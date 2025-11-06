આતુરતાનો અંત ! આ દિવસે ખુલશે Physicswallahનો IPO, આટલી છે પ્રાઈસ બેન્ડ
Physicswallah IPO : અબજોપતિઓની યાદીમાં સમાવિષ્ટ અલખ પાંડેની એડટેક ફર્મ Physicswallahનો IPO ખુલવા જઈ રહ્યો છે અને તેની પ્રાઇસ બેન્ડ, લોટ સાઈઝથી લઈને લિસ્ટિંગ તારીખ સુધીની વિગતો સામે આવી છે.
Physicswallah IPO : ટ્યુશન કરાવતા કરાવતા અબજોપતિઓની યાદીમાં સ્થાન મેળવનાર અલખ પાંડેની માલિકીની એડટેક કંપની Physicswallahનો IPO ખુલવા જઈ રહ્યો છે. જો તમે રોકાણ કરવાની યોજના બનાવી રહ્યા છો, તો પૈસા રાખો તૈયાર. આ IPO આ મહિને 11 નવેમ્બરે સબ્સ્ક્રિપ્શન માટે ખુલવાનો છે. કંપનીએ પ્રાઇસ બેન્ડથી લઈને લોટ સાઈઝ સુધીની વિગતો પણ જાહેર કરી છે.
11થી 13 નવેમ્બર સુધી કરી શકશો રોકાણ
સામાન્ય રોકાણકારોને 11 નવેમ્બર, મંગળવારથી શરૂ થતા Physicswallah IPOમાં રોકાણ કરવાની તક મળશે અને રોકાણકારો પાસે 13 નવેમ્બર સુધી ત્રણ દિવસનો સમય રહેશે. કુલ ઇશ્યૂનું કદ 3,480 કરોડ છે, જેમાં ફ્રેશ અને ઓફર-ફોર-સેલ દ્વારા સ્ટોક ઓફરિંગનો સમાવેશ થાય છે. કંપની 3,100 કરોડના નવા શેર જારી કરશે, જ્યારે 380 કરોડના શેર ઓફર ફોર સેલ (OFS) દ્વારા વેચવામાં આવશે.
પ્રાઇસ બેન્ડ જાહેર
Physicswallah IPO માટે પ્રાઇઝ બેન્ડ રૂપિયા 103થી 109 પ્રતિ શેર છે. કર્મચારીઓને અપર પ્રાઇસ બેન્ડમાં પ્રતિ શેર 10 રૂપિયા ડિસ્કાઉન્ટ પણ મળશે. IPOનો 75% QIBsને ફાળવવામાં આવ્યો છે, 10% રિટેલ રોકાણકારોને ફાળવવામાં આવ્યો છે અને બાકીનો ભાગ અન્ય કેટેગરીઓને ફાળવવામાં આવ્યો છે.
15,000થી ઓછા રોકાણમાં બનો પ્રોફિટ પાર્ટનર
₹15,000થી ઓછા રોકાણ પર તમે આ ઝડપથી વિકસતી કંપનીના નફામાં ભાગીદાર બની શકો છો. પ્રક્રિયા સરળ છે. કંપનીએ છૂટક રોકાણકારો માટે 137 શેરની લોટ સાઈઝ નક્કી કરી છે. આનો અર્થ એ છે કે તમારે આટલા શેર માટે ઓછામાં ઓછા બોલી લગાવવી પડશે અને અપર પ્રાઈસ બેન્ડના આધારે ઓછામાં ઓછા 14,933નું રોકાણ કરવું પડશે.
આ પછી જો તમારો IPO સફળ થાય અને Physicswallahનું શેરબજારમાં લિસ્ટિંગ મજબૂત હોય, તો તમારા રોકાણમાં તેના નફાની સાથે વધારો થશે. આ IPO માટે બુક રનિંગ લીડ મેનેજર કોટક કેપિટલ, JP મોર્ગન ઇન્ડિયા, ગોલ્ડમેન સૅક્સ (ઇન્ડિયા) અને એક્સિસ કેપિટલ છે.
Physicswallah ક્યારે બજારમાં લિસ્ટ થશે ?
Physicswallahની સ્થાપના 2016માં અલખ પાંડે દ્વારા કરવામાં આવી હતી અને તે ફક્ત મફત શૈક્ષણિક સામગ્રી પૂરી પાડતી YouTube ચેનલ હતી. કોવિડ-19 મહામારી દરમિયાન તેણે ઝડપી વૃદ્ધિનો અનુભવ કર્યો અને હવે તે 152 શહેરોમાં 303 ઓફલાઇન સેન્ટર ચલાવે છે. 13 નવેમ્બરે તેનો IPO બંધ થયા પછી,તેના શેર બીજા દિવસે એટલે કે 14 નવેમ્બરે ફાળવવામાં આવશે. તેના શેર 18 નવેમ્બરે શેરબજારમાં લિસ્ટ થવાની ધારણા છે.
