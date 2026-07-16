/ખુશખબર ! PF એકાઉન્ટમાં વ્યાજના પૈસા આવવાના શરૂ, જાણો કેવી રીતે ચેક કરવું ખાતામાં પૈસા જમા થયા કે નહીં

EPFO Interest : જો તમે પગારદાર કર્મચારી છો તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. કરોડો PF ધારકો માટે સારા સમાચાર છે, સરકારે નાણાકીય વર્ષ 2025-26 માટે વાર્ષિક વ્યાજની રકમ PF ધારકોના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. EPFOએ સરકાર દ્વારા મંજૂર કરાયેલ 8.25 ટકાના વાર્ષિક દરે ખાતાઓમાં વ્યાજ ક્રેડિટ કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે. જ્યારે આ માસિક ધોરણે આશરે 0.688 ટકા થાય છે, વ્યાજની ગણતરી ચાલુ માસિક બેલેન્સના આધારે કરવામાં આવે છે. જોકે, સરકાર દ્વારા વ્યાજ દરની સૂચના પછી તે વર્ષમાં ફક્ત એક જ વાર ખાતામાં જમા થાય છે.
કરોડો PF ધારકોના ખાતામાં જમા થશે પૈસા
કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ જણાવ્યું હતું કે EPFO લગભગ 34 કરોડ સભ્યો માટે ₹1.44 લાખ કરોડથી વધુની વ્યાજ ચુકવણીઓ પર પ્રક્રિયા કરી રહ્યું છે. આ ભંડોળ વ્યક્તિઓના ખાતા સુધી જમા થવાનું શરૂ કરી દીધું છે. આ વ્યાજ ચુકવણી એવા સમયે કરવામાં આવી રહી છે, જ્યારે EPFOએ તેનો સંપૂર્ણ ડેટાબેઝ નવા CITES પ્રોજેક્ટમાં સ્થાનાંતરિત કર્યો છે. નોંધનીય છે કે, સોફ્ટવેર અપગ્રેડ અને ડેટાબેઝ ઇન્ટિગ્રેશનને કારણે ઓનલાઈન સેવાઓ બે અઠવાડિયા સુધી સ્થગિત રહી હતી.
નવી સિસ્ટમ સંપૂર્ણપણે કાર્યરત
EPFO સેવાઓને સંપૂર્ણપણે પુનઃસ્થાપિત કરવામાં વારંવાર વિલંબ થયો હતો, પરંતુ નવી સિસ્ટમ હવે સંપૂર્ણપણે કાર્યરત છે. સંસ્થાએ તેની વેબસાઇટ પર સ્પષ્ટતા કરી છે કે સિસ્ટમ સ્થળાંતર પૂર્ણ થયા પછી સેવાઓ ફરી શરૂ થઈ ગઈ છે. જો કે, PF દાવાઓ અને અન્ય ઓનલાઈન સર્વિસ રિક્વેસ્ટ પ્રક્રિયામાં થોડો વિલંબ થઈ શકે છે. તમે ઘરે બેઠા આરામથી સરળતાથી ચેક કરી શકો છો કે વ્યાજ તમારા PF ખાતામાં જમા થયું છે કે નહીં. તમે વ્યાજની રકમ આ 3 રીતે ચેક શકો છો.
વ્યાજની ગણતરી રનિંગ બેલેન્સના આધારે કરવામાં આવે છે
જો તમે મેમ્બર પાસબુક પોર્ટલની પર જાઓ છો, તો તમારે તમારા 12-અંકના UAN, પાસવર્ડ અને કેપ્ચા કોડનો ઉપયોગ કરીને લોગ ઇન કરવાની જરૂર પડશે. ત્યારબાદ તમારા આધાર સાથે જોડાયેલા મોબાઇલ નંબર પર એક OTP મોકલવામાં આવશે. આ OTP દાખલ કરીને, તમે 'પાસબુક લાઇટ' દ્વારા યોગદાન, ઉપાડ, અપડેટેડ બેલેન્સ અને વ્યાજની રકમ સંબંધિત વિગતો સરળતાથી જોઈ શકો છો.
તમે UMANG એપનો ઉપયોગ કરીને તમારા PF બેલેન્સને પણ ચકાસી શકો છો. જો તમારા EPF ખાતામાં વ્યાજની રકમ તાત્કાલિક ન દેખાય તો ગભરાવાની જરૂર નથી. વ્યાજની ગણતરી રનિંગ બેલેન્સના આધારે કરવામાં આવે છે. પાસબુકમાં એન્ટ્રી મોડી દેખાય તો પણ, તે તમારા પર બાકી વ્યાજની રકમને અસર કરશે નહીં.
EPF યોજના ભવિષ્ય માટે વરદાન
EPF એક અત્યંત સુરક્ષિત અને પસંદગીની બચત યોજના છે. તે નિવૃત્તિ પછી પગારદાર વર્ગને નાણાકીય સુરક્ષા પૂરી પાડે છે. આ યોજના હેઠળ, કર્મચારી અને નોકરી આપનાર બંને તેમના પગારના 12% (મોંઘવારી ભથ્થા સહિત) EPF ખાતામાં જમા કરાવે છે. સરકારી નિયમોએ ફરજિયાત યોગદાન મર્યાદા ₹1800 નક્કી કરી છે. કર્મચારીઓ સ્વેચ્છાએ તેમના PF ફંડમાં આ મર્યાદા કરતાં વધુ રકમનું યોગદાન આપવાનું પણ પસંદ કરી શકે છે. આમ કરવાથી તેઓ સરકાર દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવતા સુરક્ષિત, કરમુક્ત વળતરનો લાભ મેળવે છે.