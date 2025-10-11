Prev
શેર છે કે સોનાનો ખજાનો? 5 વર્ષમાં 1 લાખના બનાવી દીધા 1.14 કરોડ, 9 વર્ષમાં 11300% રિટર્ન

Stock Market News: શેર બજારમાં ઘણી એવી કંપનીઓ હોય છે જે રોકાણકારોને માલામાલ બનાવી દેતી હોય છે. આજે અમે તમને એક એવી કંપનીની માહિતી આપીશું જેણે ઈન્વેસ્ટરોને છપ્પરફાડ રિટર્ન આપ્યું છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 11, 2025, 10:20 AM IST

શેર છે કે સોનાનો ખજાનો? 5 વર્ષમાં 1 લાખના બનાવી દીધા 1.14 કરોડ, 9 વર્ષમાં 11300% રિટર્ન

Multibagger Stocks: ફ્રેડુન ફાર્માસ્યુટિકલ્સ (Fredun Pharmaceuticals) એ છેલ્લાં કેટલાક વર્ષમાં ચોંકાવનારૂ રિટર્ન આપ્યું છે. તે ફાર્મા સેક્ટરની મલ્ટીબેગર કંપનીઓમાંથી એક બની ગઈ છે. નવ વર્ષ પહેલા કંપનીના શેરની કિંમત માત્ર 12.50 રૂપિયા હતી, જ્યારે આજે વધીને 1425 રૂપિયા સુધી પહોંચી ગઈ છે. એટલે કે માત્ર 9 વર્ષમાં આશરે 11,300% નું રિટર્ન આપ્યું છે. છેલ્લાં છ મહિનામાં પણ કંપનીના શેરમાં શાનદાર તેજી જોવા મળી છે.

શું કરે છે કંપની?
ફ્રેડુન ફાર્માસ્યુટિકલ્સ એક ભારતીય ફાર્મૂલેશન મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની છે, જેની સ્થાપના 1987મા થઈ હતી. કંપનીની હાજરી લેટિન અમેરિકા, સાઉથ-ઈસ્ટ એશિયા, સીઆઈએસ દેશો, આફ્રિકા અને MENA (મિડલ ઈસ્ટ અને નોર્થ આફ્રિકા) સુધી ફેલાયેલી છે. આ કંપની દવાઓની સાથે-સાથે હાલમાં પેટ ટેક પ્લેટફોર્મ “Wagr” નું અધિગ્રહણ કરી ભારતનું પ્રથમ ન્યૂટ્રલ ઓનલાઈન પેટ માર્કેટ પ્લેસ શરૂ કરવાની દિશામાં આગળ વધી ચૂકી છે.

જો કોઈ રોકાણકારે 5 વર્ષ પહેલા આ કંપનીમાં 1 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું હોત તો આજે તેની વેલ્યુ 1.14 કરોડ રૂપિયા પહોંચી ગઈ હોત. આ રીતે સ્ટોક રોકાણકારો માટે વેલ્થ ક્રિએશન મશીન સાબિત થયો છે.

નાણાકીય સ્થિતિ અને શેરહોલ્ડિંગ
પ્રમોટર હોલ્ડિંગ (જૂન 2025): 48.93%
પબ્લિક હોલ્ડિંગઃ 51.07%
બેંક ઓફ ઈન્ડિયા પાસે કંપનીના 1.59% (75,000  શેર) છે.

કંપનીના સ્ટોકે 2018મા સૌથી વધુ 223 ટકાનો વાર્ષિક વધારો નોંધ્યો હતો. જો 2025મા પણ આ શેર આગળ વધે છે તો તે 2020 બાદ સૌથી મજબૂત નાણાકીય વર્ષ સાબિત થઈ શકે છે.

(ડિસ્ક્લેમરઃ અહીં માત્ર શેરના પરફોર્મંસની જાણકારી આપવામાં આવી છે. આ રોકાણની સલાહ નથી. શેરબજારમાં રોકાણ જોખમો અધીન હોય છે. રોકાણ કરતા પહેલા તમારા નાણાકીય એડવાઇઝરની સલાહ લો) 
 

