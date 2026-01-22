Prev
આવી રહ્યો છે મોસ્ટ અવેટેડ IPO, વેચવામાં આવશે 5.06 કરોડ શેર, સેપીની પાસે જમા કરાવ્યા પેપર

PhonePe IPO News: આ આઈપીઓ સંપૂર્ણ રીતે ઓફર ફોર સેલ (OFS) હશે, એટલે કે તેમાં કંપની કોઈ નવા શેર જારી કરશે નહીં. 21 જાન્યુઆરીએ દાખલ દસ્તાવેજ પ્રમાણે કુલ 5.06 કરોડ ઈક્વિટી શેર વર્તમાન શેરધારકો વેચશે અને તેમાંથી મળનાર તમામ રકમ તેની પાસે જશે. કંપનીની પાસે કોઈ નવા પૈસા આવશે નહીં.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 22, 2026, 12:14 PM IST

Phone Pe IPO: ડિજિટલ પેમેન્ટ્સ કંપની ફોનપે પોતાના આઈપીઓ તરફ આગળ વધી રહી છે. બેંગલુરૂ સ્થિત અને વોલમાર્ટ સમર્થિત આ કંપનીએ સેબીની પાસે અપડેટેડ રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટ્સ (UDRHP) દાખલ કર્યા છે. તેના દ્વારા કંપની શેર બજારમાંથી ફંડ એકત્ર કરવાની યોજના બનાવી રહી છે. ખાસ વાત છે કે આ આઈપીઓ સંપૂર્ણ રીતે ઓફર ફોર સેલ હશે, એટલે કે કંપની કોઈ નવા શેર જારી કરશે નહીં. 21 જાન્યુઆરીએ દાખલ દસ્તાવેજ પ્રમાણે કુલ 5.06 કરોડ ઈક્વિટી શેર વર્તમાન શેર ધારકો વેચશે.

શું છે વિગત
આઈપીઓમાં સૌથી મોટો હિસ્સો પ્રમોટર WM ડિજિટલ કોમર્સ હોલ્ડિંગ્સ વેચવા જઈ રહી છે, જે વોલમાર્ટ ઈન્ટરનેશનલ હોલ્ડિંગ્સની માલિકીમાં છે. હાલ પ્રમોટરની ફોનપેમાં 71.77 ટકા ભાગીદારી છે અને તે આઈપીઓ દ્વારા કુલ 4.59 કરોડ શેર વેચશે, જે કંપનીના કુલ પેડ-અપ ઇક્વિટીના આશરે 9.06 ટકા છે. આ સિવાય બાકી 47.17 લાખ શેર ઈન્વેસ્ટર ટાઇગર ગ્લોબલ પીઆઈપી 9-1 અને માઇક્રોસોફ્ટનું આયર્લેન્ડ સ્થિત એકમ માઇક્રોસોફ્ટ ગ્લોબલ ફાઇનાન્સ અનલિમિટેડ કંપની દ્વારા વેચવામાં આવશે. જનરલ એટલાન્ટિક સિંગાપુર PPIL કંપનીની સૌથી મોટી પબ્લિક શેરહોલ્ડર છે, જેની પાસે 8.98 ટકા ભાગીદારી છે, જ્યારે હેન્ડસ્ટેન્ડની પાસે 5.73 ટકા શેર છે.

12000 કરોડ એકત્ર કરવાની યોજના
મહત્વનું છે કે આ પહેલા એક રિપોર્ટમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે ફોનપે આ આઈપીઓ દ્વારા આશરે 12 હજાર કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરવાની યોજના બનાવી રહ્યું છે અને કંપનીની વેલ્યુએશન આશરે 15 અબજ ડોલર રાખવામાં આવી શકે છે. સેબીએ 20 જાન્યુઆરીએ ફોનપેના કોન્ફિડેન્શિયલ FRHP ને મંજૂરી આપી હતી, જ્યારબાદ UDRHP દાખલ કરવાનો માર્ગ મોકળો થયો. કંપનીએ પ્રથમવાર સપ્ટેમ્બરમાં કોન્ફિડેન્શિયલ DRHP ફાઇલ કર્યું હતું. હવે આગામી તબક્કામાં RPH દાખલ કર્યા બાદ આઈપીઓ લોન્ચ કરવામાં આવશે.

ફોનપેની સફર રસપ્રદ રહી છે. યુપીઆઈના એપ્રિલ 2016મા લોન્ચ થયા બાદ ફોનપે ઓગસ્ટ 2016મા યુપીઆઈ આધારિત એપ લોન્ચ કરનારી ભારતની પ્રથમ ખાનગી નોન-બેંક કંપની બની હતી. NPCI ના આંકડા અનુસાર આજે ફોનપેના ટ્રાન્ઝેક્શનની સંખ્યા અને ટોટલ પેમેન્ય વેલ્યુના મામલામાં દેશનું મોટું ડિજિટલ પેમેન્ટ પ્લેટફોર્મ છે. પરંતુ નાણાકીય મોર્ચે હજુ કંપની ખોટમાં છે. સપ્ટેમ્બર 2025ના સમાપ્ત છ મહિનામાં ફોનપેની ખોટ વધી 1444.14 કરોડ થઈ ગઈ, જ્યારે આ સમયગાળામાં તેની આવક 22.2 ટકા વધી 3918.5 કરોડ રહી. FY25મા કંપનીની ખોટ ઘટી 1727.4 કરોડ રહી અને રેવેન્યુ 40.5 ટકા વધી 7114.8 કરોડ પહોંચી ગયું. આ આઈપીઓને સંભાળનાર મર્ચંટ બેન્કરમાં કોટક મહિન્દ્રા કેપિટલ, જેપી મોર્ગન, સિટીગ્રુપ, મોર્ગન સ્ટેનલી, એક્સિસ કેપિટલ, ગોલ્ડમેન, જેફરીઝ અને જેએમ ફાઈનાન્શિયલ સામેલ છે.

