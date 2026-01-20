Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

રૂપિયા તૈયાર રાખો... આવી રહ્યો છે કમાણીનો શાનદાર મોકો! આવી રહ્યો છે સૌથી ચર્ચીત કંપનીનો IPO, જાણો ડિટેલ

PhonePe Ipo news: PhonePeને બજાર નિયમનકાર સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (SEBI) તરફથી પ્રારંભિક જાહેર ઓફર (IPO) લાવવા માટે મંજૂરી મળી ગઈ છે અને કંપની ટૂંક સમયમાં તેના દસ્તાવેજો ફાઇલ કરશે. ચાલો કંપનીના આગળના પ્લાન વિશે જાણીએ.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 20, 2026, 05:02 PM IST

Trending Photos

રૂપિયા તૈયાર રાખો... આવી રહ્યો છે કમાણીનો શાનદાર મોકો! આવી રહ્યો છે સૌથી ચર્ચીત કંપનીનો IPO, જાણો ડિટેલ

PhonePe Ipo news: ફિનટેક કંપની ફોનપેને માર્કેટ રેગ્યુલેટર સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (SEBI) તરફથી પ્રારંભિક જાહેર ઓફર (IPO) લાવવા માટે મંજૂરી મળી ગઈ છે અને કંપની ટૂંક સમયમાં તેના માટે દસ્તાવેજો ફાઇલ કરશે. આ સમાચાર એવા રોકાણકારો માટે ખુશખબર છે જેઓ IPO પર રોકાણ કરીને કમાણી કરવાની યોજના બનાવે છે.

શું છે કંપનીનો પ્લાન?
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ IPO હાલના શેરધારકો દ્વારા ઓફર ફોર સેલ (OFS) હશે. કંપની ઓફર ફોર સેલ દ્વારા 12,000 કરોડ  રૂપિયા (1.35 બિલિયન ડોલર) એકત્ર કરવા માંગે છે. એવી અપેક્ષા છે કે આ ઓફરથી ફોનપેનું મૂલ્ય આશરે 15 બિલિયન ડોલર થઈ જશે. IPOમાં ઓફર ફોર સેલ હેઠળ વોલમાર્ટ, ટાઇગર ગ્લોબલ અને માઇક્રોસોફ્ટ તેમનો હિસ્સો વેચી શકે છે, જે કુલ મળીને લગભગ 10 ટકા છે. જ્યારે કોટક મહિન્દ્રા કેપિટલ, સિટી, મોર્ગન સ્ટેનલી અને જેપી મોર્ગન IPOના સલાહકાર છે.

Add Zee News as a Preferred Source

પેમેન્ટ માર્કેટમાં લીડ કરે છે કંપની
UPI વ્યવહારોમાં 45%થી વધુ બજાર હિસ્સા સાથે PhonePe ભારતના ડિજિટલ પેમેન્ટ માર્કેટમાં લીડ કરી રહી છે. NPCIના આંકડા અનુસાર, કંપનીએ ડિસેમ્બર 2025માં 9.8 બિલિયન વ્યવહારો પર પ્રક્રિયા કરી હતી. કંપનીએ નાણાકીય વર્ષ 2024-25માં 7,115 કરોડ રૂપિયાની આવક ઉભી કરી હતી, જે પાછલા વર્ષ કરતા 40% વધુ છે. કંપનીનો ફ્રી કેશ ફ્લો પણ સકારાત્મક બન્યો, જેમાં ઓપરેટિંગ કેશ ફ્લો 1,202 કરોડ રૂપિયા રહ્યો હતો.

કંપનીનો એડજસ્ટેડ પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ (ESOP કોસ્ટ સિવાય) ત્રણ ગણાથી વધુ વધીને 630 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયો. તેમ છતાં PhonePeની જાહેર સૂચિ ભારતના ડિજિટલ પેમેન્ટ્સ સેક્ટર માટે એક મહત્વપૂર્ણ બેન્ચમાર્ક સ્થાપિત કરશે અને જાહેર બજારોમાં પ્રવેશવા માંગતા અન્ય ફિનટેક યુનિકોર્ન માટે પણ માર્ગ મોકળો કરી શકે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
PhonepePhonePe IPOipo marketfintech ipoSEBIફોનપેફોનપે આઈપીઓઆઈપીઓફિનટેક કંપની ફોનપે

Trending news