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Plastic Currency India: પ્લાસ્ટિકની કરન્સી આવશે તો કાગળની નોટોનું શું થશે, કેવી રીતે થશે એક્સચેન્જ?

Plastic Currency India: ભારતમાં પોલિમર નોટ લાવવાની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. ચાલો જાણીએ કે ત્યારબાદ જૂની કરન્સીનું શું થશે અને કેવી રીતે જૂની નોટોને એક્સચેન્જ કરવામાં આવશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 19, 2026, 06:15 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 06:15 PM IST
Plastic Currency India: પ્લાસ્ટિકની કરન્સી આવશે તો કાગળની નોટોનું શું થશે, કેવી રીતે થશે એક્સચેન્જ?
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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