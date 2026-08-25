/Home Loan Interest Rates: દિવાળી પર લેવું છે ડ્રીમ હોમ? આ 15 બેંકો આપી રહી છે સૌથી સસ્તી હોમ લોન!

આમ તો આખા વર્ષમાં ગમે ત્યારે ઘર ખરીદી શકાય છે પરંતુ કોઈ ખાસ અવસર પર પોતાનું મકાન લેવાની અલગ ખુશી ગોય છે. રક્ષાબંધનની સાથે દેશમાં તહેવારની સિઝનની શરૂઆત થઈ રહી છે. આવનાર સમયમાં ઘણા તહેવારો આવી રહ્યાં છે, જેમાં ધનતેરસ અને દિવાળી ખાસ છે. મોટા ભાગના લોકો ધનતેરસ અને દિવાળી પર પોતાનું નવું ઘર લેવાનું પ્લાનિંગ કરે છે. તેમની તૈયારી હોય છે કે આ વખતે દિવાળી પર લક્ષ્મી પૂજા પોતાના નવા ઘરમાં કરશે.
જોકે આજના સમયમાં પ્રોપર્ટીના વધતા ભાવે લોકોની સસ્તી અને સારી હોમ લોનની જરૂરિયાતને વધારી દીધી છે. આ સમયે મોટા ભાગના લોકો બેંકમાંથી લોન લઈ ઘર ખરીદતા હોય છે. તેવામાં ઓછા રેટમાં લોન મળે તેવી બેંક લોકો પસંદ કરે છે. અહીં અમે તમને 15 બેંક વિશે જણાવીશું, જે સસ્તી હોમ લોન ઓફર કરી રહી છે. આ નામોની સાથે હોમ લોન પર લાગતા વ્યાજદરની પણ જાણકારી આપવામાં આવી છે.
7 થી 10% સુધીનો વ્યાજદર
જો તમે પણ નોકરી કરો છો અને તમારે હોમ લોનની જરૂર છે તો આ સમાચાર તમારા માટે ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે. અહીં અમે તમને દેશની સરકારી અને ખાનગી બેંક વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ, જે સસ્તી હોમ લોન ગ્રાહકોને આપે છે. આ 15 બેંકોમાં હોમ લોન પર 7 ટકાથી લઈને 10 ટકા સુધીનો વ્યાજદર લાગે છે. આવો તેના વિશે જાણીએ.
બેંક અને વ્યાજદર
|બેંકનું નામ
|વ્યાજ દર (%)
|બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્ર
|7.00% થી 9.15%
|બેંક ઓફ ઈન્ડિયા
|7.10% થી 10.00%
|ઈન્ડિયન ઓવરસીઝ બેંક
|7.10% થી 8.10%
|યુકો બેંક (UCO Bank)
|7.15% થી 9.25%
|યુનિયન બેંક ઓફ ઈન્ડિયા
|7.15% થી 9.35%
|કેનરા બેંક
|7.15% થી 10.00%
|સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા
|7.20% થી 8.75%
|બેંક ઓફ બરોડા
|7.20% થી 8.95%
|પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB)
|7.25% થી 9.15%
|ફેડરલ બેંક
|7.35% થી 9.25%
|IDBI બેંક
|7.40% થી 10.00%
|જે એન્ડ કે બેંક (J&K Bank)
|7.50% થી 8.20%
|ઈન્ડસઈન્ડ બેંક
|7.60% થી 10.00%
|ઈન્ડિયન બેંક
|7.65% થી 9.15%
|એક્સિસ બેંક (Axis Bank)
|8.00% થી 9.10%
હોમ લોન માટે જરૂરી દસ્તાવેજ
હોમ લોન માટે વિવિધ બેંકો પોતાના નિયમો અનુસાર દસ્તાવેજ માગે છે. અહીં કેટલાક દસ્તાવેજ વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ, જેની જરૂર લગભગ દરેક બેંકમાં હોમ લોન લેવા સમયે પડે છે. તેમાં આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ, ચૂંટણી કાર્ડ, વીજળીનું બિલ, પગાર સ્લીપ, બેંક સ્ટેટમેન્ટ, પાસપોર્ટ, આઈટીઆર અને સંપત્તિના દસ્તાવેજ સામેલ છે.