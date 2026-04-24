Prev
Next
BusinessEPFO New Rule: 1 મેથી બદલાઈ જશે EPFOમાં પૈસા ઉપાડવાનો નિયમ, ખાલી આટલું કરી નાંખજો, નહીં પડે કોઈ તકલીફ

EPFO New Rule: 1 મેથી બદલાઈ જશે EPFOમાં પૈસા ઉપાડવાનો નિયમ, ખાલી આટલું કરી નાંખજો, નહીં પડે કોઈ તકલીફ

EPFO Big News: જો તમારું પીએફ (PF) એકાઉન્ટ છે, તો તમારા માટે આ એક ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ અપડેટ છે. હવે તમે UPI દ્વારા પીએફના પૈસા ઉપાડી શકશો. 1 મે 2026 થી EPFO ના આ નવા નિયમો લાગુ થવા જઈ રહ્યા છે. હવે અઠવાડિયાની રાહ જોવાનો અંત આવશે અને મિનિટોમાં તમારા ખાતામાં પૈસા જમા થશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 24, 2026, 12:23 PM IST
  • હવે UPI થી ઉપાડી શકાશે પૈસા; 1 મેથી નિયમ લાગુ
  • શા માટે લેવાયો આ નિર્ણય? ક્લેમ સેટલમેન્ટ થશે સુપરફાસ્ટ
  • આ સિસ્ટમ કેવી રીતે કામ કરશે? બેંક ખાતું લિંક હોવું જરૂરી
  • 1 મેથી શું-શું બદલાશે? તૈયાર રાખો તમારી વિગતો

Trending Photos

EPFO New Rule: 1 મેથી બદલાઈ જશે EPFOમાં પૈસા ઉપાડવાનો નિયમ, ખાલી આટલું કરી નાંખજો, નહીં પડે કોઈ તકલીફ

EPFO Big News: ઈપીએફઓ (EPFO) ના કરોડો સબ્સ્ક્રાઇબર્સ માટે એક ક્રાંતિકારી ફેરફાર થવા જઈ રહ્યો છે. હવે પીએફના પૈસા ઉપાડવા માટે લાંબી રાહ જોવી પડશે નહીં, કારણ કે આવતા મહિનાથી એટલે કે 1 મે 2026 થી તમે UPI દ્વારા તમારા પૈસા ઉપાડી શકશો.

હવે UPI થી ઉપાડી શકાશે પૈસા; 1 મેથી નિયમ લાગુ
કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO) પોતાની સિસ્ટમને હાઈ-ટેક બનાવવા જઈ રહ્યું છે. હવે તમારે પીએફ ક્લેમ સેટલમેન્ટ માટે લાંબી રાહ જોવી પડશે નહીં. 1 મે 2026 થી સબ્સ્ક્રાઇબર્સ સીધા પોતાના બેંક એકાઉન્ટમાં UPI દ્વારા નાણાં ટ્રાન્સફર કરી શકશે.

Add Zee News as a Preferred Source

શા માટે લેવાયો આ નિર્ણય? ક્લેમ સેટલમેન્ટ થશે સુપરફાસ્ટ
વર્તમાનમાં પીએફ ઉપાડવાની પ્રક્રિયામાં સામાન્ય રીતે 7 થી 15 દિવસનો સમય લાગે છે. UPI પેમેન્ટ સિસ્ટમ જોડાવાથી આ પ્રક્રિયા અત્યંત ઝડપી બની જશે. સરકારનો લક્ષ્ય છે કે ઈમરજન્સીની સ્થિતિમાં કર્મચારીઓને ગણતરીના કલાકોમાં જ તેમના પૈસા મળી રહે.

ઉપાડની મર્યાદા (Limit): શું છે નવો નિયમ?
શરૂઆતમાં UPI દ્વારા નાણાં ઉપાડવા માટે દૈનિક મર્યાદા નક્કી કરવામાં આવી શકે છે. અહેવાલો અનુસાર, મેડિકલ ઈમરજન્સી અથવા શિક્ષણ જેવા કામો માટે તમે એડવાન્સ તરીકે ₹50,000 થી ₹1,00,000 સુધીની રકમ UPI દ્વારા તરત જ ઉપાડી શકશો.

આ સિસ્ટમ કેવી રીતે કામ કરશે? બેંક ખાતું લિંક હોવું જરૂરી
આ સુવિધાનો લાભ લેવા માટે તમારો UAN (Universal Account Number) તમારા આધાર અને બેંક ખાતા સાથે લિંક હોવો અનિવાર્ય છે. સાથે જ, તમારો એ જ મોબાઈલ નંબર બેંક અને EPFO માં રજીસ્ટર્ડ હોવો જોઈએ જેનાથી તમારું UPI ID બનેલું છે.

છેતરપિંડી સામે સુરક્ષા: સુરક્ષિત રહેશે તમારા પૈસા
UPI ટ્રાન્ઝેક્શન માટે મલ્ટી-લેવલ ઓથેન્ટિકેશનનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. જેમાં બાયોમેટ્રિક વેરિફિકેશન અને OTP આધારિત સુરક્ષા હશે, જેથી કોઈ પણ વ્યક્તિ ખોટી રીતે તમારા પીએફ ખાતામાંથી પૈસા ઉપાડી ન શકે.

1 મેથી શું-શું બદલાશે? તૈયાર રાખો તમારી વિગતો
1 મે 2026 થી આ નિયમ અમલમાં આવશે. EPFO ટૂંક સમયમાં જ આ માટે ઓફિશિયલ એપ (Umang) અને પોર્ટલ પર નવો વિકલ્પ ઉમેરશે. સબ્સ્ક્રાઇબર્સને સલાહ આપવામાં આવી છે કે તેઓ પોતાની KYC વિગતો અત્યારથી જ અપડેટ કરી લે, જેથી પછીથી કોઈ મુશ્કેલી ન પડે.

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
Trending news