યોરન્સ? જાણો પૂરી પ્રોસેસ

કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO) પોતાના સભ્યોને પેન્શન અને વીમાની સુવિધા પૂરી પાડે છે. જો કોઈ કારણે પીએફ એકાઉન્ટ હોલ્ડરનું આકસ્મિક મૃત્યુ થઈ જાય છે તો પરિવાર સભ્યના પીએફમાં જમા પૈસા, પેન્શન અને 7 લાખ રૂપિયાના વીમાનો દાવો કરી શકે છે. આ ક્લેમ EPFO પોર્ટલ દ્વારા ઓનલાઈન કરી શકાય છે. મહત્વનું છે કે વર્તમાનમાં આ સુવિધા માત્ર ઈપીએફઓની વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે, ઉમંગ એપ પર નહીં. આવો જાણીએ આ ક્લેમ કઈ રીતે કરી શકાય.
EPF ની રકમ કોને મળી શકે છે?
પ્રોવિડેન્ડ ફંડની રકમ સૌથી પહેલા તે વ્યક્તિ (નોમિની) ને આપવામાં આવે છે, જેનું નામ સભ્યએ રજીસ્ટર કરાવ્યું છે. જો કોઈ નોમિનેશન કરવામાં આવ્યું નથી તો આ રકમ પરિવારના યોગ્ય સભ્યોને બરાબર હિસ્સામાં આપવામાં આવે છે. EPF ના નિયમો હેઠળ પેમેન્ટ માટે જીવનસાથી અને બાળકોના પરિવારને સભ્ય માનવામાં આવે છે. જો નોમિનેશન સમયે પરિવારનું કોઈ સભ્ય ન હોય તો તે પોતાની પસંદની કોઈ વ્યક્તિને નોમિની બનાવી શકે છે. પરંતુ જો સભ્ય બાદમાં લગ્ન કરે છે કે પરિવાર બની જાય છે તો પરિવારના સભ્યોના પક્ષમાં નવું નોમિનેશન કરાવવું જરૂરી થઈ જાય છે.
જો સભ્ય કુંવારો છે અને તેનું કોઈ જીવિત જીવનસાથી કે પાત્ર બાળકો નથી તો પીએફ અને પેન્શનના ફાયદા માટે ભાઈ-બહેનને નોમિની બનાવી શકાય છે. જો કોઈ કાયદેસર નોમિની કે પાત્ર પરિવારના સભ્ય નથી તો પૈસા તે વ્યક્તિને આપવામાં આવે છે, જે તેને મેળવવા માટે કાયદાકીય દ્રષ્ટિએ હકદાર છે.
ક્લેમ કરવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજ
કઈ રીતે ઓનલાઈન ક્લેમ કરશો
અરજી EPFO મેમ્બર પોર્ટલ દ્વારા કરી શકાય છે.
સૌથી પહેલા મૃતક સભ્યોનો UAN અને સાથે લાભાર્થીની વિગત, જન્મ તારીખ અને કેપ્ચા નાખો. "Get Authorisation PIN" પર ક્લિક કર્યા બાદ, વેરિફિકેશન માટે સભ્યના એકાઉન્ટ સાથે જોડાયેલા નંબર પર એક ઓટીપી મોકલવામાં આવશે.
વેરિફિકેશન થયા બાદ ડેથ ક્લેમનો વિકલ્પ પસંદ કરો. કર્મચારીની માહિતી જુઓ, મૃત્યુની તારીખ નાખો અને મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર અપલોડ કરો. પછી લાભાર્થીના સંપર્ક અને સરનામાની માહિતી આપો.
તમારી પાત્રતાના આધાર પર અરજીકર્તા નીચે આપેલા ક્લેમમાંથી એક કે વધુ પસંદ કરી શકે છે
એકસાથે પીએપ ઉપાડવા માટે ફોર્મ 20
માસિક પેન્શન માટે ફોર્મ 10D
EDLI વીમાના ફાયદા માટે ફોર્મ 5IF
અંતમાં બેનિફિશિયરીની બેંક વિગત નાખો, કેન્સલ કરેલો ચેલ અપલોડ કરો અને બેનિફિશિયરીના આધાર સાથે લિંક નંબર પર મોકલવામાં આવેલા OTP નો ઉપયોગ કરી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરો.
ક્લેમ ફાઇલ કરવા સમયે કોઈ એરર જોવા મળે છે?
કેટલાક અરજીકર્તાને તે મેસેજ મળી શકે છે કે બધા સર્વિસ રેકોર્ડ માટે સર્વિસ ડિટેલ્સ જરૂરી છે. તેનો મતલબ સામાન્ય રીતે થાય છે કે મૃતક સભ્યની એમ્પ્લોયમેન્ટ હિસ્ટ્રી અધુરી છે.
બેનિફિશિયરીએ સર્વિસ હિસ્ટ્રી સેક્શનમાં બાકી રહેલી વિગત જોવી જોઈએ અને પાછલા એમ્પ્લોયરથી ડિજિટલ સિગ્નેચર સર્ટિફિકેટનો ઉપયોગ કરી રેકોર્ડ અપડેટ કરવા માટે કહેવું જોઈએ. જો તે સંભવ ન હોય તો તે EPFO ઓફિસમાં જોઈન્ટ ડિક્લેરેશન જમા કરી શકે છે કે સેલેરી સ્લિપ કે ડેથ સર્ટિફિકેટ જેવા સપોર્ટિંગ ડોક્યુમેન્ટની સાથે EPFiGMS પોર્ટલ દ્વારા ફરિયાદ નોંધાવી શકે છે.