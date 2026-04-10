ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessPF ખાતાધારકો માટે મોટા સમાચાર: UPI અને ATM દ્વારા ઉપાડી શકાશે PF, જાણો શું છે નવા નિયમો

PF ખાતાધારકો માટે મોટા સમાચાર: UPI અને ATM દ્વારા ઉપાડી શકાશે PF, જાણો શું છે નવા નિયમો

EPFO Rules: જો તમે નોકરી કરતા હોવ અને ક્યારેય કોઈ જરૂરિયાત માટે તમારા પીએફ ખાતામાંથી પૈસા ઉપાડ્યા હોય, તો તમને ફોર્મ ભરવામાં અને મંજૂરી માટે રાહ જોવામાં લાગતો સમય યાદ રહેશે. આ પ્રક્રિયામાં ઘણો સમય લાગે છે, જેના કારણે તમારે પૈસા આવવાની રાહ જોવી પડે છે. જોકે, EPFO ​​EPFO ​​3.0 હેઠળ એક મોટા ફેરફારની યોજના બનાવી રહ્યું છે. આ યોજના હેઠળ, તમારા પીએફ ખાતાનો ઉપયોગ સામાન્ય બેંક ખાતાની જેમ થઈ શકશે. હા, આ સુવિધા સાથે તમે UPI અને ATM નો ઉપયોગ કરીને પીએફ ભંડોળ ઉપાડી શકશો.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 10, 2026, 11:51 AM IST

PF ખાતાધારકો માટે મોટા સમાચાર: UPI અને ATM દ્વારા ઉપાડી શકાશે PF, જાણો શું છે નવા નિયમો

PF Withdrawal ATM: EPFO 3.0 હેઠળ તમે ટૂંક સમયમાં ATM માંથી રોકડ ઉપાડી શકશો અથવા UPI દ્વારા સીધા ભંડોળ ટ્રાન્સફર કરી શકશો. આનાથી કોઈપણ લાંબી પ્રક્રિયાની જરૂરિયાત દૂર થશે. તમને ક્યારેય સંપૂર્ણ રકમ ઉપાડવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. જો કે, તમે કેટલી રકમ ઉપાડી શકો છો તે જાણવું મહત્વપૂર્ણ છે. ચાલો સંપૂર્ણ વિગતો જાણીએ.

જૂની સમસ્યાઓનો આવશે અંત
પીએફ ઉપાડવા માટે જરૂરી વર્તમાન દિવસો મિનિટોમાં ઘટાડી દેવામાં આવશે. EPFO 3.0 હેઠળ, સબ્સ્ક્રાઇબર્સને તેમના પીએફ ખાતા સાથે જોડાયેલું એક એટીએમ કાર્ડ મળી શકે છે, અથવા તે સીધા યુપીઆઈ સાથે જોડાયેલ હશે. આનાથી બેલેન્સ ચેક અને ઉપાડવાની પ્રક્રિયા થોડી મિનિટોમાં થઈ શકશે. ત્યારબાદ ભંડોળ સીધા તમારા બેંક ખાતામાં જમા થશે. આ ફેરફાર 2026 ના મધ્ય સુધીમાં લાગુ થવાની આશા છે. આના મારેફતે ઈમરજન્સીમાં મદદ મળી શકશે.

UPI અને ATM દ્વારા કેટલા પૈસા ઉપાડી શકાશે?
UPI અને ATM દ્વારા તમે કેટલા પૈસા ઉપાડી શકો છો? આ એક મોટો પ્રશ્ન છે... સરળ ઍક્સેસ હોવા છતાં, તમે તમારા સમગ્ર PF બેલેન્સ ઉપાડી શકશો નહીં. અહેવાલો અનુસાર, તમે UPI અથવા ATM દ્વારા તમારા કુલ PF બેલેન્સના ફક્ત 50 ટકા સુધી જ ઉપાડી શકો છો. આનું કારણ એ છે કે PF તમારા રિટાયરમેન્ટને સુરક્ષિત કરવા માટે છે. જો આખી રકમ સરળતાથી ઉપાડી લેવામાં આવે છે, તો ભવિષ્યમાં તમને સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. કેટલાક મીડિયા રિપોર્ટ્સ તમારા ખાતામાં હંમેશા 25 ટકાનું ન્યૂનતમ બેલેન્સ રાખવાની ભલામણ કરે છે.

એક સમયે તમે કેટલા રૂપિયા ઉપાડી શકો છો?
તમારા ખાતામાંથી તમે કેટલા પૈસા ઉપાડી શકો છો તે નક્કી કરવા ઉપરાંત, UPI અને ATM દ્વારા તમે એક સમયે કેટલી રકમ ઉપાડી શકો છો તે નક્કી કરવાના પ્રયાસો પણ કરવામાં આવી રહ્યા છે. એક જ ટ્રાન્જેક્શનમાં મોટી રકમ ઉપાડવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. તમે બે કે ત્રણ ટ્રાન્જેક્શનમાં વધુ ઉપાડી શકશો. બીજું, આ ATM ઉપાડ મર્યાદા તમારી કુલ બચતના 50 ટકા સુધી મર્યાદિત રહેશે. જો તમને વધુ પૈસાની જરૂર હોય, તો તમારે જૂની પ્રક્રિયા દ્વારા તેનો ક્લેમ કરવો પડશે.

લાગૂ રહેશે જૂના નિયમ
EPFO 3.0 ફક્ત પ્રક્રિયાને સરળ બનાવે છે; નિયમોમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યા નથી. PF ઉપાડ માટેના મૂળભૂત નિયમો એ જ રહે છે. રિટાયરમેન્ટ પછી પૈસા ઉપાડવાની પ્રકિયામાં જો બે મહિનાથી વધુ સમય માટે બેરોજગાર હોય, અથવા તબીબી જરૂરિયાતો, જેમ કે ઘર ખરીદવા અથવા શિક્ષણ માટે માન્ય રહેશે.

તમારા માટે શું બદલાવ આવશે?
સૌથી મોટો ફાયદો એ છે કે તમારે ક્લેમની પ્રક્રિયા માટે દિવસો કે અઠવાડિયા રાહ જોવી પડશે નહીં. તમે જે પૈસા માટે પાત્ર છો તે તરત જ ઉપાડી શકાય છે. UPI સાથે તમારું બેલેન્સ ચેક કરવાનું પણ સરળ બનશે. જોકે, PF હવે સામાન્ય બચત ખાતાની જેમ કાર્ય કરશે નહીં. તમે તેનો મફતમાં ઉપયોગ કરી શકશો નહીં.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

