/માત્ર 2 દિવસમાં મળશે PFના પૈસા! હવે UPIથી પણ ફટાફટ થશે ક્લેમ સેટલમેન્ટ, જાણો સરકારની નવી સિસ્ટમ

PF withdrawal New System: અગાઉ, EPFO સાથે ઓનલાઇન દાખલ કરાયેલી અરજીઓ સામાન્ય રીતે KYC પૂર્ણ થયા પછી સાતથી 10 કાર્યકારી દિવસોમાં સમાધાન કરવામાં આવતા હતા.
આગામી દિવસોમાં, પગારદાર વ્યક્તિઓ માટે તેમના PF ભંડોળ ઉપાડવાનું સરળ બનશે. કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO) અપેક્ષા રાખે છે કે પગારદાર વ્યક્તિઓ દ્વારા દાખલ કરાયેલા મોટાભાગના નવા PF ઉપાડના દાવાઓ તે જ દિવસે અથવા વધુમાં વધુ બે દિવસમાં સમાધાન કરવામાં આવશે. આનો અર્થ એ છે કે દાવો કરાયેલ PF રકમ 24 થી 48 કલાકમાં પ્રાપ્ત થશે.
અધિકારીએ શું કહ્યું?
EPFOના સેન્ટ્રલ પ્રોવિડન્ટ ફંડ કમિશનર (CPFC) રમેશ કૃષ્ણમૂર્તિએ જણાવ્યું હતું કે નિવૃત્તિ ભંડોળ સંસ્થાએ તેના લગભગ તમામ દાવા સમાધાન બેકલોગને સાફ કરી દીધા છે. અમે નવી સિસ્ટમમાં 90 ટકા સુધી ઓટો-સેટલ્ડ દાવાઓ જોઈ રહ્યા છીએ,
રમેશ કૃષ્ણમૂર્તિએ જણાવ્યું હતું કે અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે સભ્યો દ્વારા દાખલ કરાયેલા મોટાભાગના દાવાઓ તે જ દિવસે અથવા બે દિવસમાં સમાધાન થઈ જશે. અત્યાર સુધી, EPFOમાં ઓનલાઈન દાખલ કરાયેલા દાવાઓ સામાન્ય રીતે KYC પૂર્ણ થયા પછી સાતથી 10 કાર્યકારી દિવસોમાં સમાધાન થઈ જતા હતા. કેટલીકવાર, લોકોને તેમના PF બેલેન્સ માટે 15 દિવસ સુધી રાહ જોવી પડતી હતી.
ક્લેમ સેટલ UPI દ્વારા શરૂ થશે
કૃષ્ણમૂર્તિએ એ પણ જાહેરાત કરી હતી કે EPFO BHIM એપ દ્વારા પ્રોવિડન્ટ ફંડ દાવાની પતાવટ સુવિધા શરૂ કરશે, જેનાથી દાવાની રકમ સીધી નોકરી કરતા વ્યક્તિઓના UPI-લિંક્ડ બેંક ખાતાઓમાં જમા થઈ શકશે. આ સિસ્ટમ લગભગ એક મહિનામાં લાગુ થવાની અપેક્ષા છે. જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે શું EPF વ્યાજ દર વર્તમાન 8.25 ટકા થી વધારી શકાય છે, ત્યારે કૃષ્ણમૂર્તિએ કહ્યું કે કોઈપણ સંભવિત વધારા પર ટિપ્પણી કરવી હજુ વહેલું ગણાશે.
તેમણે કહ્યું કે, આ સમયે, અમે રકમ જમા કરાવી દીધી છે, અને આ EPFO માટે એક મોટી સિદ્ધિ છે. અમે 8.25 ટકાના દરે વ્યાજ તરીકે આશરે 1.44 લાખ કરોડ રૂપિયા ટ્રાન્સફર કર્યા છે. મને લાગે છે કે આ એક મોટી સિદ્ધિ છે. તાજેતરમાં, સરકારે કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ પર 8.25 ટકા વ્યાજ મંજૂર કર્યું છે. અગાઉ, સરકારની મંજૂરી મળ્યા પછી ઓક્ટોબર-નવેમ્બરમાં વ્યાજ ચુકવણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ હતી.
આ ઉપરાંત, સેન્ટ્રલાઇઝ્ડ IT-આધારિત સેવાઓ (CITES) ના અમલીકરણની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. સરકાર અનુસાર, EPFO સિસ્ટમ અગાઉ વિકેન્દ્રિત હતી, દરેક પ્રાદેશિક કાર્યાલય પાસે એક અલગ ડેટાબેઝ હતો. હવે, બધા સભ્ય રેકોર્ડ કેન્દ્રિયકૃત ડેટાબેઝમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા છે. નવી સિસ્ટમ હેઠળ, સભ્યો દેશના કોઈપણ અધિકૃત કેન્દ્રમાંથી સેવાઓ મેળવી શકશે. આ સિસ્ટમ બેંકિંગ સેવાઓ જેવી હશે, જ્યાં ગ્રાહકોને કોઈ ચોક્કસ શાખામાં જવાની જરૂર રહેશે નહીં.