/₹200 થી વધુના UPI ટ્રાન્ઝેક્શન પર મર્ચન્ટ ચાર્જનો વિરોધ, સુપ્રીમ કોર્ટમાં જનહિત અરજી

PIL in Supreme Court Challenges MDR: સુપ્રીમ કોર્ટમાં એક જનહિત અરજી દાખલ કરવામાં આવી છે. તેમાં કેન્દ્ર સરકારના તે નિર્ણયને પડકાર આપવામાં આવ્યો છે કે જે હેઠળ 2000 રૂપિયાથી વધુના કેટલાક UPI પર્સન-ટૂ-મર્ચંટ (P2M) ટ્રાન્ઝેક્શન પર મર્ચંટ ડિસ્કાઉન્ટ રેટ (MDR) લાગૂ કરવામાં આવશે. વકીલ અંજન દત્તા તરફથી દાખલ આ અરજીમાં કેન્દ્ર સરકારના 14 સપ્ટેમ્બરના નોટિફિકેશન અને 15 સપ્ટેમ્બરે જાહેર કરવામાં આવેલા MDR ફ્રેમવર્કને પડકારવામાં આવી છે. આ નવી સિસ્ટમ 15 ઓક્ટોબરથી લાગૂ થવાની છે.
નવું UPI ફ્રેમવર્ક શું છે?
પ્રપોઝ્ડ ફ્રેમવર્ક હેઠળ 2000 રૂપિયાથી વધુના સામાન્ય P2M UPI પર 0.4 ટકા MDR લાગૂ થશે, જેમાં 75000 રૂપિયા કે તેનાથી વધુના ટ્રાન્ઝેક્શન માટે ચાર્જની મેક્સિમમ કેપ 300 રૂપિયા હશે. રેલવે, ટેલીકોમ, વીમા, ફ્યૂલ અને ખેતી સાથે જોડાયેલા સામાન જેવા સેક્ટરમાં 2000 રૂપિયાથી વધુના યોગ્ય ટ્રાન્ઝેક્શન પર 5 રૂપિયાનો ફ્લેટ MDR લાગૂ થશે, જેની મહત્તમ મર્યાદા 300 રૂપિયા હશે. 200 રૂપિયા સુધીના UPI પેમેન્ટ અને પર્સન-ટૂ પર્સન ટ્રાન્સફર પહેલાની જેમ ફ્રી રહેશે. UPI QR કોડ દ્વારા મહિનામાં 1 લાખ રૂપિયા સુધી મેળવનાર નાના વેપારીઓને પણ તેનાથી છૂટ મળશે.
બંધારણીય અને પારદર્શિતા સાથે જોડાયેલી ચિંતાઓ
અરજીકર્તાએ 'પેમેન્ટ એન્ડ સેટલમેન્ટ સિસ્ટમ્સ એક્ટ 2007'ની સંશોધિત કલમ 10A ની બંધારણીય વૈધતા પર સવાલ ઉઠાવ્યો છે. અરજીમાં તર્ક આપવામાં આવ્યો છે કે આ જોગવાઈ એક્ઝીક્યુટિવને તે નક્કી કરવાનો વ્યાપક અધિકાર આપે છે કે કઈ ઈલેક્ટ્રોનિક પેમેન્ટ સિસ્ટમને ફી વગરની સુરક્ષા મળવી જોઈએ.
અરજીમાં ટ્રાન્ઝેક્શન લિમિટ, રેટ, કેપ અને સેક્ટરના વર્ગીકરણને નક્કી કરવાની પદ્ધતિને પણ પડકારવામાં આવી છે. તેમાં આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે કે લાગૂ થનાર ફ્રેમવર્કને સત્તાવાર ગેઝેટમાં યોગ્ય રીતે પબ્લિશ કરવામાં આવ્યું નથી. એક અન્ય મુદ્દો યુપીઆઈ અને RuPay ડેબિટ-કાર્ડ પેમેન્ટની સાથે અલગ-અલગ ટ્રીટમેન્ટનો છે. RuPay ડેબિટ-કાર્ડ પેમેન્ટને આવી કોઈ મોનિટરી લિમિટ વગર ફીવાળી સુરક્ષા મળતી રહેશે.
અરજીકર્તાએ MDR જોગવાઈને રોકવા કે રદ્દ કરવાની માગ કરી છે. આ સિવાય અરજીમાં ફરીથી વાતચીત, સપોર્ટિંગ ડેટાનું પ્રકાશન, અસરની આકરણી અને માઇક્રો તથા નાના વપારીઓ માટે સુરક્ષા ઉપાયોની માગ કરવામાં આવી છે. તેમાં RBI અને કેન્દ્ર સરકારને સામેલ કરતા એક તટસ્થ રિવ્યુની માગ કરવામાં આવી છે.