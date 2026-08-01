Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /માત્ર 2 દિવસમાં મળશે PFના પૈસા! હવે UPIથી પણ ફટાફટ થશે ક્લેમ સેટલમેન્ટ, જાણો સરકારની નવી સિસ્ટમ

માત્ર 2 દિવસમાં મળશે PFના પૈસા! હવે UPIથી પણ ફટાફટ થશે ક્લેમ સેટલમેન્ટ, જાણો સરકારની નવી સિસ્ટમ

PF withdrawal New System: EPFO અપેક્ષા રાખે છે કે પગારદાર વ્યક્તિઓ દ્વારા દાખલ કરાયેલા મોટાભાગના નવા PF ઉપાડવાની અરજીને તે જ દિવસે અથવા વધુમાં વધુ બે દિવસમાં ફાઈનલ કરવામાં આવશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 01, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 04:27 PM IST
માત્ર 2 દિવસમાં મળશે PFના પૈસા! હવે UPIથી પણ ફટાફટ થશે ક્લેમ સેટલમેન્ટ, જાણો સરકારની નવી સિસ્ટમ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
CWG 2026 : પ્રીતિનો 'ગોલ્ડન પંચ', કેનેડિયન બોક્સરને પછાડી ભારતને અપાવ્યો છઠ્ઠો ગોલ્ડ
2
3
4
5