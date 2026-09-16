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₹200 થી વધુના UPI ટ્રાન્ઝેક્શન પર મર્ચન્ટ ચાર્જનો વિરોધ, સુપ્રીમ કોર્ટમાં જનહિત અરજી

UPI ટ્રાન્ઝેક્શનમાં જ્યારથી 2000 રૂપિયાથી ઉપરના પર્સન-ટૂ-મર્ચંટ ડિસ્કાઉન્ટ રેટની જાહેરાત થઈ છે, ત્યારથી સરકારની સતત આલોચના થઈ રહી છે. હવે દેશની સૌથી મોટી અદાલતમાં કેન્દ્રના આ નિર્ણય વિરુદ્ધ પીઆઈએલ દાખલ કરવામાં આવી છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 16, 2026, 09:29 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 09:29 PM IST
₹200 થી વધુના UPI ટ્રાન્ઝેક્શન પર મર્ચન્ટ ચાર્જનો વિરોધ, સુપ્રીમ કોર્ટમાં જનહિત અરજી

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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₹200 થી વધુના UPI ટ્રાન્ઝેક્શન પર મર્ચન્ટ ચાર્જનો વિરોધ, સુપ્રીમ કોર્ટમાં જનહિત અરજી
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