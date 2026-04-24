EPFO New Rule: 1 મેથી બદલાઈ જશે EPFOમાં પૈસા ઉપાડવાનો નિયમ, ખાલી આટલું કરી નાંખજો, નહીં પડે કોઈ તકલીફ
EPFO Big News: જો તમારું પીએફ (PF) એકાઉન્ટ છે, તો તમારા માટે આ એક ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ અપડેટ છે. હવે તમે UPI દ્વારા પીએફના પૈસા ઉપાડી શકશો. 1 મે 2026 થી EPFO ના આ નવા નિયમો લાગુ થવા જઈ રહ્યા છે. હવે અઠવાડિયાની રાહ જોવાનો અંત આવશે અને મિનિટોમાં તમારા ખાતામાં પૈસા જમા થશે.
Trending Photos
EPFO Big News: ઈપીએફઓ (EPFO) ના કરોડો સબ્સ્ક્રાઇબર્સ માટે એક ક્રાંતિકારી ફેરફાર થવા જઈ રહ્યો છે. હવે પીએફના પૈસા ઉપાડવા માટે લાંબી રાહ જોવી પડશે નહીં, કારણ કે આવતા મહિનાથી એટલે કે 1 મે 2026 થી તમે UPI દ્વારા તમારા પૈસા ઉપાડી શકશો.
હવે UPI થી ઉપાડી શકાશે પૈસા; 1 મેથી નિયમ લાગુ
કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO) પોતાની સિસ્ટમને હાઈ-ટેક બનાવવા જઈ રહ્યું છે. હવે તમારે પીએફ ક્લેમ સેટલમેન્ટ માટે લાંબી રાહ જોવી પડશે નહીં. 1 મે 2026 થી સબ્સ્ક્રાઇબર્સ સીધા પોતાના બેંક એકાઉન્ટમાં UPI દ્વારા નાણાં ટ્રાન્સફર કરી શકશે.
શા માટે લેવાયો આ નિર્ણય? ક્લેમ સેટલમેન્ટ થશે સુપરફાસ્ટ
વર્તમાનમાં પીએફ ઉપાડવાની પ્રક્રિયામાં સામાન્ય રીતે 7 થી 15 દિવસનો સમય લાગે છે. UPI પેમેન્ટ સિસ્ટમ જોડાવાથી આ પ્રક્રિયા અત્યંત ઝડપી બની જશે. સરકારનો લક્ષ્ય છે કે ઈમરજન્સીની સ્થિતિમાં કર્મચારીઓને ગણતરીના કલાકોમાં જ તેમના પૈસા મળી રહે.
ઉપાડની મર્યાદા (Limit): શું છે નવો નિયમ?
શરૂઆતમાં UPI દ્વારા નાણાં ઉપાડવા માટે દૈનિક મર્યાદા નક્કી કરવામાં આવી શકે છે. અહેવાલો અનુસાર, મેડિકલ ઈમરજન્સી અથવા શિક્ષણ જેવા કામો માટે તમે એડવાન્સ તરીકે ₹50,000 થી ₹1,00,000 સુધીની રકમ UPI દ્વારા તરત જ ઉપાડી શકશો.
આ સિસ્ટમ કેવી રીતે કામ કરશે? બેંક ખાતું લિંક હોવું જરૂરી
આ સુવિધાનો લાભ લેવા માટે તમારો UAN (Universal Account Number) તમારા આધાર અને બેંક ખાતા સાથે લિંક હોવો અનિવાર્ય છે. સાથે જ, તમારો એ જ મોબાઈલ નંબર બેંક અને EPFO માં રજીસ્ટર્ડ હોવો જોઈએ જેનાથી તમારું UPI ID બનેલું છે.
છેતરપિંડી સામે સુરક્ષા: સુરક્ષિત રહેશે તમારા પૈસા
UPI ટ્રાન્ઝેક્શન માટે મલ્ટી-લેવલ ઓથેન્ટિકેશનનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. જેમાં બાયોમેટ્રિક વેરિફિકેશન અને OTP આધારિત સુરક્ષા હશે, જેથી કોઈ પણ વ્યક્તિ ખોટી રીતે તમારા પીએફ ખાતામાંથી પૈસા ઉપાડી ન શકે.
1 મેથી શું-શું બદલાશે? તૈયાર રાખો તમારી વિગતો
1 મે 2026 થી આ નિયમ અમલમાં આવશે. EPFO ટૂંક સમયમાં જ આ માટે ઓફિશિયલ એપ (Umang) અને પોર્ટલ પર નવો વિકલ્પ ઉમેરશે. સબ્સ્ક્રાઇબર્સને સલાહ આપવામાં આવી છે કે તેઓ પોતાની KYC વિગતો અત્યારથી જ અપડેટ કરી લે, જેથી પછીથી કોઈ મુશ્કેલી ન પડે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે