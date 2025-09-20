65 કરોડ PhonePe યુઝર્સ માટે સારા સમાચાર ! RBIએ આપી મોટી મંજૂરી, ડિજિટલ પેમેન્ટમાં વધશે દબદબો
PhonePe : ભારતની અગ્રણી ફિનટેક કંપનીઓમાંની એક PhonePeને ઓનલાઈન પેમેન્ટ એગ્રીગેટર તરીકે કામ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ એક થર્ડ-પાર્ટી સેવા છે જે ગ્રાહકો પાસેથી ક્રેડિટ કાર્ડ, ડેબિટ કાર્ડ, UPI અને નેટ બેંકિંગ દ્વારા પેમેન્ટ સ્વીકારે છે.
PhonePe : ભારતના અગ્રણી ડિજિટલ પેમેન્ટ સર્વિસ પ્રોવાઇડર PhonePeને રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા તરફથી મોટી મંજૂરી મળી છે, જે ફક્ત કંપનીના વ્યવસાય માટે જ નહીં પરંતુ લાખો નાના વ્યવસાયો અને દુકાનદારો માટે પણ મહત્વપૂર્ણ છે. અગાઉ PhonePe જે ફક્ત ઓનલાઈન વ્યવહારોને સરળ બનાવતું હતું, તેને આરબીઆઈ દ્વારા ઓનલાઈન પેમેન્ટ એગ્રીગેટર તરીકે કામ કરવા માટે ઔપચારિક મંજૂરી આપવામાં આવી છે.
આ નવા દરજ્જા સાથે PhonePe સીધા વેપારીઓ સાથે જોડાઈ શકશે અને તેમના ગ્રાહકો પાસેથી ઓનલાઈન પેમેન્ટ લઈને સીધા તેમના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરી શકશે. આનો અર્થ એ છે કે PhonePe ગ્રાહકોને પેમેન્ટ સર્વિસ જ આપશે નહીં, પરંતુ છૂટક વેપારીઓ પણ ઝડપી, સુરક્ષિત અને અનુકૂળ પેમેન્ટ કલેક્શન સિસ્ટમનો લાભ મેળવી શકશે.
PhonePe ખાતે મર્ચન્ટ બિઝનેસના વડા યુવરાજ સિંહ શેખાવતે જણાવ્યું હતું કે આ ફેરફાર ખાસ કરીને નાના અને મધ્યમ કદના વ્યવસાયો (SMEs) માટે ફાયદાકારક રહેશે જે અગાઉ ડિજિટલ PhonePe સેક્ટરમાં પાછળ રહી ગયા હતા. તેઓ હવે આધુનિક પેમેન્ટ માળખાનો ઉપયોગ કરી શકશે, જેનાથી તેમના વ્યવસાયો ઝડપથી ડિજિટાઇઝ થઈ શકશે.
આ મંજૂરી સાથે PhonePe હવે તેના પેમેન્ટ ગેટવે પ્લેટફોર્મને વધુ વિસ્તૃત કરી શકશે - એક સિસ્ટમ જે વેપારીઓને મિનિટોમાં ઓનબોર્ડ કરે છે, સરળ એકીકરણની સુવિધા આપે છે અને સરળ ગ્રાહક ચેકઆઉટ અનુભવ પ્રદાન કરે છે.
PhonePe, ભારતની સૌથી મોટી ફિનટેક કંપનીઓમાંની એક
PhonePe 2016માં લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું અને આજે તે ભારતની સૌથી મોટી ફિનટેક કંપનીઓમાંની એક છે. તેના 650 મિલિયનથી વધુ નોંધાયેલા યુઝર્સ, 45 મિલિયનથી વધુ વેપારીઓનું નેટવર્ક અને દરરોજ 360 મિલિયનથી વધુ વ્યવહારો થાય છે. કંપની હવે પેમેન્ટથી આગળ વધીને લોન, વીમા, સંપત્તિ વ્યવસ્થાપન, હાઇપરલોકલ ઇ-કોમર્સ અને સ્વદેશી એપ સ્ટોરનો પણ સમાવેશ કરી રહી છે.
ઓનલાઇન પેમેન્ટ એગ્રીગેટર શું છે ?
ઓનલાઇન પેમેન્ટ એગ્રીગેટર એ એક ડિજિટલ માધ્યમ છે જે વેપારીઓને તેમના ગ્રાહકો પાસેથી વિવિધ ડિજિટલ પદ્ધતિઓ - પછી ભલે તે UPI, કાર્ડ અથવા વોલેટ દ્વારા પેમેન્ટ સ્વીકારવામાં મદદ કરે છે. આ પ્રક્રિયામાં વેપારીને ઓનબોર્ડ કરવાનો, પછી પેમેન્ટ ગેટવેને તેમની વેબસાઇટ અથવા એપ્લિકેશનમાં એકીકૃત કરવાનો સમાવેશ થાય છે. ગ્રાહક પછી તેમના પસંદગીના પેમેન્ટ વિકલ્પ પસંદ કરે છે અને પેમેન્ટ કરે છે અને સિસ્ટમ વેપારીને પેમેન્ટ પ્રક્રિયા કરે છે અને ટ્રાન્સફર કરે છે.
RBIની આ મંજૂરી ફક્ત PhonePe માટેનું લાઇસન્સ નથી, પરંતુ એક નવા યુગનો પ્રવેશદ્વાર છે - જ્યાં કંપની દેશભરના નાના દુકાનદારોને ડિજિટલ અર્થતંત્ર સાથે જોડતી એક પાવરફુલ શક્તિ બની શકે છે.
