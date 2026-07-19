/Plastic Currency India: પ્લાસ્ટિકની કરન્સી આવશે તો કાગળની નોટોનું શું થશે, કેવી રીતે થશે એક્સચેન્જ?

Plastic Currency India: ભારત પ્લાસ્ટિક કરન્સી નોટ લાવવાની દિશામાં પોતાનું પહેલું પગલું ભરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા (RBI) 10 રૂપિયા અને 20 રૂપિયાની પોલિમર નોટ માટે એક પાયલોટ પ્રોજેક્ટની યોજના બનાવી રહી છે. એવી આશા રાખવામાં આવી રહી છે કે, આ નોટો પરંપરાગત કાગળની નોટોની તુલનામાં વધુ ટકાઉ અને સુરક્ષિત હશે. જો કે, નવી નોટો હજુ જાહેર કરવામાં આવી નથી, પરંતુ ઘણા લોકો વિચારી રહ્યા છે કે શું વર્તમાન કાગળની નોટો રાતોરાત અમાન્ય થઈ જશે અને તેને બદલવાની પ્રક્રિયા શું હશે. ચાલો જાણીએ.
કાગળની નોટો રાતોરાત બંધ નહીં થાય
જો ભારતમાં પોલિમર નોટ લાવવામાં આવે છે, તો વર્તમાન કાગળની નોટો અચાનક અમાન્ય નહીં થાય. તેના બદલે કાગળ અને પ્લાસ્ટિક બન્ને પ્રકારની નોટો લાંબા સમય સુધી બજારમાં એકસાથે ચલણમાં રહેશે. આ પદ્ધતિથી એ સુનિશ્ચિત થાય છે કે લોકો કોઈ પણ મુશ્કેલી વિના પોતાની પાસે રહેલી રોકડનો ઉપયોગ કરતા રહે, જ્યાં સુધી નવી નોટો ધીમે-ધીમે નાણાકીય વ્યવસ્થામાં (Financial System) સામેલ ન થઈ જાય.
બેન્કો ધીમે-ધીમે જૂની નોટોને ચલણમાંથી હટાવશે
જેમ-જેમ કાગળની નોટો સામાન્ય લેવડદેવડ દ્વારા બેન્કમાં જમા થશે, તેમ-તેમ બેન્કો જ્યાં પણ શક્ય હશે ત્યાં ગ્રાહકોને તે નોટો ફરીથી આપવાનું બંધ કરી દેશે. તેના બદલે જમા થયેલી કાગળની નોટો રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયાને મોકલવામાં આવશે, જે ધીમે-ધીમે તેને ચલણમાંથી હટાવી દેશે અને સાથે જ તેની જગ્યાએ નવી છપાયેલી પોલિમર નોટો લાવશે. આ પ્રક્રિયા કરન્સીની અછત ઊભી કર્યા વિના સરળતાથી પરિવર્તનને સુનિશ્ચિત કરે છે.
જૂની નોટો RBI દ્વારા નષ્ટ કરવામાં આવશે
એકવાર જ્યારે જૂની કાગળની નોટો RBI પાસે પહોંચી જશે, ત્યારે તેને ખાસ કરન્સી પ્રોસેસિંગ મશીનનો ઉપયોગ કરીને નષ્ટ કરી દેવામાં આવશે. આ એ જ પ્રક્રિયા છે જે અત્યારે ખરાબ થઈ ગયેલી કે ઉપયોગમાં ન લઈ શકાય તેવી નોટો માટે અપનાવવામાં આવે છે. જૂની કાગળની નોટોને ધીમે-ધીમે નષ્ટ કરવાથી જૂની નોટો ફરીથી ચલણમાં આવતી અટકાવી શકાય છે અને સમય જતાં તેની જગ્યા પોલિમર નોટો લઈ શકે છે.
વર્તમાન નોટો કાનૂની રીતે માન્ય રહેશે
કરન્સીના કોઈપણ બદલાવનું સૌથી મોટું પાસું એ છે કે જૂની નોટો સામાન્ય રીતે લાંબા સમય સુધી કાનૂની રીતે માન્ય (Legal Tender) રહે છે. સરકાર સામાન્ય રીતે લોકોને પોતાની વર્તમાન કરન્સીનો ઉપયોગ કરવા, જમા કરવા અથવા તેને બદલવા માટે ઘણા મહિના કે વર્ષોનો સમય પણ આપે છે.
નોટ બદલવાની પ્રક્રિયા કેવી રીતે કામ કરશે?
એકવાર જ્યારે પોલિમર નોટો સત્તાવાર રીતે જાહેર થઈ જશે, ત્યારે લોકો પાસે તેને મેળવવાના ઘણા રસ્તાઓ હશે. ગ્રાહકો પોતાની જૂની કાગળની નોટો હંમેશા જેમ પોતાના બેન્ક ખાતામાં જમા કરાવી શકશે. જે લોકો તેને તાત્કાલિક બદલવા માંગે છે, તેઓ બેન્કની શાખાઓમાં જઈને કાઉન્ટર પર યોગ્ય કાગળની નોટો બદલી શકે છે અને નવી પોલિમર નોટો મેળવી શકે છે.
ATMમાંથી પણ પોલિમર નોટો મળશે
જેમ-જેમ બેન્કો પોતાના કરન્સી સ્ટોકને બદલશે, તેમ-તેમ ATMમાંથી પણ કાગળની નોટોની જગ્યાએ પોલિમર નોટો મળવાની શરૂ થઈ જશે. આ બદલાવ ધીમે-ધીમે થશે કારણ કે વર્તમાન કાગળની નોટોને ચલણમાંથી હટાવવામાં આવશે અને ATMમાં કેશ સપ્લાયને નવી પોલિમર કરન્સીથી ભરવામાં આવશે.